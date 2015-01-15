Додано: Чет 14 жов, 2021 11:04

flyman написав: думаю, що пора "усрєдняцца", тобто вкладатися в Х2 депозит в лірах і вийти в невеликий плюс думаю, що пора "усрєдняцца", тобто вкладатися в Х2 депозит в лірах і вийти в невеликий плюс

Пане Флаймане, я реально не повторюю помилок декого з форумчан - відкриття депозитів в Дельта банку з провокуванням пана Лагуна на злочини - і тому не маю депозитів. До речі в "Дельтаплан" за весь час його існування заходив вреально 1 (один) раз - просто пройшовся по відділенню, глянути, що воно за птах такий. Рік не пам"ятаю який. Більше НІКОЛИ не підходив навіть близько.Чому я не відкриваю депозитів, хоч мої приятелі відкрили та мають в турецьких лірах (хвалилися, що отримали 5000 лір відсотків - не питав, з якої суми та за який період - мені НЕ ЦІКАВО - здається, за рік) та в доларах (хвалилися, що відкрили під 1,6% відсотка річних) - ну, це краще, ніж 0,01% в Приваті - то їх вибір:а) я точно знаю, куди вкласти вільні кошти. НЕ в депозит. І кріпту не маю.б) якщо думати головОМ, а не ногОМ, то я на іншій гілці викладував зрозумілі навіть для студентів з економічним ухилом такі міркування:- щоби прожити родині з двох/трьох осіб в Туреччині, достатньо мати на день 60 лір або 1800+витрати на комуналку+інше = 2500 лір на місяць - це без цигарок та віскі, звичайно (мінімалка в Туреччині 2620 на руки).- яку суму доларів варто злити іноземцю, щоби отримувати в якості відсотків саме 2 500 лір на місяць?- розрахунки є на іншій гілці - розрахунки МОЇ - чисто по пам’яті можна ризикнути сумою в 18 000 доларів США.- цей розрахунок в припущені того, що Ви, можливо, іПОГОДЬТЕСЯ, РИЗИКНУТИ РОДИНІ З ДВОХ/ТРЬОХ ОСІБ сміхотворною в наш час сумою в 18 000 доларів, ЩОБИ ЖИТИ ПРИСПІВУЮЧИ, ПОГОДИЛИСЯ Б БАГАТО ЛЮДЕЙ.- Я ТАК НЕ РОБЛЮ. В мене в банку відкриті рахунки в доларах США та в турецькій лірі. Три натискання кнопочок на смартфоні - не варто натискати в суботу та неділю - ліри на картці - роблю закупи або знімаю готівку (дуже рідко) без комісії.Бачите, як просто...