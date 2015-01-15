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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 326327328329
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:24

Только недавно, акурт писал, ЧТО НИКОГДА НЕ ИМЕЛ ДЕПОЗИТА В ЛИРАХ, А ТУТ "НЕЖДАНЧИК". Пришлось быстро удалить свою фразу. Пускай сразу постирает и то, что НИКОГДА НИКОМУ НЕ СОВЕТОВАЛ ДЕЛАТЬ ТОЖЕ САМОЕ. Ну кроме однажды 1.09. 2019г.на своей ЗАБАНЕНОЙ ветке :

akurt написав:
" У будь-якому (майже) турецькому банку.
23,5 відсотка річних.
Податок на прибуток - 10% від суми нарахованих процентів.
Долар тиждень тому був 5,75, зараз вже 5,48.
Реально с 50 000 доларів прибуток навіть більший, ніж 1000 доларів на місяць.
Депозит відкриваєте в турецьких лірах.
Все просто."

Вот такой у нас Гэксперт по финансах, недвижимости да и вообще по всему остальному. :wink:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:34

  roberto dark написав:Только недавно, акурт писал, ЧТО НИКОГДА НЕ ИМЕЛ ДЕПОЗИТА В ЛИРАХ, А ТУТ "НЕЖДАНЧИК". Пришлось быстро удалить свою фразу. Пускай сразу постирает и то, что НИКОГДА НИКОМУ НЕ СОВЕТОВАЛ ДЕЛАТЬ ТОЖЕ САМОЕ.

Он испугался что попадает под фин.мон., и сразу включил отказную.
Типа, нигде, ничего и никогда...Но уже поздно...
RTC12
 
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