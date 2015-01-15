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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 325326327328>
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 07:32

  flyman написав:
  change_pm написав:інвестуйте, бо буде пізно (((


як би пора вже кондуктору зривати стопкран (піднімати дяді Феді ставки)
малятка були ПА10, уже ПА12... мене це починає гондурасти

панімаїш, вони бояться зриву в боргову кризу і дефляцію... але в той же час вбивають накопичення, і саму суть грошей...

тепер ти поняв, чому я на піндосню (і їх братів жопорейців) бочку каттю?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 07:43

Чи це так?

православіє - релігія для тєрпіл ???
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 08:02

  change_pm написав:інвестуйте, бо буде пізно (((

А куди ж інвестують люди?
Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані про купівлю нерухомості іноземцями в Туреччині у вересні 2021.

Наївні недосвідчені закордонні інвестори зовсім не дивляться на думки та графіки форумчан, які ніколи нічого в житті нікуди ніяк не інвестували.

У вересні 2021 побито рекорд останніх років купівлі квартир іноземцями:
Зображення
Продажі житла іноземцям у вересні зросли на 25,8% порівняно з тим самим місяцем минулого року і склали 6 630. Частка продажів квартир іноземцям у загальному обсязі продажу будинків склала 4,5% (У вересні в Туреччині було продано 147 тисяч 143 квартир - зростання на 7,6% у порівняні з вереснем 2020.)
Перше місце серед закордонних інвесторів - Стамбул (2 995 квартир). Друге місце - Анталія (1 358 квртир, в попередньому місяці - 976, зростання на 39%). Третє місце - столиця Анкара - 408 квартир.
Розподіл за громадянством інвесторів:
Зображення
У порівнянні з серпнем 2021:
- громадяни Швеції купили 92 квартири, у серпні - 95.
- громадяни України купили 101 квартиру, у серпні - 98.
- громадяни Великої Британії купили 100 квартир, у серпні - 110.
- громадяни США купили 143 квартири, у серпні - 173 квартири, 153- в липні, і 150 в червні.
- громадяни Німеччини побили свій рекорд попередніх років (серпень 2021 - 262) та купили 298 квартир (зростання на 13,74%).
- громадяни РФ побили свій рекорд попередніх років (серпень 2021 - 451) та купили 540 квартир (зростання на 19,73%).

За даними https://www.tuik.gov.tr/#

Статистика за серпень 2021 тут:
Інвестуємо в нерухомість закордоном
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 08:24

  change_pm написав:flyman
«Укрзалізниця» пускатиме в поїзди лише щеплених пасажирів або з ПЛР-тестом
Нові правила проїзду залізницею вступлять у силу 21 жовтня

Некс - електрички... Флай, який #пландій?

хз. думаю, що в межах ближнього оКРЖН буде як є, бо навіть коли Вєталь лочив метру, то приміський ШРТ був доступний вільнолюдю.

От двозначно із доїздом у Козятини з Коростенями.
Це будуть зупиняти потяг на кордоні Київської області та висаджувати в полі всіх антиваків без свіжого пецеера?

І куда їх далі, в антиковідні табори праці та відпочинку?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 08:27

  change_pm написав:
  flyman написав:
  b3320413 написав:Что-то хреново чувствует себя Англия в энергетическом смысле
И цены на Rightmove очень просели, как на аренду так и на продажу
Много аукционов...

це фігня, головне що вийшли з ЄС і не будуть кормити Європу і виконувати тупі Директиви Єврокомісії.

Жартуєш чи так правда думаєш?

зі. я так думаю, Короні нема шо робити в ЕС і її, Короні, треба ЕС валити :mrgreen:

нагадує ЛНР/ДНР
Далі пора чухатися вОласам і скОтам з рехверендумами, а то не порядок.
Бритам можна, а їм ні!
Але тобі нема чого переживати, Манчестер все ж Англія, а то би ще прийшлось на старість вчити тобі скотингліш чи волингліш.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 08:35

  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
«Укрзалізниця» пускатиме в поїзди лише щеплених пасажирів або з ПЛР-тестом
Нові правила проїзду залізницею вступлять у силу 21 жовтня

Некс - електрички... Флай, який #пландій?

