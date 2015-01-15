akurt написав:RTC12
- стали заметно нервничать.
Это подтверждает мою теорию о том, отчего Вы нервничаете. Там все прозрачно ДЛЯ меня.
Модераторы удалили час назад мой вопрос к Вам - не уверен, что Вы успели прочитать:
КАКАЯ У ВАС МОТИВАЦИЯ ТУЛИТЬ НА ветке графики и придуманный негатив про ту страну, в которой никогда в жизни не были.
Согласитесь: прикольно же...
Из 197 стран мира!!! - именно про Турцию. В которой никогда в жизни не были.
Ну реально прикольно: ответите или нет? Мотивация?
А с чего мне нервничать? Я дома, недвигой не приторговываю,
лапшу на уши простачкам тоже не вешаю. Если что и пишу, то ничего не выдумываю и от своих слов не отказываюсь...
Вот куражусь с тобой ради интереса.
Может чего нового наваяешь. Но увы, увы...Третий год одно и тоже...
Правда сегодня ты пол дня хвалил супер честную турецкую статистику...
Ну реально забавно чтобы эрдогановская статистика была самой честной в мире..
Ты очевидно там работал? А если нет, то я тебе скажу что Султан недавно сменил её руководителя, и поставил на его место своего родственника.
Как что она станет еще "честнее".
Ну да это всё детали...
Так какие будет твои действия если тут появится скан?