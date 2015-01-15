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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 326327328329
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 11:04

  flyman написав:думаю, що пора "усрєдняцца", тобто вкладатися в Х2 депозит в лірах і вийти в невеликий плюс


Пане Флаймане, я реально не повторюю помилок декого з форумчан - відкриття депозитів в Дельта банку з провокуванням пана Лагуна на злочини - і тому не маю депозитів. До речі в "Дельтаплан" за весь час його існування заходив вреально 1 (один) раз - просто пройшовся по відділенню, глянути, що воно за птах такий. Рік не пам"ятаю який. Більше НІКОЛИ не підходив навіть близько.
Чому я не відкриваю депозитів, хоч мої приятелі відкрили та мають в турецьких лірах (хвалилися, що отримали 5000 лір відсотків - не питав, з якої суми та за який період - мені НЕ ЦІКАВО - здається, за рік) та в доларах (хвалилися, що відкрили під 1,6% відсотка річних) - ну, це краще, ніж 0,01% в Приваті - то їх вибір:
а) я точно знаю, куди вкласти вільні кошти. НЕ в депозит. І кріпту не маю.
б) якщо думати головОМ, а не ногОМ, то я на іншій гілці викладував зрозумілі навіть для студентів з економічним ухилом такі міркування:
- щоби прожити родині з двох/трьох осіб в Туреччині, достатньо мати на день 60 лір або 1800+витрати на комуналку+інше = 2500 лір на місяць - це без цигарок та віскі, звичайно (мінімалка в Туреччині 2620 на руки).
- яку суму доларів варто злити іноземцю, щоби отримувати в якості відсотків саме 2 500 лір на місяць?
- розрахунки є на іншій гілці - розрахунки МОЇ - чисто по пам’яті можна ризикнути сумою в 18 000 доларів США.
- цей розрахунок в припущені того, що Ви, можливо, і не заробите, але вийдете на нуль.
ПОГОДЬТЕСЯ, РИЗИКНУТИ РОДИНІ З ДВОХ/ТРЬОХ ОСІБ сміхотворною в наш час сумою в 18 000 доларів, ЩОБИ ЖИТИ ПРИСПІВУЮЧИ, ПОГОДИЛИСЯ Б БАГАТО ЛЮДЕЙ.
- Я ТАК НЕ РОБЛЮ. В мене в банку відкриті рахунки в доларах США та в турецькій лірі. Три натискання кнопочок на смартфоні - не варто натискати в суботу та неділю - ліри на картці - роблю закупи або знімаю готівку (дуже рідко) без комісії.
Бачите, як просто...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 14 жов, 2021 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 11:51

  change_pm написав:
З Києва Wizz Air відкриває 12 нових напрямків:

Київ – Париж (Бове);
Київ – Ніцца;
Київ – Брюссель (Шарлеруа);
Київ – Базель;
Київ – Ейндговен;
Київ – Барселона;
Київ – Мадрид;
Київ – Аліканте;
Київ – Малага;
Київ – Пальма-де-Майорка;
Київ – Порту;
Київ – Ханья.


https://news.finance.ua/ru/news/-/502081/wizz-air-otkroet-26-novyh-marshrutov-iz-ukrainy-kakimi-budut-tseny-na-bilety
а де Запоріжжя Анталія?
та навіть просто хоть куди-небудь вна Туреччину із звідки-небудь звна неньки?

Цены. Перевозчик назвал промо-цены на новые направления (в зависимости от направления) — от 809 грн и от 969 грн.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 12:38

Це, пане Флаймане, тільки дл Вас запускають...
Запоріжжя-Анталія регулярні авіарейси виконують дві авіакомпанії.
А чертерів - чотири...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 12:47

Пригадуєте шановні, ЯКИЙ РОЗУМНИК ЦЕ ПИСАВ ще 13 лютого 2019 р. - "Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!" (поручик Ржевский). Коли тут знані фахівці на цій саме гілці у липні 2018 писали про "страх Божий" та "Шеф, усьо пропало" - я злив 10 000 доларів по курсу 6,85 (не встиг якось по 7,03 - пара днів тримався такий курс) та відкрив депозит просто в он-лайн режимі під 26 відсотків річних (було і по 28%, але не получилося).
Рахуємо:
68 500 турецьких лір дають щомісяця (що інтересно, відсоткові ставки ОДНАКОВІ були на будь-який термін - навіть на місяць, зараз ту лафу прикрили, бо набігло бажаючих ого-го...) ((26/365)х68500х30/100)-0,15х((26/365)х68500х30)/100=1 244 ліри або 1244/5,20=240 $.
Мені, наприклад, зручніше відразу турецькі ліри на картці мати - я долари не купую взагалі.
Або, в перерахунку на любимі українські гроші:
10 000 $- 100%
(10000+240)-x%
x=((10000+240)x100)10000=або 2,4% на місяць, або 2,4х12=28,8 відсотка річних по улюблених українских грошах. Таких гидомирно-зелених із старенькими будиночками на звороті..."

P.S. Я ж казав Акурту - посипай голову пеплом та тікай!
roberto dark
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