Шабат шалом друзі. Так ось, що я вам скажу - "метод кошастого" і спосіб виживання акурта в Анталії майже ідентичні. Гранати і апельсини ( на халяву) із сусідського саду, йогурти у відрах за копійки , життя на околиці міста у відмові від кондиціонерів та інших благ цивілізації, заради економії + безкоштовні розваги типу моря, громадського пляжу, бігових доріжок. Увесь цей аскетизм,
та ще й в злиденній країні, з гіпердевальвацією національної валюти ( 1 $ сьогодні УВАГА 9.265 ліри !!! ) нічим не гірший від вищеназванного методу