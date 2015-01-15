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Успіх написав:А де тут пише - "я відкрив, чи я маю депозит в ..."?
акурт писав: "я злив 10 000 доларів по курсу 6,85 (не встиг якось по 7,03 - пара днів тримався такий курс) та відкрив депозит просто в он-лайн режимі під 26 відсотків річних (було і по 28%, але не получилося) ." - ось тут . Ти долярчику бачиш як і твій горе-вчитель, тільки те, що тобі забажається? Можеш і сам прочитати за 2019 рік на його ЗАБАНЕНІЙ гілці.
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 14 жов, 2021 16:03, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark написав:Можеш і сам прочитати за 2019 рік на його ЗАБАНЕНІЙ гілці
Так це 2019й рік!!! То вже можна було до цього часу двічі ввійти і вийти з "річного" депо!!! ДавайТЕ щось свіжіше!
Долярчик, не ганьби славне місто Лева... Що тобі ще не зрозуміло?
Це турецький "знавець" писав цими днями:
akurt написав:Пане Флаймане! Ви мене більше розважаєте, ніж серіали на каналах Prime Video та Netflix (до речі серіал Ganglands має субтитри українською мовою, що приємно). Так ось: 1.Я НЕ МАЮ НІДЕ НІ В ЯКІЙ ВАЛЮТІ НІЯКИХ ДЕПОЗИТІВ.Ні в якому банку ні в якій країні світу ні в яких грошах. Чому Вас це так хвилює - не розумію - мабуть - хочете нас/мене розважати. А може від великого розуму відтаскали залишкові долари під 0,01% річних в Приват. Або гривню під 6.5% річних, що ще смішніше....
А це він написав 20 лютого 2021р. Не знаю, хто там та що переплутав - вчора я відкрив депозит под 17,5% річних в турецькій лірі. Ердоган Вас так турбує, так турбує - ночами не спите прямо - а царі у власній країні ніяк не турбують? Меркель не турбує? Президент Угорщини не турбує? Байден не турбує? Сусідні президенти Білорусі та Росії - теж не турбують? Тілько Ердоган?.... Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Нагадаю що термін цього депозиту - 1 рік. Тому фініш буде тільки через 3 міс. Курс ліри в лютому був 6.9, зараз 9.18. За цей період ліра втратила майже 33%. Тому турецький "інвестор" такий злий
Його гроші тут абсолютно нікого не цікавлять. Нехай їх кладе хоч до чорта за пазуху... Але його нахабна брехня уже дістала....
akurt написав:RTC12 - стали заметно нервничать. Это подтверждает мою теорию о том, отчего Вы нервничаете. Там все прозрачно ДЛЯ меня. Модераторы удалили час назад мой вопрос к Вам - не уверен, что Вы успели прочитать: КАКАЯ У ВАС МОТИВАЦИЯ размещать на ветке графики и придуманный/непридуманный негатив про ту страну, в которой никогда в жизни не были. Согласитесь: прикольно же... Из 197 стран мира!!! - именно про Турцию. В которой никогда в жизни не были. Ну реально прикольно: ответите или нет? Мотивация?
Уберечь земляков от глупых инвестиций в дупу Анталии.Благодарим его