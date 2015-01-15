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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 328329330331
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:28

  akurt написав:
  flyman написав:Якщо ти уважно читав мої репортажі, то "завжди готовий", так як мінімаліст, doomsday prepper, дауншифтер і почитач метода Кошастого.
Але ти перебільшуєш можливі жахи.

Пане Флаймане, а ось якщо реально БЕЗ жахів. І якщо реально ЗРОБИТИ.
І на тему "завжди готовий".
Італія, Сицилія. За 1 євро (ОДИН ЄВРО) муніципалітет на північному боці острова продає будинки.
Прийом заявок відкрито.
Умови купівлі:
- просто подати Заявку за запропонованою формою;
- на пізніше 2-х місяців після прийнятого муниціпалітетом Рішення укласти Договір купівлі-продажу.
- не пізніше 3-х місяців після купівлі-продажу будинка узгодити Проєкт реконструкції (якщо треба) або переобладання (якщо треба).
Докладно тут:
https://www.idealista.it/news/immobilia ... a-il-bando

P.S. А може хтось і інший спробує. А чого ні?

Навіщо Італія? Навіщо Анталія, якщо світ сходить з розумі від страшного ковіда.
Саме час завернутися в дві ковдри і чекати кінця світу в бункері.
flyman
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  #<1 ... 328329330331
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