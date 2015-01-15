Додано: Чет 14 жов, 2021 14:44

change_pm написав: b3320413 написав: Что-то хреново чувствует себя Англия в энергетическом смысле

И цены на Rightmove очень просели, как на аренду так и на продажу

Много аукционов... Что-тоИ цены на Rightmove очень просели, как на аренду так и на продажуМного аукционов...

Так там в Йоропі всім дістється (((

незадався зелйоний перєход



але це тимчасове, на середньостроці вони набагато сильніше стануть...



так звичайно, наразі беде не хфонтан, але коли наша труба все, то нам буде набагато гірше (((( Так там в Йоропі всім дістється (((незадався зелйоний перєходале це тимчасове, на середньостроці вони набагато сильніше стануть...так звичайно, наразі беде не хфонтан, але коли наша труба все, то нам буде набагато гірше ((((

change_pm написав: flyman написав: change_pm написав: інвестуйте, бо буде пізно (((



інвестуйте, бо буде пізно (((

як би пора вже кондуктору зривати стопкран (піднімати дяді Феді ставки)

малятка були ПА10, уже ПА12... мене це починає гондурасти як би пора вже кондуктору(піднімати дяді Феді ставки)малятка були ПА10, уже ПА12... мене це починає гондурасти

панімаїш, вони бояться зриву в боргову кризу і дефляцію... але в той же час вбивають накопичення, і саму суть грошей... панімаїш, вони бояться зриву в боргову кризу і дефляцію... але в той же час вбивають накопичення, і саму суть грошей...

тут таке, джерелом розвитку є- капітал (заощадження)- людська праця- засоби виробництва- природні ресурсиX , Y, Z, W - якісь коефіцієнти, fn - якась функціяякось так fn( X * KЗ, Y * ЛП, Z * ЗВ, W * ПР) = ВВПТак от, якщо чогось меншає, то ВВП падає, у якійсь міріз іншого бокуВВП = fn ( А * грошова маса, В * швидкість обігу )але,fn( X * KЗ, Y * ЛП, Z * ЗВ, W * ПР) = fn ( А * грошова маса, В * швидкість обігу )Не навпаки, тобто друкування грошової маси та підлаштування до швидкості обігу відбувається внаслідок зміни ВВП, як правило росту, (тобто в нормальних умовах, коли швидкість обігу є константа), щоб уникати дефляції (щоб піпл бабло тратив а не хом"ячив).Сучасна грошово-кредитна теорія ставить віз попереду кобили, і кажу, щоб ріс ВВП тре бабло друкувати, тоді буде так звана повна занятість, і якщо кількість активного до праці населення, то і ВВП росте.Але "щось пішло не так" і віз хз в якому стані: чи то їде, чи буксує, чи їде не туди, але кобилу шмагають батогами...Якось так, на хлопський розум.Тобто безглузда ситуація на вуйківський погляд.Зрозуміло, що економіка, це не хрін собачий, але і мені, як випускнику KSE, більше нічого не приходить до тями, щоб пояснити "економічну активність правлячих еліт"Щодо таких деталей, як "труба все" - то в ЄС є відповідні Директиви, і там ще знають значення слова "диверсифікація". Тому трубу залишать "шоб було" і щоб ведмідь не робив "я твой дом труба шаталь".А "зельоний перєход", це таке як захоплення колись ДДТ/дустом, пластиком (який замінить дерево і врятує світ, тепер правда навпаки), та інша маячня, яка не доведена ніякою наукою, хіба шарлатанами від неї.