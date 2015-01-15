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Походу наш житель в Израиле в отчаянии. Стоит сделать простую вещь: купить калькулятор и я научу считать. Это очень полезно: научиться считать. Когда научишься считать, то возможно поймешь, что: - возможно, гражданину Турции - получающему зарплату в Турции в турецких лирах, и становится трудно жить - нонсенс во всем мире - как известно, во всем мире и в каждой стране мира все живут с каждым годом богаче и сытнее. - иностранцу в Турции - имеющему доходы в гривне или в долларах/евро - просто именины сердца, ибо вокруг все все все все (!!!) с каждым днем становится или даром, или бесплатно. Вы, пан роберто, как-то определитесь: вы гражданин Турции, или иностранец, живущий в Турции. Если не то, и не другое - то все ваши изыскания только забавляют. Они просто показывают как вам хреново жить и как Вы жалеете, что так ошиблись в жизни и купили осенью 2019 вместо готовой под ключ квартиры в Анталии брошенный недострой в одном из малых городов одного района Киевской области.
akurt написав:Я реально счастлив, что у нашего израильского эксперта подгорает... Рассказывай про ужасы далее. Реально прикольно.
Турецкая макулатура продолжает дешеветь... После ночного приступа паники Эрдоган уволил 3-х высокопоставленных чиновников Нац.банка. Результат: Лира совершила очередной прыжок в пустоту с результатом 9.14 Так что желающим вложиться в турецкие депозиты, по совету местного знатока турецких банков, следует понимать, что курс 10лир за 1 доллар мы сможем увидеть очень скоро.
А Вы в самом деле НЕ понимаете, что курс 10 лир за доллар к Новому году - как прогнозировалось в середине года - это просто хорошо и даже отлично? Вы в самом деле не понимаете, что сегодняшний курс 26,35 гривен за доллар и ожидающиеся к Новому году 25 за доллар - это НЕ есть хорошо?
Только акурту, временно проживающему "НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ" в Турции, может быть хорошо, от того что его депозит В ЛИРАХ НА 10 000$ , КОТОРЫЕ ОН ПОМЕНЯЛ ПО КУРСУ 6.1 , сдувается не по дням, а по часам в валюте. Дураков покупающих дешевеющие "картонные" квартиры увы тоже нет. Приходится ему "подрабатывать" на набережной и просить подаяние. Тяжело быть бедным украинским пенсом на чужбине. Помолимся за него.
P.S.У иностранцев из БОГАТЫХ СТРАН, обычно есть пассивый доход от сдачи квартир и неплохие пенсии, а у акурта "мыши повеселись" во Львове на недоремонтированной квартире, на Сихове, без законной канализации.
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 14 жов, 2021 10:02, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:А Вы в самом деле НЕ понимаете, что курс 10 лир за доллар к Новому году - как прогнозировалось в середине года - это просто хорошо и даже отлично?
Отлично для кого? Для турок? Которые в случае галопирующей инфляции не смогут покупать нужные товары? Да и недвигу тоже...Это будет коллапс всего и всему... И в том числе на РН... Иностранцам с валютой тоже ничего хорошего не светит, так как цены на товары моментально вырастут. Моментально! Ибо Турция страна импортер и больше проедает чем производит..Поэтому на подорожавшем долларе никто ничего не выиграет.... Чем дороже доллар, тем будет дороже товар. Очень странно что этого кто-то не понимает...
Ну ладно у роберто тяжеая психо-финансовая травма - смотрите: уже пол-года ежедневно пишет про мой вируталыйй депозит. Которого нет. Ну, травма глубока и тяжела... Ну Вы же, RTC12, поездили вроде как по всему миру и должны смотреть глубже, или нет?
