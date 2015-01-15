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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 326327328329
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 11:04

  flyman написав:думаю, що пора "усрєдняцца", тобто вкладатися в Х2 депозит в лірах і вийти в невеликий плюс


Пане Флаймане, я реально не повторюю помилок декого з форумчан - відкриття депозитів в Дельта банку з провокуванням пана Лагуна на злочини - і тому не маю депозитів з листопада 2013 року.
Пан роберто даремно бідкається. Продовжує опускатися на дно...
Чому я не відкриваю депозитів, хоч мої приятелі відкрили та мають в турецьких лірах (хвалилися, що отримали 5000 лір відсотків - не питав з якої суми та за який період - мені НЕ ЦІКАВО - здається, за рік) та в доларах (хвалилися, що відкрили під 1,6% відсотка річних) - ну, це краще, ніж 0,01% в Приваті - то їх вибір:
а) я точно знаю, куди вкласти вільні кошти. НЕ в депозит. І кріпту не маю.
б) якщо думати головОМ, а не ногОМ, то я на іншій гілці викладував зрозумілі навіть для студентів з економічним ухилом такі міркування:
- щоби прожити родині з двох/трьох осіб в Туреччині, достатньо мати на день 60 лір або 1800+витрати на комуналку = 2500 лір на місяць - це без цигарок та віскі, звичайно (мінімалка в Туреччині 2620 на руки).
- яку суму доларів варто злити, щоби отримувати в якості відсотків саме 2 500 лір на місяць?
- розрахунки є на іншій гілці - розрахунки МОЇ - чисто по пам’яті можна ризикнути сумою в 18 000 доларів США.
- цей розрахунок в припущені того, що Ви, можливо, і не заробите, але вийдете на нуль.
ПОГОДЬТЕСЯ, РИЗИКУНТИ РОДИНІ З ДВОХ/ТРЬОХ ОСІБ сміхотворною в наш час сумою в 18 000 доларів, ЩОБИ ЖИТИ ПРИСПІВУЮЧИ, ПОГОДИЛИСЯ Б БАГАТО ЛЮДЕЙ.
- Я ТАК НЕ РОБЛЮ. В мене рахунки в доларах США та в турецькій лірі. Три натискання кнопочок на смартфоні - не варто натискати в суботу та неділю - ліри на картці - роблю закупи або знімаю готівку (дуже рідко) без комісії.
Бачте, як просто, якщо думати головОМ, а нет ногОМ.
akurt
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