Додано: Чет 14 жов, 2021 09:06

Я реально счастлив, что у нашего израильского эксперта подгорает: чел сидит безвылазно в Израиле - никогда не был в Турции и продолжает активно рассказывать, где и что, и как там плохо.

Развлекай дальше.

Для справки:

- цена на электроэнергию в Турции с 1 октября не повышалась.

- цена на природный газ в Турции с 1 октября не повышалась.

- цена на бензин в Турции с 1 октября не повышалась.

Перебоев ни с чем как не было - так и нет.

На сегодня:

- лира/доллар 9,1426 - что для ИНОСТРАНЦА ПРОСТО ПОДАРОК И ВИШЕНКА на торте.

- курс гривна/лира составляет 26,35/9,14=2,88.

- бензин А95: 7,74х2,88=22,29 гривен за 1 литр.

- газ для авто 5х2,88=14,40 гривны за 1 литр.

- газ природный для населения 1,48х2,88=4,26 гривны за 1 куб. м.

- электроэнергия 1 кВт час 0,96 лиры или 2,76 гривны.

- водоснабжение (4,20+1,2) лиры за 1 куб. м или 15,55 гривен за водоснабжение и водоотведение.

Рассказывай про ужасы далее. Реально прикольно.