Оставляя в стороне то что Вы - вроде как реально умный - стоите явно выше на голову по интеллекту и способностям всех этих писателей выше, но давайте порассуждаем отвлечённо:
1. НЕЛЬЗЯ - глупо и преступно рассуждать об инфляции/дефляции и проблемах экономических в той стране, которую Вы даже в бинокль не видите. И вот почему: в отличие от "Статистики" в Украине статистика в Турции точная и всеобъемлющая - здесь знаю все: количество населения ТОЧНОЕ и ЕЖЕДНЕВНОЕ в каждом селе, в кажем городе и районе. Знают точно доходы всех. Абсолютно и без исключений - и здесь невозможно, чтобы сестра депутата парламента купила на 20 миллионов гривен - 7 миллиона лир - просто так какую-то недвигу и Теслу. Потому считают точно всё - инфляцию и не инфляцию. Самое может быть главное: точно считают корзину потребления населения: посмотрите на "Корзинку" в Украине - даже пенсионеры в селе смеются. Ложные виртуальные цифры, не имеющие никого отношения к реальности. В Турции считают все точно: вот я вижу тоже официальную статистику, там скажем - более 20% - оглядываюсь вокруг и НЕ ВИЖУ, чтобы все вот так взяло и подорожало на 20%. Хотя кое что и подорожало. RТС12 - станьте наконец взрослым, оглянитесь по сторонам: есть статистика вирутальная ложная и настоящая. В Турции в корзинку складывают/считают и цену на авиабилеты (подорожали внутри страны - снято ограничение для авиакомпаний из-за коронавируса) и цена на посещение музеев, и цены на коммунальные услуги (повышались каждые 3 месяца - на не поверите на 1 (один) процент) и так далее. Теперь становимся взрослыми: а) минималка повышена с 1 января на 21 (двадцать один) процент до 2630 лир на руки. б) минимуальная пенсия повышена до 1500 лир.
Что подорожало с Нового 2020/2021 года, если оглядываться по сторонам, а не смотреть в бинокль в сторону той страны, где лично Вы никогда в жизни не были:
а) курица и изделия из курицы - тушка стола 9,60 лиры (1,28 доллара 0 до 15.5 лиры (1,70 лиры). б) яйца подорожали было 1,25-1,50 лиры, сейчас 0,90 лиры, домашние - 1 лира штука (2,88) в) рыба - Дорадо и Сибас обычно стоили 25 лир кг (3,33 доллара) до 36-40 лир за кг (4,15 доллара) г) говядине НЕ подорожала. д) баранина не подорожала - я как брал баранью ногу примерно по 65 лир - так и беру, только раньше я платил 8,7 доллара за кг, а теперь плачу 7,11 доллара за кг. е) проезд а городском транспорте (не езжу никогда) - был 3,8 лиры (0,5 доллара) стал 4,10 (0,45 доллара, 1 пересадка - с доплатой в 1 лиру (2.88 гривны).
2. ЭТО НЕ ПРЕСТУПНО И ЭТО НЕ ОБИДНО: НЕ ПОНИМАТЬ РЕАЛИИ В ТОЙ СТАРНЕ, ГДЕ ЛИЧНО Вы никогда не были. НЕ понимать в этом случае - это нормально. Реалии состоят в том, что здесь государство очень жестко вмешивается и очень даже следит за ценами на то, что обеспечивает жизнеспособность населения и влияет на его добробут. Не обидно и не преступно, что вы этого не знаете и НЕ понимаете, ибо вы здесь никогда в жизни не были. Но вам повезло: у ВАС ЕСТЬ Я И ВАМ КОЕ-ЧТО ПОЯСНЮ НЕМЫСЛИМОЕ. а) "колхозники" Турция выращивают свои бананы и потому на импортные бананы установлена госпошлина в 146%. СТО СОРОК ШЕСТЬ ПРОЦЕНТОВ. Знаете, к чему это приводит? К простой вещи: "колхознику" Турции ТРУДНО выращивать бананы но он, глядя на цену в магазинах в 15 лир (45 гривен) выращивает и продает с поля по 5 лир (15 гривен). На рынке продают по 7 лир (21 гривна). Стимулируют свое производство. б) не всех продуктов хватает и своего сырья, потому закупают у Украины подсолнечное мало и продают в магазинах по 5 лир (15 гривен литр), закупают у Украины сахар и продают его по 5 лир (15 гривен) кг, закупают пшеницу (грузятся суда греческих судоволадельцев в Николаеве). Закупают во Вьетнаме рис (СЧИТАЕТСЯ НИЗКОСОРТНЫМ - он по 2,9 лиры кг (8 гривен кг), а свой "длинненький" - дороже - по 5 лир (15 гривен), но пусть народ сам думает, какой ему покупать - вот есть турецкий, а вот есть вьетнамский), закупают крупы разные в Греции, Аргентине и так далее. Я писал - неделю или 2 назад - полностью отменили таможенные пошлины на весь ассортимент молочной продукции из Швейцарии и Лихтенштейна - немедленно отреагировал рынок и супермаркеты - 1 кг сливочного масла (80...82,5% МОЛОЧНОГО жира) сразу цена упала до 39,99 лиры за 1 кг или до 116 гривен за 1 кг или в пересчете на пачку в 0,2 кг (я надеюсь Вы покупаете масло в магазине) - 23,20 (двадцать три гривны 20 копеек).
