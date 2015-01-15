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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 327328329330>
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:24

Только недавно, акурт писал, ЧТО НИКОГДА НЕ ИМЕЛ ДЕПОЗИТА В ЛИРАХ, А ТУТ "НЕЖДАНЧИК". Пришлось быстро удалить свою фразу. Пускай сразу постирает и то, что НИКОГДА НИКОМУ НЕ СОВЕТОВАЛ ДЕЛАТЬ ТОЖЕ САМОЕ. Ну кроме однажды 1.09. 2019г.на своей ЗАБАНЕНОЙ ветке :

akurt написав:
" У будь-якому (майже) турецькому банку.
23,5 відсотка річних.
Податок на прибуток - 10% від суми нарахованих процентів.
Долар тиждень тому був 5,75, зараз вже 5,48.
Реально с 50 000 доларів прибуток навіть більший, ніж 1000 доларів на місяць.
Депозит відкриваєте в турецьких лірах.
Все просто."

Вот такой у нас Гэксперт по финансах, недвижимости да и вообще по всему остальному. :wink:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:34

  roberto dark написав:Только недавно, акурт писал, ЧТО НИКОГДА НЕ ИМЕЛ ДЕПОЗИТА В ЛИРАХ, А ТУТ "НЕЖДАНЧИК". Пришлось быстро удалить свою фразу. Пускай сразу постирает и то, что НИКОГДА НИКОМУ НЕ СОВЕТОВАЛ ДЕЛАТЬ ТОЖЕ САМОЕ.

Он испугался что попадает под фин.мон., и сразу включил отказную.
Типа, нигде, ничего и никогда...Но уже поздно...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 14:30

  roberto dark написав:Только недавно, акурт писал, ЧТО НИКОГДА НЕ ИМЕЛ ДЕПОЗИТА В ЛИРАХ, А ТУТ "НЕЖДАНЧИК". Пришлось быстро удалить свою фразу. Пускай сразу постирает и то, что НИКОГДА НИКОМУ НЕ СОВЕТОВАЛ ДЕЛАТЬ ТОЖЕ САМОЕ. Ну кроме однажды 1.09. 2019г.на своей ЗАБАНЕНОЙ ветке :

akurt написав:
" У будь-якому (майже) турецькому банку.
23,5 відсотка річних.
Податок на прибуток - 10% від суми нарахованих процентів.
Долар тиждень тому був 5,75, зараз вже 5,48.
Реально с 50 000 доларів прибуток навіть більший, ніж 1000 доларів на місяць.
Депозит відкриваєте в турецьких лірах.
Все просто."

Вот такой у нас Гэксперт по финансах, недвижимости да и вообще по всему остальному. :wink:

А де тут пише - "я відкрив, чи я маю депозит в ..."?
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 14:31

Вони різниці НЕ розуміють.
Зверніть увагу ще - не пишуть дату, коли це написано.
Гадаю, рік 2018...
Колись мав депозит в гривнях в Промінвестбанку під 60% річних...
Були часи...

Форум і гілка точно про неіснуючi депозити акурта?
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 14:44

  change_pm написав:
  b3320413 написав:Что-то хреново чувствует себя Англия в энергетическом смысле
И цены на Rightmove очень просели, как на аренду так и на продажу
Много аукционов...

Так там в Йоропі всім дістється (((
незадався зелйоний перєход :mrgreen: :mrgreen:

але це тимчасове, на середньостроці вони набагато сильніше стануть...

так звичайно, наразі беде не хфонтан, але коли наша труба все, то нам буде набагато гірше ((((



  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:інвестуйте, бо буде пізно (((


як би пора вже кондуктору зривати стопкран (піднімати дяді Феді ставки)
малятка були ПА10, уже ПА12... мене це починає гондурасти

панімаїш, вони бояться зриву в боргову кризу і дефляцію... але в той же час вбивають накопичення, і саму суть грошей...


