Только недавно, акурт писал, ЧТО НИКОГДА НЕ ИМЕЛ ДЕПОЗИТА В ЛИРАХ, А ТУТ "НЕЖДАНЧИК". Пришлось быстро удалить свою фразу. Пускай сразу постирает и то, что НИКОГДА НИКОМУ НЕ СОВЕТОВАЛ ДЕЛАТЬ ТОЖЕ САМОЕ. Ну кроме однажды 1.09. 2019г.на своей ЗАБАНЕНОЙ ветке :
akurt написав:
" У будь-якому (майже) турецькому банку.
23,5 відсотка річних.
Податок на прибуток - 10% від суми нарахованих процентів.
Долар тиждень тому був 5,75, зараз вже 5,48.
Реально с 50 000 доларів прибуток навіть більший, ніж 1000 доларів на місяць.
Депозит відкриваєте в турецьких лірах.
Все просто."
Вот такой у нас Гэксперт по финансах, недвижимости да и вообще по всему остальному.