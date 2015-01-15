Додано: Чет 14 жов, 2021 15:45

akurt написав: RTC12 - стали заметно нервничать.

Это подтверждает мою теорию о том, отчего Вы нервничаете. Там все прозрачно ДЛЯ меня.

Модераторы удалили час назад мой вопрос к Вам - не уверен, что Вы успели прочитать:

КАКАЯ У ВАС МОТИВАЦИЯ ТУЛИТЬ НА ветке графики и придуманный негатив про ту страну, в которой никогда в жизни не были.

Согласитесь: прикольно же...

Из 197 стран мира!!! - именно про Турцию. В которой никогда в жизни не были.

Ну реально прикольно: ответите или нет? Мотивация? - стали заметно нервничать.Это подтверждает мою теорию о том, отчего Вы нервничаете. Там все прозрачно ДЛЯ меня.Модераторы удалили час назад мой вопрос к Вам - не уверен, что Вы успели прочитать:КАКАЯ У ВАС МОТИВАЦИЯ ТУЛИТЬ НА ветке графики и придуманный негативСогласитесь: прикольно же...Из 197 стран мира!!! - именно про Турцию. В которой никогда в жизни не были.Ну реально прикольно: ответите или нет? Мотивация?

А с чего мне нервничать? Я дома, недвигой не приторговываю,лапшу на уши простачкам тоже не вешаю. Если что и пишу, то ничего не выдумываю и от своих слов не отказываюсь...Вот куражусь с тобой ради интереса.Может чего нового наваяешь. Но увы, увы...Третий год одно и тоже...Правда сегодня ты пол дня хвалил супер честную турецкую статистику...Ну реально забавно чтобы эрдогановская статистика была самой честной в мире..Ты очевидно там работал? А если нет, то я тебе скажу что Султан недавно сменил её руководителя, и поставил на его место своего родственника.Как что она станет еще "честнее".Ну да это всё детали...Так какие будет твои действия если тут появится скан?