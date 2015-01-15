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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 328329330331
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 20:50

"Метод кошастого" по-турецьки

Шабат шалом друзі. Так ось, що я вам скажу - "метод кошастого" і спосіб виживання акурта в Анталії майже ідентичні. Гранати і апельсини ( на халяву) із сусідського саду, йогурти у відрах за копійки , життя на околиці міста у відмові від кондиціонерів та інших благ цивілізації, заради економії + безкоштовні розваги типу моря, громадського пляжу, бігових доріжок. Увесь цей аскетизм,
та ще й в злиденній країні, з гіпердевальвацією національної валюти ( 1 $ сьогодні УВАГА 9.265 ліри !!! ) нічим не гірший від вищеназванного методу :wink:
roberto dark
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