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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 327328329330
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:59

  Успіх написав:А де тут пише - "я відкрив, чи я маю депозит в ..."?

акурт писав:
"я злив 10 000 доларів по курсу 6,85 (не встиг якось по 7,03 - пара днів тримався такий курс) та відкрив депозит просто в он-лайн режимі під 26 відсотків річних (було і по 28%, але не получилося) ." - ось тут . Ти долярчику бачиш як і твій горе-вчитель, тільки те, що тобі забажається? Можеш і сам прочитати за 2019 рік на його ЗАБАНЕНІЙ гілці.
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 14 жов, 2021 16:03, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 16:00

  RTC12 написав:
  akurt написав:Вони різниці НЕ розуміють.
Зверніть увагу ще - не пишуть дату, коли це написано.
Гадаю, рік 2018...
Колись мав депозит в гривнях в Промінвестбанку під 60% річних...
Були часи...

Форум і гілка точно про неіснуючi депозити акурта?

Акурт, твои действия если тут будет скан твоего поста о твоём депозите?

Якщо там буде дата до 2020го року - то це, взагалі, ніпрощо! :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 16:04

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  roberto dark написав:Можеш і сам прочитати за 2019 рік на його ЗАБАНЕНІЙ гілці

Так це 2019й рік!!!
То вже можна було до цього часу двічі ввійти і вийти з "річного" депо!!!
ДавайТЕ щось свіжіше! :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 19:49

  Успіх написав:
  roberto dark написав:Можеш і сам прочитати за 2019 рік на його ЗАБАНЕНІЙ гілці

Так це 2019й рік!!!
То вже можна було до цього часу двічі ввійти і вийти з "річного" депо!!!
ДавайТЕ щось свіжіше! :lol:

Долярчик, не ганьби славне місто Лева...
Що тобі ще не зрозуміло?

Це турецький "знавець" писав цими днями:
  akurt написав:Пане Флаймане! Ви мене більше розважаєте, ніж серіали на каналах Prime Video та Netflix (до речі серіал Ganglands має субтитри українською мовою, що приємно).
Так ось:
1. Я НЕ МАЮ НІДЕ НІ В ЯКІЙ ВАЛЮТІ НІЯКИХ ДЕПОЗИТІВ. Ні в якому банку ні в якій країні світу ні в яких грошах. Чому Вас це так хвилює - не розумію - мабуть - хочете нас/мене розважати. А може від великого розуму відтаскали залишкові долари під 0,01% річних в Приват. Або гривню під 6.5% річних, що ще смішніше....

А це він написав 20 лютого 2021р.
Не знаю, хто там та що переплутав - вчора я відкрив депозит под 17,5% річних в турецькій лірі.
Ердоган Вас так турбує, так турбує - ночами не спите прямо - а царі у власній країні ніяк не турбують? Меркель не турбує? Президент Угорщини не турбує? Байден не турбує? Сусідні президенти Білорусі та Росії - теж не турбують? Тілько Ердоган?....
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Нагадаю що термін цього депозиту - 1 рік.
Тому фініш буде тільки через 3 міс.
Курс ліри в лютому був 6.9, зараз 9.18.
За цей період ліра втратила майже 33%.
Тому турецький "інвестор" такий злий

Його гроші тут абсолютно нікого не цікавлять. Нехай їх кладе хоч до чорта за пазуху...
Але його нахабна брехня уже дістала....
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 20:02

  akurt написав:RTC12 - стали заметно нервничать.
Это подтверждает мою теорию о том, отчего Вы нервничаете. Там все прозрачно ДЛЯ меня.
Модераторы удалили час назад мой вопрос к Вам - не уверен, что Вы успели прочитать:
КАКАЯ У ВАС МОТИВАЦИЯ размещать на ветке графики и придуманный/непридуманный негатив про ту страну, в которой никогда в жизни не были.
Согласитесь: прикольно же...
Из 197 стран мира!!! - именно про Турцию. В которой никогда в жизни не были.
Ну реально прикольно: ответите или нет? Мотивация?

Уберечь земляков от глупых инвестиций в дупу Анталии.Благодарим его
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:37

бобер, видихай!

  change_pm написав:flyman
«Укрзалізниця» пускатиме в поїзди лише щеплених пасажирів або з ПЛР-тестом
Нові правила проїзду залізницею вступлять у силу 21 жовтня

Некс - електрички... Флай, який #пландій?


https://economics.segodnya.ua/ua/economics/transport/ukrzaliznycya-s-21-oktyabrya-ne-budet-puskat-v-poezda-nekotoryh-ukrainskom-kogo-kosnutsya-novye-ogranicheniya-1579128.html

Зазначимо, що обмеження не торкнуться електричок. Навіть тих, які перетинають кілька областей. Тобто доїхати до Житомирської, Вінницької, Рівненської області з Києва і назад можна вільно.

цікаво, що скаже тепер акурт, так як електричками до Анталії не заїдеш, тре документ що ти ковідобезпечний
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:12

flyman


флай, я б на твому місці запасся би дровами і свічками на дідовій хаті, можливо тоді зиму пройдеш без відмороження...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:16

  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
«Укрзалізниця» пускатиме в поїзди лише щеплених пасажирів або з ПЛР-тестом
Нові правила проїзду залізницею вступлять у силу 21 жовтня

Некс - електрички... Флай, який #пландій?


https://economics.segodnya.ua/ua/economics/transport/ukrzaliznycya-s-21-oktyabrya-ne-budet-puskat-v-poezda-nekotoryh-ukrainskom-kogo-kosnutsya-novye-ogranicheniya-1579128.html

Зазначимо, що обмеження не торкнуться електричок. Навіть тих, які перетинають кілька областей. Тобто доїхати до Житомирської, Вінницької, Рівненської області з Києва і назад можна вільно.

Йой, флай! Тепер в електричках буде такий аншлаг, ти офігєєш (до речі і шансів підхватити ковід буде більше)...

Уяви, вартість ПЦР 600-1000 гривасів + 150 плацкарт до Львова і альтернатива = дві електрички за 100 гривасів до нього ж (час рахувати не будемо - миж по нішебродські)?!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:56

  change_pm написав:flyman


флай, я б на твому місці запасся би дровами і свічками на дідовій хаті, можливо тоді зиму пройдеш без відмороження...

Якщо ти уважно читав мої репортажі, то "завжди готовий", так як мінімаліст, doomsday prepper, дауншифтер і почитач метода Кошастого.
Але ти перебільшуєш можливі жахи.
flyman
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  #<1 ... 327328329330
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