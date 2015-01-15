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Походу наш житель в Израиле в отчаянии. Стоит сделать простую вещь: купить калькулятор и я научу считать. Это очень полезно: научиться считать. Когда научишься считать, то возможно поймешь, что: - возможно, гражданину Турции - получающему зарплату в Турции в турецких лирах, и становится трудно жить - нонсенс во всем мире - как известно, во всем мире и в каждой стране мира все живут с каждым годом богаче и сытнее. - иностранцу в Турции - имеющему доходы в гривне или в долларах/евро - просто именины сердца, ибо вокруг все все все все (!!!) с каждым днем становится или даром, или бесплатно. Вы, пан роберто, как-то определитесь: вы гражданин Турции, или иностранец, живущий в Турции. Если не то, и не другое - то все ваши изыскания только забавляют. Они просто показывают как вам хреново жить и как Вы жалеете, что так ошиблись в жизни и купили осенью 2019 вместо готовой под ключ квартиры в Анталии брошенный недострой в одном из малых городов одного района Киевской области.
akurt написав:Я реально счастлив, что у нашего израильского эксперта подгорает... Рассказывай про ужасы далее. Реально прикольно.
Турецкая макулатура продолжает дешеветь... После ночного приступа паники Эрдоган уволил 3-х высокопоставленных чиновников Нац.банка. Результат: Лира совершила очередной прыжок в пустоту с результатом 9.14 Так что желающим вложиться в турецкие депозиты, по совету местного знатока турецких банков, следует понимать, что курс 10лир за 1 доллар мы сможем увидеть очень скоро.
А Вы в самом деле НЕ понимаете, что курс 10 лир за доллар к Новому году - как прогнозировалось в середине года - это просто хорошо и даже отлично? Вы в самом деле не понимаете, что сегодняшний курс 26,35 гривен за доллар и ожидающиеся к Новому году 25 за доллар - это очень плохо?