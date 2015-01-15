Додано: Чет 14 жов, 2021 10:41

Ну ладно у роберто тяжеая психо-финансовая травма - смотрите: уже пол-года ежедневно пишет про мой вируталыйй депозит. Которого нет. Ну, травма глубока и тяжела...

Ну Вы же, RTC12, поездили вроде как по всему миру и должны смотреть глубже, или нет?



Оставляя в стороне то что Вы - вроде как реально умный - стоите явно выше на голову по интеллекту и способностям всех этих писателей выше, но давайте порассуждаем отвлечённо:



1. НЕЛЬЗЯ - глупо и преступно рассуждать об инфляции/дефляции и проблемах экономических в той стране, которую Вы даже в бинокль не видите. И вот почему: в отличие от "Статистики" в Украине статистика в Турции точная и всеобъемлющая - здесь знаю все: количество населения ТОЧНОЕ и ЕЖЕДНЕВНОЕ в каждом селе, в кажем городе и районе. Знают точно доходы всех. Абсолютно и без исключений - и здесь невозможно, чтобы сестра депутата парламента купила на 20 миллионов гривен - 7 миллиона лир - просто так какую-то недвигу и Теслу. Потому считают точно всё - инфляцию и не инфляцию. Самое может быть главное: точно считают корзину потребления населения: посмотрите на "Корзинку" в Украине - даже пенсионеры в селе смеются. Ложные виртуальные цифры, не имеющие никого отношения к реальности.

В Турции считают все точно: вот я вижу тоже официальную статистику, там скажем - более 20% - оглядываюсь вокруг и НЕ ВИЖУ, чтобы все вот так взяло и подорожало на 20%. Хотя кое что и подорожало.

RТС12 - станьте наконец взрослым, оглянитесь по сторонам: есть статистика вирутальная ложная и настоящая. В Турции в корзинку складывают/считают и цену на авиабилеты (подорожали внутри страны - снято ограничение для авиакомпаний из-за коронавируса) и цена на посещение музеев, и цены на коммунальные услуги (повышались каждые 3 месяца - на не поверите на 1 (один) процент) и так далее.

Теперь становимся взрослыми:

а) минималка повышена с 1 января на 21 (двадцать один) процент до 2630 лир на руки.

б) минимуальная пенсия повышена до 1500 лир.



Что подорожало с Нового 2020/2021 года, если оглядываться по сторонам, а не смотреть в бинокль в сторону той страны, где лично Вы никогда в жизни не были:



а) курица и изделия из курицы - тушка стола 9,60 лиры (1,28 доллара 0 до 15.5 лиры (1,70 лиры).

б) яйца подорожали было 1,25-1,50 лиры, сейчас 0,90 лиры, домашние - 1 лира штука (2,88)

в) рыба - Дорадо и Сибас обычно стоили 25 лир кг (3,33 доллара) до 36-40 лир за кг (4,15 доллара)

г) говядине НЕ подорожала.

д) баранина не подорожала - я как брал баранью ногу примерно по 65 лир - так и беру, только раньше я платил 8,7 доллара за кг, а теперь плачу 7,11 доллара за кг.

е) проезд а городском транспорте (не езжу никогда) - был 3,8 лиры (0,5 доллара) стал 4,10 (0,45 доллара, 1 пересадка - с доплатой в 1 лиру (2.88 гривны).



2. ЭТО НЕ ПРЕСТУПНО И ЭТО НЕ ОБИДНО: НЕ ПОНИМАТЬ РЕАЛИИ В ТОЙ СТАРНЕ, ГДЕ ЛИЧНО Вы никогда не были. НЕ понимать в этом случае - это нормально.

Реалии состоят в том, что здесь государство очень жестко вмешивается и очень даже следит за ценами на то, что обеспечивает жизнеспособность населения и влияет на его добробут. Не обидно и не преступно, что вы этого не знаете и НЕ понимаете, ибо вы здесь никогда в жизни не были. Но вам повезло: у ВАС ЕСТЬ Я И ВАМ КОЕ-ЧТО ПОЯСНЮ НЕМЫСЛИМОЕ. а) "колхозники" Турция выращивают свои бананы и потому на импортные бананы установлена госпошлина в 146%. СТО СОРОК ШЕСТЬ ПРОЦЕНТОВ. Знаете, к чему это приводит? К простой вещи: "колхознику" Турции ТРУДНО выращивать бананы но он, глядя на цену в магазинах в 15 лир (45 гривен) выращивает и продает с поля по 5 лир (15 гривен). На рынке продают по 7 лир (21 гривна).

Стимулируют свое производство. б) не всех продуктов хватает и своего сырья, потому закупают у Украины подсолнечное мало и продают в магазинах по 5 лир (15 гривен литр), закупают у Украины сахар и продают его по 5 лир (15 гривен) кг, закупают пшеницу (грузятся суда греческих судоволадельцев в Николаеве). Закупают во Вьетнаме рис (СЧИТАЕТСЯ НИЗКОСОРТНЫМ - он по 2,9 лиры кг (8 гривен кг), а свой "длинненький" - дороже - по 5 лир (15 гривен), но пусть народ сам думает, какой ему покупать - вот есть турецкий, а вот есть вьетнамский), закупают крупы разные в Греции, Аргентине и так далее.

Я писал - неделю или 2 назад - полностью отменили таможенные пошлины на весь ассортимент молочной продукции из Швейцарии и Лихтенштейна - немедленно отреагировал рынок и супермаркеты - 1 кг сливочного масла (80...82,5% МОЛОЧНОГО жира) сразу цена упала до 39,99 лиры за 1 кг или до 116 гривен за 1 кг или в пересчете на пачку в 0,2 кг (я надеюсь Вы покупаете масло в магазине) - 23,20 (двадцать три гривны 20 копеек).



Что видит турок, получающий турецкие лиры: ОН ВИДИТ ПОДОРОЖАНИЕ И ПЕЧАЛИТСЯ.

Что видит иностранец, инвестировавший в недвигу Турции: он просыпается утром и РАДУЕТСЯ.



Но мне реально забавно, что Вы - так много поездивший по миру - посвятили всю свою жизнь с утра до вечера доказательству туго, что в одной из 197 стран мира, в которой Вы никогда в жизни не были - И ТОЛЬКО ЕЙ!!! - все очень плохо.

Это невероятно забавно.

Можете раскрыть секрет - что Вами движет?

Вот я предположил было к лету, что вы - нанятый Финансовым порталом сотрудник.

Наняли в противовес мне. За деньги. Потом понял, что это не так.

А что на самом деле? Ну реально прикольно: посвятили всю свою жизнь с утра до вечера доказательству туго, что в одной из 197 стран мира, в которой Вы никогда в жизни не были - И ТОЛЬКО ЕЙ!!! - все очень плохо.