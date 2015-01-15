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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 326327328329>
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:39

Походу наш житель в Израиле в отчаянии.
Стоит сделать простую вещь: купить калькулятор и я научу считать.
Это очень полезно: научиться считать.
Когда научишься считать, то возможно поймешь, что:
- возможно, гражданину Турции - получающему зарплату в Турции в турецких лирах, и становится трудно жить - нонсенс во всем мире - как известно, во всем мире и в каждой стране мира все живут с каждым годом богаче и сытнее.
- иностранцу в Турции - имеющему доходы в гривне или в долларах/евро - просто именины сердца, ибо вокруг все все все все (!!!) с каждым днем становится или даром, или бесплатно.
Вы, пан роберто, как-то определитесь: вы гражданин Турции, или иностранец, живущий в Турции.
Если не то, и не другое - то все ваши изыскания только забавляют.
Они просто показывают как вам хреново жить и как Вы жалеете, что так ошиблись в жизни и купили осенью 2019 вместо готовой под ключ квартиры в Анталии брошенный недострой в одном из малых городов одного района Киевской области.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:43

  akurt написав:Я реально счастлив, что у нашего израильского эксперта подгорает...
Рассказывай про ужасы далее. Реально прикольно.

Турецкая макулатура продолжает дешеветь...
После ночного приступа паники Эрдоган уволил 3-х высокопоставленных
чиновников Нац.банка.
Результат:
Зображення
Лира совершила очередной прыжок в пустоту с результатом 9.14
Так что желающим вложиться в турецкие депозиты, по совету местного
знатока турецких банков, следует понимать, что курс 10лир за 1 доллар
мы сможем увидеть очень скоро.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:45

А Вы в самом деле НЕ понимаете, что курс 10 лир за доллар к Новому году - как прогнозировалось в середине года - это просто хорошо и даже отлично?
Вы в самом деле не понимаете, что сегодняшний курс 26,35 гривен за доллар и ожидающиеся к Новому году 25 за доллар - это НЕ есть хорошо?
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:54

Только акурту, временно проживающему "НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ" в Турции, может быть хорошо, от того что его депозит В ЛИРАХ НА 10 000$ , КОТОРЫЕ ОН ПОМЕНЯЛ ПО КУРСУ 6.1 , сдувается не по дням, а по часам в валюте. Дураков покупающих дешевеющие "картонные" квартиры увы тоже нет. Приходится ему "подрабатывать" на набережной и просить подаяние. Тяжело быть бедным украинским пенсом на чужбине. Помолимся за него.

P.S.У иностранцев из БОГАТЫХ СТРАН, обычно есть пассивый доход от сдачи квартир и неплохие пенсии, а у акурта "мыши повеселись" во Львове на недоремонтированной квартире, на Сихове, без законной канализации.
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 14 жов, 2021 10:02, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:58

  akurt написав:А Вы в самом деле НЕ понимаете, что курс 10 лир за доллар к Новому году - как прогнозировалось в середине года - это просто хорошо и даже отлично?

Отлично для кого? Для турок? Которые в случае галопирующей инфляции не смогут покупать нужные товары? Да и недвигу тоже...Это будет коллапс всего и всему...
И в том числе на РН...
Иностранцам с валютой тоже ничего хорошего не светит, так как цены на товары моментально вырастут. Моментально! Ибо Турция страна импортер и больше проедает чем производит..Поэтому на подорожавшем долларе никто ничего не выиграет....
Чем дороже доллар, тем будет дороже товар.
Очень странно что этого кто-то не понимает...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 10:41

Ну ладно у роберто тяжеая психо-финансовая травма - смотрите: уже пол-года ежедневно пишет про мой вируталыйй депозит. Которого нет. Ну, травма глубока и тяжела...
Ну Вы же, RTC12, поездили вроде как по всему миру и должны смотреть глубже, или нет?

