Додано: Сер 13 жов, 2021 19:52

change_pm написав: Якось так... А робити висновки в жовтні на даних за 5 місяців, ну такє

Якось так... А робити висновки в жовтні на даних за 5 місяців, ну такє

Ну что может написать азербайджанская газета о своих кровных братьях?Понятно что только позитив.Да еще приводит в пример таблицу с надписью:Публикуя успехи Турции в экспорте, в ней напрочь забывают написать об импорте,который намного больше. А то что валюты в ихнем Нац.банке стало больше,так это благодаря МВФ, который распределил свои 650 млрд. бедным на проеданиеи выделил Турции 6.4 млрд.(Украине 2.7)Тут не полит.газеты читать нужно, а экономические источники, где публикуют более-менее правдивую информацию.Поэтому нужно смотреть прежде всего на:1. Учетная ставка Нац.банка, которая влияет на курс валюты и на инфляцию.2. Доходности гос.облигаций, которые указывают на доверие инвесторов к властям и к государству в целом.Всё остальное на личное усмотрение.И первое и второе в Турции не ахти какое...P.S.Вышла статистика по продажам тур.недвижимости за сентябрь.По сравнению с августом есть минимальний рост в 5.700 квартир.Для страны с 83 млн. граждан, и в пик сезона, это по большому счету ничего..В январе-сентябре продажи домов снизились на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Резко уменьшились продажи по ипотеке, что и следовало ожидать...Увеличились продажи иностранцам, в основном гражданам Ирана и Ирака,которые убегая от беспредела купили 2313 квартиры, что в 23 раза больше чем купили щедрые украинцы.Так что для желающих окунуться в мусульманских мир Турция именно то место.Вообще-то, турецкая статистика довольно хитрая и рекламная штука.Там пишут только сколько квартир иностранцы купили, но нигде не пишут сколько жилья эти иностранцы уже продали, унося оттуда ноги.Ну ок, поверим им на слово, что турки купили 5.700кв. за месяц. А сколько всего жилья там построили? Данных нет, так как это большой секрет.Судя по тёмным окнам в потемкинских микрорайонах, о которых пишут многие местные блогеры, там свободного жилья становится всё больше и больше.То есть, строители берут кредиты и уже работают на склад, в расчете на вечный рост. Всё как в Китае, липовая видимость подъёма экономики.А инфляция там уже под 20%, народ беднеет и денег у него становится всё меньше и меньше.Так что всё интересное еще впереди...