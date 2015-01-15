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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 324325326327>
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:33

  change_pm написав:
З Києва Wizz Air відкриває 12 нових напрямків:

Київ – Париж (Бове);
Київ – Ніцца;
Київ – Брюссель (Шарлеруа);
Київ – Базель;
Київ – Ейндговен;
Київ – Барселона;
Київ – Мадрид;
Київ – Аліканте;
Київ – Малага;
Київ – Пальма-де-Майорка;
Київ – Порту;
Київ – Ханья.

Ням-ням.
Думаю, якщо шмигономіка і зеподатки та рлатарифи щімити тут почнeть нєпадєцкі, то таки Португалія із дестінейшн.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:50

  change_pm написав:інвестуйте, бо буде пізно (((


як би пора вже кондуктору зривати стопкран (піднімати дяді Феді ставки)
малятка були ПА10, уже ПА12... мене це починає гондурасти
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 14:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Что-то хреново чувствует себя Англия в энергетическом смысле
И цены на Rightmove очень просели, как на аренду так и на продажу
Много аукционов...
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:12

  b3320413 написав:Что-то хреново чувствует себя Англия в энергетическом смысле
И цены на Rightmove очень просели, как на аренду так и на продажу
Много аукционов...

це фігня, головне що вийшли з ЄС і не будуть кормити Європу і виконувати тупі Директиви Єврокомісії.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:52

  change_pm написав:Якось так... А робити висновки в жовтні на даних за 5 місяців, ну такє :roll:

Ну что может написать азербайджанская газета о своих кровных братьях?
Понятно что только позитив.
Да еще приводит в пример таблицу с надписью:
Внешняя торговля товарами Турции с 2007 по 2017 гг.,
Публикуя успехи Турции в экспорте, в ней напрочь забывают написать об импорте,
который намного больше. А то что валюты в ихнем Нац.банке стало больше,
так это благодаря МВФ, который распределил свои 650 млрд. бедным на проедание
и выделил Турции 6.4 млрд.(Украине 2.7)
Тут не полит.газеты читать нужно, а экономические источники, где публикуют более-менее правдивую информацию.
Поэтому нужно смотреть прежде всего на:
1. Учетная ставка Нац.банка, которая влияет на курс валюты и на инфляцию.
2. Доходности гос.облигаций, которые указывают на доверие инвесторов к властям и к государству в целом.
Всё остальное на личное усмотрение.
И первое и второе в Турции не ахти какое...

P.S.
Вышла статистика по продажам тур.недвижимости за сентябрь.
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p ... 7477&dil=2
По сравнению с августом есть минимальний рост в 5.700 квартир.
Для страны с 83 млн. граждан, и в пик сезона, это по большому счету ничего..
В январе-сентябре продажи домов снизились на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Резко уменьшились продажи по ипотеке, что и следовало ожидать...
Увеличились продажи иностранцам, в основном гражданам Ирана и Ирака,
которые убегая от беспредела купили 2313 квартиры, что в 23 раза больше чем купили щедрые украинцы.
Так что для желающих окунуться в мусульманских мир Турция именно то место.

Вообще-то, турецкая статистика довольно хитрая и рекламная штука.
Там пишут только сколько квартир иностранцы купили, но нигде не пишут сколько жилья эти иностранцы уже продали, унося оттуда ноги.
Ну ок, поверим им на слово, что турки купили 5.700кв. за месяц. А сколько всего жилья там построили? Данных нет, так как это большой секрет.
Судя по тёмным окнам в потемкинских микрорайонах, о которых пишут многие местные блогеры, там свободного жилья становится всё больше и больше.
То есть, строители берут кредиты и уже работают на склад, в расчете на вечный рост. Всё как в Китае, липовая видимость подъёма экономики.
А инфляция там уже под 20%, народ беднеет и денег у него становится всё меньше и меньше.
Так что всё интересное еще впереди...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:15

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  RTC12 написав:То есть, строители берут кредиты и уже работают на склад, в расчете на вечный рост. Всё как в Китае, липовая видимость подъёма экономики.
А инфляция там уже под 20%, народ беднеет и денег у него становится всё меньше и меньше.
Так что всё интересное еще впереди...


Хорошо, а что вы скажите об Украине?

  flyman написав:головне що вийшли з ЄС і не будуть кормити Європу

Ну как знаете
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 22:11

  b3320413 написав:Хорошо, а что вы скажите об Украине?
название темы не располагает.
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 07:19

flyman
«Укрзалізниця» пускатиме в поїзди лише щеплених пасажирів або з ПЛР-тестом
Нові правила проїзду залізницею вступлять у силу 21 жовтня

Некс - електрички... Флай, який #пландій?
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 07:21

  flyman написав:
  b3320413 написав:Что-то хреново чувствует себя Англия в энергетическом смысле
И цены на Rightmove очень просели, как на аренду так и на продажу
Много аукционов...

це фігня, головне що вийшли з ЄС і не будуть кормити Європу і виконувати тупі Директиви Єврокомісії.

Жартуєш чи так правда думаєш?

зі. я так думаю, Короні нема шо робити в ЕС і її, Короні, треба ЕС валити :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 07:23

  b3320413 написав:Что-то хреново чувствует себя Англия в энергетическом смысле
И цены на Rightmove очень просели, как на аренду так и на продажу
Много аукционов...

Так там в Йоропі всім дістється (((
незадався зелйоний перєход :mrgreen: :mrgreen:

але це тимчасове, на середньостроці вони набагато сильніше стануть...

так звичайно, наразі беде не хфонтан, але коли наша труба все, то нам буде набагато гірше ((((
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