хз. думаю, що в межах ближнього оКРЖН буде як є, бо навіть коли Вєталь лочив метру, то приміський ШРТ був доступний вільнолюдю.

От двозначно із доїздом у Козятини з Коростенями.
Це будуть зупиняти потяг на кордоні Київської області та висаджувати в полі всіх антиваків без свіжого пецеера?

І куда їх далі, в антиковідні табори праці та відпочинку?

Ні, на станціях навіть в потяг не пустять :mrgreen:

Уяви, кипив ти плацкарт за 150 гривасів + ще треба викласти 700-1000 за ПЦР )))

УЗ - Прів"єт! :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 08:36

  flyman написав:нагадує ЛНР/ДНР
Далі пора чухатися вОласам і скОтам з рехверендумами, а то не порядок.
Бритам можна, а їм ні!
Але тобі нема чого переживати, Манчестер все ж Англія, а то би ще прийшлось на старість вчити тобі скотингліш чи волингліш.

Хамдуліла! Ай лав Інгланд! 8)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 08:46

Бедность, кризис, пандемия, бедствия и голод в Турции.

Дефицит электроэнергии ударил по Турции — глобальная нехватка газа привела к росту стоимости энергоносителей. За счет увеличения расходов потребителей на электричество инфляция выросла с 19,25 процента до 19,58 процента.

При этом рост цен на продукты питания, на которые приходится примерно четверть потребительской корзины, практически не изменился и составил 28,79 процента из-за слабой лиры, засушливой погоды и проблем с поставками. По общей инфляции ударил энергетический кризис: рост цен на электроэнергию ускорился до 22,77 процента в августе. При этом почти все потребление газа — главного источника энергии для Турции — приходится на импорт,
сообщает Bloomberg https://lenta.ru/news/2021/10/04/turkeyrate/amp/

Просто "райские" условия для инвеШторов, у которых есть деньги только на покупку ДЕШЁВОЙ недвижимости в бедной и отсталой мусульманской стране
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:06

Я реально счастлив, что у нашего израильского эксперта подгорает: чел сидит безвылазно в Израиле - никогда не был в Турции и продолжает активно рассказывать, где и что, и как там плохо.
Развлекай дальше.
Для справки:
- цена на электроэнергию в Турции с 1 октября не повышалась.
- цена на природный газ в Турции с 1 октября не повышалась.
- цена на бензин в Турции с 1 октября не повышалась.
Перебоев ни с чем как не было - так и нет.
На сегодня:
- лира/доллар 9,1426 - что для ИНОСТРАНЦА ПРОСТО ПОДАРОК И ВИШЕНКА на торте.
- курс гривна/лира составляет 26,35/9,14=2,88.
- бензин А95: 7,74х2,88=22,29 гривен за 1 литр.
- газ для авто 5х2,88=14,40 гривны за 1 литр.
- газ природный для населения 1,48х2,88=4,26 гривны за 1 куб. м.
- электроэнергия 1 кВт час 0,96 лиры или 2,76 гривны.
- водоснабжение (4,20+1,2) лиры за 1 куб. м или 15,55 гривен за водоснабжение и водоотведение.
Рассказывай про ужасы далее. Реально прикольно.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 14 жов, 2021 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:33

Турки в отчаянии , безысходность и нищета.

С чего бы то у меня "подгорало"? У меня окей -"хоккей", а вот турки в сетях жалуются на ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, БЕЗРАБОТИЦУ, ВЗЛЁТ ЦЕН НА ВСЁ, НАПЛЫВ БЕЖЕНЦЕВ И ВООБЩЕ НА НЕСПОСОБНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ.
https://regnum.ru/news/3355091.html
roberto dark
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