Додано: Чет 14 жов, 2021 09:39

Походу наш житель в Израиле в отчаянии.

Стоит сделать простую вещь: купить калькулятор и я научу считать.

Это очень полезно: научиться считать.

Когда научишься считать, то возможно поймешь, что:

- возможно, гражданину Турции - получающему зарплату в Турции в турецких лирах, и становится трудно жить - нонсенс во всем мире - как известно, во всем мире и в каждой стране мира все живут с каждым годом богаче и сытнее.

- иностранцу в Турции - имеющему доходы в гривне или в долларах/евро - просто именины сердца, ибо вокруг все все все все (!!!) с каждым днем становится или даром, или бесплатно.

Вы, пан роберто, как-то определитесь: вы гражданин Турции, или иностранец, живущий в Турции.

Если не то, и не другое - то все ваши изыскания только забавляют.

Они просто показывают как вам хреново жить и как Вы жалеете, что так ошиблись в жизни и купили осенью 2019 вместо готовой под ключ квартиры в Анталии брошенный недострой в одном из малых городов одного района Киевской области.