Что видит турок, получающий турецкие лиры: ОН ВИДИТ ПОДОРОЖАНИЕ И ПЕЧАЛИТСЯ. Что видит иностранец, инвестировавший в недвигу Турции: он просыпается утром и РАДУЕТСЯ.
Но мне реально забавно, что Вы - так много поездивший по миру - посвятили всю свою жизнь с утра до вечера доказательству туго, что в одной из 197 стран мира, в которой Вы никогда в жизни не были - И ТОЛЬКО ЕЙ!!! - все очень плохо. Это невероятно забавно. Можете раскрыть секрет - что Вами движет? Вот я предположил было к лету, что вы - нанятый Финансовым порталом сотрудник. Наняли в противовес мне. За деньги. Потом понял, что это не так. А что на самом деле? Ну реально прикольно: посвятили всю свою жизнь с утра до вечера доказательству туго, что в одной из 197 стран мира, в которой Вы никогда в жизни не были - И ТОЛЬКО ЕЙ!!! - все очень плохо.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 14 жов, 2021 10:48, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark написав:Только акурту, временно проживающему "НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ" в Турции, может быть хорошо, от того что его депозит В ЛИРАХ НА 10 000$ , КОТОРЫЕ ОН ПОМЕНЯЛ ПО КУРСУ 6.1 , сдувается не по дням, а по часам в валюте. Дураков покупающих дешевеющие "картонные" квартиры увы тоже нет. Приходится ему "подрабатывать" на набережной и просить подаяние. Тяжело быть бедным украинским пенсом на чужбине. Помолимся за него.
P.S.У иностранцев из БОГАТЫХ СТРАН, обычно есть пассивый доход от сдачи квартир и неплохие пенсии, а у акурта "мыши повеселись" во Львове на недоремонтированной квартире, на Сихове, без законной канализации.
думаю, що пора "усрєдняцца", тобто вкладатися в Х2 депозит в лірах і вийти в невеликий плюс
akurt написав:А Вы в самом деле НЕ понимаете, что курс 10 лир за доллар к Новому году - как прогнозировалось в середине года - это просто хорошо и даже отлично? Вы в самом деле не понимаете, что сегодняшний курс 26,35 гривен за доллар и ожидающиеся к Новому году 25 за доллар - это НЕ есть хорошо?
akurt написав:А Вы в самом деле НЕ понимаете, что курс 10 лир за доллар к Новому году - как прогнозировалось в середине года - это просто хорошо и даже отлично?
Отлично для кого? Для турок? Которые в случае галопирующей инфляции не смогут покупать нужные товары? Да и недвигу тоже...Это будет коллапс всего и всему... И в том числе на РН... Иностранцам с валютой тоже ничего хорошего не светит, так как цены на товары моментально вырастут. Моментально! Ибо Турция страна импортер и больше проедает чем производит..Поэтому на подорожавшем долларе никто ничего не выиграет.... Чем дороже доллар, тем будет дороже товар. Очень странно что этого кто-то не понимает...
припиняй виливати свої кизяки на гілці! самець вівці