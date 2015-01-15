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Додано: Чет 14 жов, 2021 15:19
RTC12 - стали заметно нервничать.
Это подтверждает мою теорию о том, отчего Вы нервничаете. Там все прозрачно ДЛЯ меня.
Модераторы удалили час назад мой вопрос к Вам - не уверен, что Вы успели прочитать:
КАКАЯ У ВАС МОТИВАЦИЯ размещать на ветке графики и придуманный/непридуманный негатив про ту страну, в которой никогда в жизни не были.
Согласитесь: прикольно же...
Из 197 стран мира!!! - именно про Турцию. В которой никогда в жизни не были.
Ну реально прикольно: ответите или нет? Мотивация?
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akurt
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Додано: Чет 14 жов, 2021 15:45
akurt написав:RTC12
- стали заметно нервничать.
Это подтверждает мою теорию о том, отчего Вы нервничаете. Там все прозрачно ДЛЯ меня.
Модераторы удалили час назад мой вопрос к Вам - не уверен, что Вы успели прочитать:
КАКАЯ У ВАС МОТИВАЦИЯ ТУЛИТЬ НА ветке графики и придуманный негатив про ту страну, в которой никогда в жизни не были.
Согласитесь: прикольно же...
Из 197 стран мира!!! - именно про Турцию. В которой никогда в жизни не были.
Ну реально прикольно: ответите или нет? Мотивация?
А с чего мне нервничать? Я дома, недвигой не приторговываю,
лапшу на уши простачкам тоже не вешаю. Если что и пишу, то ничего не выдумываю и от своих слов не отказываюсь...
Вот куражусь с тобой ради интереса.
Может чего нового наваяешь. Но увы, увы...Третий год одно и тоже...
Правда сегодня ты пол дня хвалил супер честную турецкую статистику...
Ну реально забавно чтобы эрдогановская статистика была самой честной в мире..
Ты очевидно там работал? А если нет, то я тебе скажу что Султан недавно сменил её руководителя, и поставил на его место своего родственника.
Как что она станет еще "честнее".
Ну да это всё детали...
Так какие будет твои действия если тут появится скан?
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RTC12
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Додано: Чет 14 жов, 2021 15:58
akurt написав:
Так що політ нормальний! Не заздріть...
З того, що він міг зробити та зробив - найбільш оптимальний варіант
Дякую!
Саме так!(зробив все що зміг - виходячи зі своїх фінансових можливостей)
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Успіх
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Додано: Чет 14 жов, 2021 15:59
Успіх написав:
А де тут пише - "я відкрив, чи я маю депозит в ..."?
акурт писав:
"я злив 10 000 доларів по курсу 6,85 (не встиг якось по 7,03 - пара днів тримався такий курс) та відкрив депозит просто в он-лайн режимі під 26 відсотків річних (було і по 28%, але не получилося)
." - ось тут . Ти долярчику бачиш як і твій горе-вчитель, тільки те, що тобі забажається? Можеш і сам прочитати за 2019 рік на його ЗАБАНЕНІЙ гілці.
Востаннє редагувалось roberto dark
в Чет 14 жов, 2021 16:03, всього редагувалось 2 разів.
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roberto dark
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Додано: Чет 14 жов, 2021 16:00
RTC12 написав: akurt написав:
Вони різниці НЕ розуміють.
Зверніть увагу ще - не пишуть дату, коли це написано.
Гадаю, рік 2018...
Колись мав депозит в гривнях в Промінвестбанку під 60% річних...
Були часи... Форум і гілка точно про неіснуючi депозити акурта?
Акурт, твои действия если тут будет скан твоего поста о твоём депозите?
Якщо там буде дата до 2020го року - то це, взагалі, ніпрощо!
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Додано: Чет 14 жов, 2021 16:04
roberto dark написав:
Можеш і сам прочитати за 2019 рік на його ЗАБАНЕНІЙ гілці
Так це 2019й рік!!!
То вже можна було до цього часу двічі ввійти і вийти з "річного" депо!!!
ДавайТЕ щось свіжіше!
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