Оставляя в стороне то что Вы - вроде как реально умный - стоите явно выше на голову по интеллекту и способностям всех этих писателей выше, но давайте порассуждаем отвлечённо:

1. НЕЛЬЗЯ - глупо и преступно рассуждать об инфляции/дефляции и проблемах экономических в той стране, которую Вы даже в бинокль не видите. И вот почему: в отличие от "Статистики" в Украине статистика в Турции точная и всеобъемлющая - здесь знаю все: количество населения ТОЧНОЕ и ЕЖЕДНЕВНОЕ в каждом селе, в кажем городе и районе. Знают точно доходы всех. Абсолютно и без исключений - и здесь невозможно, чтобы сестра депутата парламента купила на 20 миллионов гривен - 7 миллиона лир - просто так какую-то недвигу и Теслу. Потому считают точно всё - инфляцию и не инфляцию. Самое может быть главное: точно считают корзину потребления населения: посмотрите на "Корзинку" в Украине - даже пенсионеры в селе смеются. Ложные виртуальные цифры, не имеющие никого отношения к реальности.
В Турции считают все точно: вот я вижу тоже официальную статистику, там скажем - более 20% - оглядываюсь вокруг и НЕ ВИЖУ, чтобы все вот так взяло и подорожало на 20%. Хотя кое что и подорожало.
RТС12 - станьте наконец взрослым, оглянитесь по сторонам: есть статистика вирутальная ложная и настоящая. В Турции в корзинку складывают/считают и цену на авиабилеты (подорожали внутри страны - снято ограничение для авиакомпаний из-за коронавируса) и цена на посещение музеев, и цены на коммунальные услуги (повышались каждые 3 месяца - на не поверите на 1 (один) процент) и так далее.
Теперь становимся взрослыми:
а) минималка повышена с 1 января на 21 (двадцать один) процент до 2630 лир на руки.
б) минимуальная пенсия повышена до 1500 лир.

Что подорожало с Нового 2020/2021 года, если оглядываться по сторонам, а не смотреть в бинокль в сторону той страны, где лично Вы никогда в жизни не были:

а) курица и изделия из курицы - тушка стола 9,60 лиры (1,28 доллара 0 до 15.5 лиры (1,70 лиры).
б) яйца подорожали было 1,25-1,50 лиры, сейчас 0,90 лиры, домашние - 1 лира штука (2,88)
в) рыба - Дорадо и Сибас обычно стоили 25 лир кг (3,33 доллара) до 36-40 лир за кг (4,15 доллара)
г) говядине НЕ подорожала.
д) баранина не подорожала - я как брал баранью ногу примерно по 65 лир - так и беру, только раньше я платил 8,7 доллара за кг, а теперь плачу 7,11 доллара за кг.
е) проезд а городском транспорте (не езжу никогда) - был 3,8 лиры (0,5 доллара) стал 4,10 (0,45 доллара, 1 пересадка - с доплатой в 1 лиру (2.88 гривны).

2. ЭТО НЕ ПРЕСТУПНО И ЭТО НЕ ОБИДНО: НЕ ПОНИМАТЬ РЕАЛИИ В ТОЙ СТАРНЕ, ГДЕ ЛИЧНО Вы никогда не были. НЕ понимать в этом случае - это нормально.
Реалии состоят в том, что здесь государство очень жестко вмешивается и очень даже следит за ценами на то, что обеспечивает жизнеспособность населения и влияет на его добробут. Не обидно и не преступно, что вы этого не знаете и НЕ понимаете, ибо вы здесь никогда в жизни не были. Но вам повезло: у ВАС ЕСТЬ Я И ВАМ КОЕ-ЧТО ПОЯСНЮ НЕМЫСЛИМОЕ. а) "колхозники" Турция выращивают свои бананы и потому на импортные бананы установлена госпошлина в 146%. СТО СОРОК ШЕСТЬ ПРОЦЕНТОВ. Знаете, к чему это приводит? К простой вещи: "колхознику" Турции ТРУДНО выращивать бананы но он, глядя на цену в магазинах в 15 лир (45 гривен) выращивает и продает с поля по 5 лир (15 гривен). На рынке продают по 7 лир (21 гривна).
Стимулируют свое производство. б) не всех продуктов хватает и своего сырья, потому закупают у Украины подсолнечное мало и продают в магазинах по 5 лир (15 гривен литр), закупают у Украины сахар и продают его по 5 лир (15 гривен) кг, закупают пшеницу (грузятся суда греческих судоволадельцев в Николаеве). Закупают во Вьетнаме рис (СЧИТАЕТСЯ НИЗКОСОРТНЫМ - он по 2,9 лиры кг (8 гривен кг), а свой "длинненький" - дороже - по 5 лир (15 гривен), но пусть народ сам думает, какой ему покупать - вот есть турецкий, а вот есть вьетнамский), закупают крупы разные в Греции, Аргентине и так далее.
Я писал - неделю или 2 назад - полностью отменили таможенные пошлины на весь ассортимент молочной продукции из Швейцарии и Лихтенштейна - немедленно отреагировал рынок и супермаркеты - 1 кг сливочного масла (80...82,5% МОЛОЧНОГО жира) сразу цена упала до 39,99 лиры за 1 кг или до 116 гривен за 1 кг или в пересчете на пачку в 0,2 кг (я надеюсь Вы покупаете масло в магазине) - 23,20 (двадцать три гривны 20 копеек).