тут таке, джерелом розвитку є
- капітал (заощадження)
- людська праця
- засоби виробництва
- природні ресурси

X , Y, Z, W - якісь коефіцієнти, fn - якась функція

якось так fn( X * KЗ, Y * ЛП, Z * ЗВ, W * ПР) = ВВП

Так от, якщо чогось меншає, то ВВП падає, у якійсь мірі

з іншого боку
ВВП = fn ( А * грошова маса, В * швидкість обігу )

але,
fn( X * KЗ, Y * ЛП, Z * ЗВ, W * ПР) = fn ( А * грошова маса, В * швидкість обігу )

Не навпаки, тобто друкування грошової маси та підлаштування до швидкості обігу відбувається внаслідок зміни ВВП, як правило росту, (тобто в нормальних умовах, коли швидкість обігу є константа), щоб уникати дефляції (щоб піпл бабло тратив а не хом"ячив).

Сучасна грошово-кредитна теорія ставить віз попереду кобили, і кажу, щоб ріс ВВП тре бабло друкувати, тоді буде так звана повна занятість, і якщо кількість активного до праці населення, то і ВВП росте.

Але "щось пішло не так" і віз хз в якому стані: чи то їде, чи буксує, чи їде не туди, але кобилу шмагають батогами...

Якось так, на хлопський розум.

Тобто безглузда ситуація на вуйківський погляд.

Зрозуміло, що економіка, це не хрін собачий, але і мені, як випускнику KSE, більше нічого не приходить до тями, щоб пояснити "економічну активність правлячих еліт"

Щодо таких деталей, як "труба все" - то в ЄС є відповідні Директиви, і там ще знають значення слова "диверсифікація". Тому трубу залишать "шоб було" і щоб ведмідь не робив "я твой дом труба шаталь".


А "зельоний перєход", це таке як захоплення колись ДДТ/дустом, пластиком (який замінить дерево і врятує світ, тепер правда навпаки), та інша маячня, яка не доведена ніякою наукою, хіба шарлатанами від неї.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 14 жов, 2021 14:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 14:48

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Так ото - то!
Мало хто що і куди КОЛИСЬ запхав)) - головне, що вчасно витягнули ;)
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 14:53

  Успіх написав:Так ото - то!
Мало хто що і куди КОЛИСЬ запхав)) - головне, що вчасно витягнули ;)

ну ти по самі вуха в овноблоці ріела в дупі Левандівки, дуууже вчасно запхав, як і вчив тебе анталійський гура по своїм книжкам... тепер так стій і чекай коли мона витягнути буде ... років через 10, може
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:04

НЕ перегинайте палку - я ніколи не підказував пану Успіх, куди саме вкладати гроші.
Єдине, що я робив - то робив для нього розрахунок щодо його ідеї взяти кредит/іпотеку.
З конкретними цифрами я довів, що не варто цього робити. Цікаво, що цей математичний розрахунок розцінили як крамолу (!!!) та видалили модератори, але більш цікаво було те, що не видалили текст пана Успіх, в який було вставлено як цитату мій розрахунок.

Він всі свої плани тримав в секреті до останнього - хіба Ви забули?

Про Левандівку теж даремно - Ви ж її не знаете і не були.
Я вперше відвідав цей дуже великий район Львова у 1999 або 2000 році.
Пізніше бував досить часто у приватних справах та не по приватних.
Відвідував квартири - в гостях - людей, які стоять/стояли у Львові дуже "високо". І жили саме на Левандівці.
Так що політ нормальний! Не заздріть...
З того, що він міг зробити та зробив - найбільш оптимальний варіант.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 14 жов, 2021 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:12

  change_pm написав:
  akurt написав:А Вы в самом деле НЕ понимаете, что курс 10 лир за доллар к Новому году - как прогнозировалось в середине года - это просто хорошо и даже отлично?
Вы в самом деле не понимаете, что сегодняшний курс 26,35 гривен за доллар и ожидающиеся к Новому году 25 за доллар - это НЕ есть хорошо?

так він же ж баран :mrgreen: яке там розуміння :?:

Ты плохо изучаешь труды Акурта.
В одном из томов он писал, что гастарбайтеры не могут ничего толкового тут сказать.
Поэтому займись лучше повышением своей квалификации по очистке
рыбы на хозяйской ферме. Больше пользы будет...
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:16

  akurt написав:Вони різниці НЕ розуміють.
Зверніть увагу ще - не пишуть дату, коли це написано.
Гадаю, рік 2018...
Колись мав депозит в гривнях в Промінвестбанку під 60% річних...
Були часи...

Форум і гілка точно про неіснуючi депозити акурта?

Акурт, твои действия если тут будет скан твоего поста о твоём депозите?
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