панімаїш, вони бояться зриву в боргову кризу і дефляцію... але в той же час вбивають накопичення, і саму суть грошей...
тепер ти поняв, чому я на піндосню (і їх братів жопорейців) бочку каттю?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 жов, 2021 07:32
панімаїш, вони бояться зриву в боргову кризу і дефляцію... але в той же час вбивають накопичення, і саму суть грошей...
тепер ти поняв, чому я на піндосню (і їх братів жопорейців) бочку каттю?
Додано: Чет 14 жов, 2021 07:43
Чи це так?
православіє - релігія для тєрпіл ???
Додано: Чет 14 жов, 2021 08:02
А куди ж інвестуть люди?
Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані про купівлю нерухомості іноземцями в Туреччині у вересні 2021.
Наївні недосвідчені закордонні інвестори зовсім не дивляться на думки та графіки форумчан, які ніколи нічого в житті нікуди ніяк не інвестували.
У вересні 2021 побито рекорд останніх років купівлі квартир іноземцями:
Продажі житла іноземцям у вересні зросли на 25,8% порівняно з тим самим місяцем минулого року і склали 6 630. Частка продажів квартир іноземцям у загальному обсязі продажу будинків склала 4,5% (У вересні в Туреччині було продано 147 тисяч 143 квартир - зростання на 7,6% у порівняні з вереснем 2020.)
Перше місце серед закордонних інвесторів - Стамбул (2 995 квартир). Друге місце - Анталія (1 358 квртир, в попередньому місяці - 976, зростання на 39%). Третє місце - столиця Анкара - 408 квартир.
Розподіл за громадянством інвесторів:
У порівнянні з серпнем 2021:
- громадяни Швеції купили 92 квартири, у серпні - 95.
- громадяни України купили 101 квартиру, у серпні - 98.
- громадяни Великої Британії купили 100 квартир, у серпні - 110.
- громадяни США купили 143 квартири, у серпні - 173 квартири, 153- в липні, і 150 в червні.
- громадяни Німеччини побили свій рекорд попередніх років (серпень 2021 - 262) та купили 298 квартир (зростання на 13,74%).
- громадяни РФ побили свій рекорд попередніх років (серпень 2021 - 451) та купили 540 квартир (зростання на 19,73%).
За даними
Статистика за серпень 2021 тут:
Інвестуємо в нерухомість закордоном
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