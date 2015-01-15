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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 жов, 2021 15:58
akurt написав:
Так що політ нормальний! Не заздріть...
З того, що він міг зробити та зробив - найбільш оптимальний варіант
Дякую!
Саме так!(зробив все що зміг - виходячи зі своїх фінансових можливостей)
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Додано: Чет 14 жов, 2021 15:59
Успіх написав:
А де тут пише - "я відкрив, чи я маю депозит в ..."?
акурт писав:
"я злив 10 000 доларів по курсу 6,85 (не встиг якось по 7,03 - пара днів тримався такий курс) та відкрив депозит просто в он-лайн режимі під 26 відсотків річних (було і по 28%, але не получилося)
." - ось тут . Ти долярчику бачиш як і твій горе-вчитель, тільки те, що тобі забажається? Можеш і сам прочитати за 2019 рік на його ЗАБАНЕНІЙ гілці.
Востаннє редагувалось roberto dark
в Чет 14 жов, 2021 16:03, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 16:00
RTC12 написав: akurt написав:
Вони різниці НЕ розуміють.
Зверніть увагу ще - не пишуть дату, коли це написано.
Гадаю, рік 2018...
Колись мав депозит в гривнях в Промінвестбанку під 60% річних...
Були часи... Форум і гілка точно про неіснуючi депозити акурта?
Акурт, твои действия если тут будет скан твоего поста о твоём депозите?
Якщо там буде дата до 2020го року - то це, взагалі, ніпрощо!
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Додано: Чет 14 жов, 2021 16:04
roberto dark написав:
Можеш і сам прочитати за 2019 рік на його ЗАБАНЕНІЙ гілці
Так це 2019й рік!!!
То вже можна було до цього часу двічі ввійти і вийти з "річного" депо!!!
ДавайТЕ щось свіжіше!
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Додано: Чет 14 жов, 2021 19:49
Успіх написав: roberto dark написав:
Можеш і сам прочитати за 2019 рік на його ЗАБАНЕНІЙ гілці
Так це 2019й рік!!!
То вже можна було до цього часу двічі ввійти і вийти з "річного" депо!!!
ДавайТЕ щось свіжіше!
Долярчик, не ганьби славне місто Лева...
Що тобі ще не зрозуміло?
Це турецький "знавець" писав цими днями:
akurt написав:
Пане Флаймане! Ви мене більше розважаєте, ніж серіали на каналах Prime Video
та Netflix
(до речі серіал Ganglands
має субтитри українською мовою, що приємно).
Так ось:
1. Я НЕ МАЮ НІДЕ НІ В ЯКІЙ ВАЛЮТІ НІЯКИХ ДЕПОЗИТІВ. Ні в якому банку ні в якій країні світу ні в яких грошах.
Чому Вас це так хвилює - не розумію - мабуть - хочете нас/мене розважати. А може від великого розуму відтаскали залишкові долари під 0,01% річних в Приват. Або гривню під 6.5% річних, що ще смішніше....
А це він написав 20 лютого 2021р.Не знаю, хто там та що переплутав - вчора я відкрив депозит под 17,5% річних в турецькій лірі.
Ердоган Вас так турбує, так турбує - ночами не спите прямо - а царі у власній країні ніяк не турбують? Меркель не турбує? Президент Угорщини не турбує? Байден не турбує? Сусідні президенти Білорусі та Росії - теж не турбують? Тілько Ердоган?....Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Нагадаю що термін цього депозиту - 1 рік.
Тому фініш буде тільки через 3 міс.
Курс ліри в лютому був 6.9, зараз 9.18.
За цей період ліра втратила майже 33%.
Тому турецький "інвестор" такий злий
Його гроші тут абсолютно нікого не цікавлять. Нехай їх кладе хоч до чорта за пазуху...
Але його нахабна брехня уже дістала....
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RTC12
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Додано: Чет 14 жов, 2021 20:02
akurt написав:RTC12
- стали заметно нервничать.
Это подтверждает мою теорию о том, отчего Вы нервничаете. Там все прозрачно ДЛЯ меня.
Модераторы удалили час назад мой вопрос к Вам - не уверен, что Вы успели прочитать:
КАКАЯ У ВАС МОТИВАЦИЯ размещать на ветке графики и придуманный/непридуманный негатив про ту страну, в которой никогда в жизни не были.
Согласитесь: прикольно же...
Из 197 стран мира!!! - именно про Турцию. В которой никогда в жизни не были.
Ну реально прикольно: ответите или нет? Мотивация?
Уберечь земляков от глупых инвестиций в дупу Анталии.Благодарим его
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