Что видит турок, получающий турецкие лиры: ОН ВИДИТ ПОДОРОЖАНИЕ И ПЕЧАЛИТСЯ.
Что видит иностранец, инвестировавший в недвигу Турции: он просыпается утром и РАДУЕТСЯ.

Но мне реально забавно, что Вы - так много поездивший по миру - посвятили всю свою жизнь с утра до вечера доказательству туго, что в одной из 197 стран мира, в которой Вы никогда в жизни не были - И ТОЛЬКО ЕЙ!!! - все очень плохо.
Это невероятно забавно.
Можете раскрыть секрет - что Вами движет?
Вот я предположил было к лету, что вы - нанятый Финансовым порталом сотрудник.
Наняли в противовес мне. За деньги. Потом понял, что это не так.
А что на самом деле? Ну реально прикольно: посвятили всю свою жизнь с утра до вечера доказательству туго, что в одной из 197 стран мира, в которой Вы никогда в жизни не были - И ТОЛЬКО ЕЙ!!! - все очень плохо.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 14 жов, 2021 10:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 10:41

  roberto dark написав:Только акурту, временно проживающему "НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ" в Турции, может быть хорошо, от того что его депозит В ЛИРАХ НА 10 000$ , КОТОРЫЕ ОН ПОМЕНЯЛ ПО КУРСУ 6.1 , сдувается не по дням, а по часам в валюте. Дураков покупающих дешевеющие "картонные" квартиры увы тоже нет. Приходится ему "подрабатывать" на набережной и просить подаяние. Тяжело быть бедным украинским пенсом на чужбине. Помолимся за него.

P.S.У иностранцев из БОГАТЫХ СТРАН, обычно есть пассивый доход от сдачи квартир и неплохие пенсии, а у акурта "мыши повеселись" во Львове на недоремонтированной квартире, на Сихове, без законной канализации.

думаю, що пора "усрєдняцца", тобто вкладатися в Х2 депозит в лірах і вийти в невеликий плюс
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 10:49

  akurt написав:А Вы в самом деле НЕ понимаете, что курс 10 лир за доллар к Новому году - как прогнозировалось в середине года - это просто хорошо и даже отлично?
Вы в самом деле не понимаете, что сегодняшний курс 26,35 гривен за доллар и ожидающиеся к Новому году 25 за доллар - это НЕ есть хорошо?

так він же ж баран :mrgreen: яке там розуміння :?:
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 10:50

всім почати готуватись )))

CHILE CENTRAL BANK RAISES KEY RATE TO 2.75% FROM 1.50%


Чекаємо на таку ж дію Жоріка і ко, і буде великий фан ))))
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 10:51

  RTC12 написав:
  akurt написав:А Вы в самом деле НЕ понимаете, что курс 10 лир за доллар к Новому году - как прогнозировалось в середине года - это просто хорошо и даже отлично?

Отлично для кого? Для турок? Которые в случае галопирующей инфляции не смогут покупать нужные товары? Да и недвигу тоже...Это будет коллапс всего и всему...
И в том числе на РН...
Иностранцам с валютой тоже ничего хорошего не светит, так как цены на товары моментально вырастут. Моментально! Ибо Турция страна импортер и больше проедает чем производит..Поэтому на подорожавшем долларе никто ничего не выиграет....
Чем дороже доллар, тем будет дороже товар.
Очень странно что этого кто-то не понимает...

припиняй виливати свої кизяки на гілці! самець вівці :mrgreen:
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