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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 14 жов, 2021 13:24
Только недавно, акурт писал, ЧТО НИКОГДА НЕ ИМЕЛ ДЕПОЗИТА В ЛИРАХ, А ТУТ "НЕЖДАНЧИК". Пришлось быстро удалить свою фразу. Пускай сразу постирает и то, что НИКОГДА НИКОМУ НЕ СОВЕТОВАЛ ДЕЛАТЬ ТОЖЕ САМОЕ. Ну кроме однажды 1.09. 2019г.на своей ЗАБАНЕНОЙ ветке :
akurt написав:
" У будь-якому (майже) турецькому банку.
23,5 відсотка річних.
Податок на прибуток - 10% від суми нарахованих процентів.
Долар тиждень тому був 5,75, зараз вже 5,48.
Реально с 50 000 доларів прибуток навіть більший, ніж 1000 доларів на місяць.
Депозит відкриваєте в турецьких лірах.
Все просто."
Вот такой у нас Гэксперт по финансах, недвижимости да и вообще по всему остальному.
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roberto dark
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Додано: Чет 14 жов, 2021 13:34
roberto dark написав:
Только недавно, акурт писал, ЧТО НИКОГДА НЕ ИМЕЛ ДЕПОЗИТА В ЛИРАХ, А ТУТ "НЕЖДАНЧИК". Пришлось быстро удалить свою фразу. Пускай сразу постирает и то, что НИКОГДА НИКОМУ НЕ СОВЕТОВАЛ ДЕЛАТЬ ТОЖЕ САМОЕ.
Он испугался что попадает под фин.мон., и сразу включил отказную.
Типа, нигде, ничего и никогда...Но уже поздно...
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RTC12
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Додано: Чет 14 жов, 2021 14:30
roberto dark написав:
Только недавно, акурт писал, ЧТО НИКОГДА НЕ ИМЕЛ ДЕПОЗИТА В ЛИРАХ, А ТУТ "НЕЖДАНЧИК". Пришлось быстро удалить свою фразу. Пускай сразу постирает и то, что НИКОГДА НИКОМУ НЕ СОВЕТОВАЛ ДЕЛАТЬ ТОЖЕ САМОЕ. Ну кроме однажды 1.09. 2019г.на своей ЗАБАНЕНОЙ ветке :
akurt написав:
" У будь-якому (майже) турецькому банку.
23,5 відсотка річних.
Податок на прибуток - 10% від суми нарахованих процентів.
Долар тиждень тому був 5,75, зараз вже 5,48.
Реально с 50 000 доларів прибуток навіть більший, ніж 1000 доларів на місяць.
Депозит відкриваєте в турецьких лірах.
Все просто."
Вот такой у нас Гэксперт по финансах, недвижимости да и вообще по всему остальному.
А де тут пише - "я відкрив, чи я маю депозит в ..."?
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Успіх
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Додано: Чет 14 жов, 2021 14:31
Вони різниці НЕ розуміють.
Зверніть увагу ще - не пишуть дату, коли це написано.
Гадаю, рік 2018...
Колись мав депозит в гривнях в Промінвестбанку під 60% річних...
Були часи...
Форум і гілка точно про неіснуючi депозити акурта?
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akurt
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Додано: Чет 14 жов, 2021 14:44
change_pm написав: b3320413 написав:
Что-то хреново чувствует себя Англия в энергетическом смысле
И цены на Rightmove очень просели, как на аренду так и на продажу
Много аукционов...
Так там в Йоропі всім дістється (((
незадався зелйоний перєход
але це тимчасове, на середньостроці вони набагато сильніше стануть...
так звичайно, наразі беде не хфонтан, але коли наша труба все, то нам буде набагато гірше ((((
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
інвестуйте, бо буде пізно (((
як би пора вже кондуктору зривати стопкран
(піднімати дяді Феді ставки)
малятка були ПА10, уже ПА12... мене це починає гондурасти
панімаїш, вони бояться зриву в боргову кризу і дефляцію... але в той же час вбивають накопичення, і саму суть грошей...
