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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 жов, 2021 13:33
change_pm написав:
З Києва Wizz Air відкриває 12 нових напрямків:
Київ – Париж (Бове);
Київ – Ніцца;
Київ – Брюссель (Шарлеруа);
Київ – Базель;
Київ – Ейндговен;
Київ – Барселона;
Київ – Мадрид;
Київ – Аліканте;
Київ – Малага;
Київ – Пальма-де-Майорка;
Київ – Порту;
Київ – Ханья.
Ням-ням.
Думаю, якщо шмигономіка і зеподатки та рлатарифи щімити тут почнeть нєпадєцкі, то таки Португалія із дестінейшн.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 13:50
change_pm написав:
інвестуйте, бо буде пізно (((
як би пора вже кондуктору зривати стопкран (піднімати дяді Феді ставки)
малятка були ПА10, уже ПА12... мене це починає гондурасти
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flyman
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Додано: Сер 13 жов, 2021 14:55
Что-то хреново чувствует себя Англия в энергетическом смысле
И цены на Rightmove очень просели, как на аренду так и на продажу
Много аукционов...
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b3320413
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Додано: Сер 13 жов, 2021 15:12
b3320413 написав:
Что-то хреново чувствует себя Англия в энергетическом смысле
И цены на Rightmove очень просели, как на аренду так и на продажу
Много аукционов...
це фігня, головне що вийшли з ЄС і не будуть кормити Європу і виконувати тупі Директиви Єврокомісії.
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flyman
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