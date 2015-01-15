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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 327328329330
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:19

RTC12 - стали заметно нервничать.
Это подтверждает мою теорию о том, отчего Вы нервничаете. Там все прозрачно ДЛЯ меня.
Модераторы удалили час назад мой вопрос к Вам - не уверен, что Вы успели прочитать:
КАКАЯ У ВАС МОТИВАЦИЯ размещать на ветке графики и придуманный/непридуманный негатив про ту страну, в которой никогда в жизни не были.
Согласитесь: прикольно же...
Из 197 стран мира!!! - именно про Турцию. В которой никогда в жизни не были.
Ну реально прикольно: ответите или нет? Мотивация?
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:45

  akurt написав:RTC12 - стали заметно нервничать.
Это подтверждает мою теорию о том, отчего Вы нервничаете. Там все прозрачно ДЛЯ меня.
Модераторы удалили час назад мой вопрос к Вам - не уверен, что Вы успели прочитать:
КАКАЯ У ВАС МОТИВАЦИЯ ТУЛИТЬ НА ветке графики и придуманный негатив про ту страну, в которой никогда в жизни не были.
Согласитесь: прикольно же...
Из 197 стран мира!!! - именно про Турцию. В которой никогда в жизни не были.
Ну реально прикольно: ответите или нет? Мотивация?

А с чего мне нервничать? Я дома, недвигой не приторговываю,
лапшу на уши простачкам тоже не вешаю. Если что и пишу, то ничего не выдумываю и от своих слов не отказываюсь...
Вот куражусь с тобой ради интереса.
Может чего нового наваяешь. Но увы, увы...Третий год одно и тоже...

Правда сегодня ты пол дня хвалил супер честную турецкую статистику...
Ну реально забавно чтобы эрдогановская статистика была самой честной в мире..
Ты очевидно там работал? А если нет, то я тебе скажу что Султан недавно сменил её руководителя, и поставил на его место своего родственника.
Как что она станет еще "честнее". :D

Ну да это всё детали...
Так какие будет твои действия если тут появится скан?
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:58

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Так що політ нормальний! Не заздріть...
З того, що він міг зробити та зробив - найбільш оптимальний варіант

Дякую!
Саме так!(зробив все що зміг - виходячи зі своїх фінансових можливостей)
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:59

  Успіх написав:А де тут пише - "я відкрив, чи я маю депозит в ..."?

акурт писав:
"я злив 10 000 доларів по курсу 6,85 (не встиг якось по 7,03 - пара днів тримався такий курс) та відкрив депозит просто в он-лайн режимі під 26 відсотків річних (було і по 28%, але не получилося) ." - ось тут . Ти долярчику бачиш як і твій горе-вчитель, тільки те, що тобі забажається? Можеш і сам прочитати за 2019 рік на його ЗАБАНЕНІЙ гілці.
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 14 жов, 2021 16:03, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 16:00

  RTC12 написав:
  akurt написав:Вони різниці НЕ розуміють.
Зверніть увагу ще - не пишуть дату, коли це написано.
Гадаю, рік 2018...
Колись мав депозит в гривнях в Промінвестбанку під 60% річних...
Були часи...

Форум і гілка точно про неіснуючi депозити акурта?

Акурт, твои действия если тут будет скан твоего поста о твоём депозите?

Якщо там буде дата до 2020го року - то це, взагалі, ніпрощо! :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 16:04

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  roberto dark написав:Можеш і сам прочитати за 2019 рік на його ЗАБАНЕНІЙ гілці

Так це 2019й рік!!!
То вже можна було до цього часу двічі ввійти і вийти з "річного" депо!!!
ДавайТЕ щось свіжіше! :lol:
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