тут таке, джерелом розвитку є
- капітал (заощадження)
- людська праця
- засоби виробництва
- природні ресурси
X , Y, Z, W - якісь коефіцієнти, fn - якась функція
якось так fn( X * KЗ, Y * ЛП, Z * ЗВ, W * ПР) = ВВП
Так от, якщо чогось меншає, то ВВП падає, у якійсь мірі
з іншого боку
ВВП = fn ( А * грошова маса, В * швидкість обігу )
але,
fn( X * KЗ, Y * ЛП, Z * ЗВ, W * ПР) = fn ( А * грошова маса, В * швидкість обігу )
Не навпаки, тобто друкування грошової маси та підлаштування до швидкості обігу відбувається внаслідок зміни ВВП, як правило росту, (тобто в нормальних умовах, коли швидкість обігу є константа), щоб уникати дефляції (щоб піпл бабло тратив а не хом"ячив).
Сучасна грошово-кредитна теорія ставить віз попереду кобили, і кажу, щоб ріс ВВП тре бабло друкувати, тоді буде так звана повна занятість, і якщо кількість активного до праці населення, то і ВВП росте.
Але "щось пішло не так" і віз хз в якому стані: чи то їде, чи буксує, чи їде не туди, але кобилу шмагають батогами...
Якось так, на хлопський розум.
Тобто безглузда ситуація на вуйківський погляд.
Зрозуміло, що економіка, це не хрін собачий, але і мені, як випускнику KSE, більше нічого не приходить до тями, щоб пояснити "економічну активність правлячих еліт"
Щодо таких деталей, як "труба все" - то в ЄС є відповідні Директиви, і там ще знають значення слова "диверсифікація". Тому трубу залишать "шоб було" і щоб ведмідь не робив "я твой дом труба шаталь".
А "зельоний перєход", це таке як захоплення колись ДДТ/дустом, пластиком (який замінить дерево і врятує світ, тепер правда навпаки), та інша маячня, яка не доведена ніякою наукою, хіба шарлатанами від неї.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 14 жов, 2021 14:51, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 14:48
Так ото - то!
Мало хто що і куди КОЛИСЬ запхав)) - головне, що вчасно витягнули
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Додано: Чет 14 жов, 2021 14:53
Успіх написав:
Так ото - то!
Мало хто що і куди КОЛИСЬ запхав)) - головне, що вчасно витягнули
ну ти по самі вуха в овноблоці ріела в дупі Левандівки, дуууже вчасно запхав, як і вчив тебе анталійський гура по своїм книжкам... тепер так стій і чекай коли мона витягнути буде ... років через 10, може
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Додано: Чет 14 жов, 2021 15:04
НЕ перегинайте палку - я ніколи не підказував пану Успіх, куди саме вкладати гроші.
Єдине, що я робив - то робив для нього розрахунок щодо його ідеї взяти кредит/іпотеку.
З конкретними цифрами я довів, що не варто цього робити. Цікаво, що цей математичний розрахунок розцінили як крамолу (!!!) та видалили модератори, але більш цікаво було те, що не видалили текст пана Успіх, в який було вставлено як цитату мій розрахунок.
Він всі свої плани тримав в секреті до останнього - хіба Ви забули?
Про Левандівку теж даремно - Ви ж її не знаете і не були.
Я вперше відвідав цей дуже великий район Львова у 1999 або 2000 році.
Пізніше бував досить часто у приватних справах та не по приватних.
Відвідував квартири - в гостях - людей, які стоять/стояли у Львові дуже "високо". І жили саме на Левандівці.
Так що політ нормальний! Не заздріть...
З того, що він міг зробити та зробив - найбільш оптимальний варіант.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 14 жов, 2021 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 15:12
change_pm написав: akurt написав:
А Вы в самом деле НЕ понимаете
, что курс 10 лир за доллар к Новому году - как прогнозировалось в середине года - это просто хорошо и даже отлично?
Вы в самом деле не понимаете, что сегодняшний курс 26,35 гривен за доллар и ожидающиеся к Новому году 25 за доллар - это НЕ есть хорошо?
так він же ж баран
яке там розуміння
Ты плохо изучаешь труды Акурта.
В одном из томов он писал, что гастарбайтеры не могут ничего толкового тут сказать.
Поэтому займись лучше повышением своей квалификации по очистке
рыбы на хозяйской ферме. Больше пользы будет...
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Додано: Чет 14 жов, 2021 15:16
akurt написав:
Вони різниці НЕ розуміють.
Зверніть увагу ще - не пишуть дату, коли це написано.
Гадаю, рік 2018...
Колись мав депозит в гривнях в Промінвестбанку під 60% річних...
Були часи... Форум і гілка точно про неіснуючi депозити акурта?
Акурт, твои действия если тут будет скан твоего поста о твоём депозите?
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