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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 325326327328
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:39

Походу наш житель в Израиле в отчаянии.
Стоит сделать простую вещь: купить калькулятор и я научу считать.
Это очень полезно: научиться считать.
Когда научишься считать, то возможно поймешь, что:
- возможно, гражданину Турции - получающему зарплату в Турции в турецких лирах, и становится трудно жить - нонсенс во всем мире - как известно, во всем мире и в каждой стране мира все живут с каждым годом богаче и сытнее.
- иностранцу в Турции - имеющему доходы в гривне или в долларах/евро - просто именины сердца, ибо вокруг все все все все (!!!) с каждым днем становится или даром, или бесплатно.
Вы, пан роберто, как-то определитесь: вы гражданин Турции, или иностранец, живущий в Турции.
Если не то, и не другое - то все ваши изыскания только забавляют.
Они просто показывают как вам хреново жить и как Вы жалеете, что так ошиблись в жизни и купили осенью 2019 вместо готовой под ключ квартиры в Анталии брошенный недострой в одном из малых городов одного района Киевской области.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:43

  akurt написав:Я реально счастлив, что у нашего израильского эксперта подгорает...
Рассказывай про ужасы далее. Реально прикольно.

Турецкая макулатура продолжает дешеветь...
После ночного приступа паники Эрдоган уволил 3-х высокопоставленных
чиновников Нац.банка.
Результат:
Зображення
Лира совершила очередной прыжок в пустоту с результатом 9.14
Так что желающим вложиться в турецкие депозиты, по совету местного
знатока турецких банков, следует понимать, что курс 10лир за 1 доллар
мы сможем увидеть очень скоро.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:45

А Вы в самом деле НЕ понимаете, что курс 10 лир за доллар к Новому году - как прогнозировалось в середине года - это просто хорошо и даже отлично?
Вы в самом деле не понимаете, что сегодняшний курс 26,35 гривен за доллар и ожидающиеся к Новому году 25 за доллар - это очень плохо?
akurt
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  #<1 ... 325326327328
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