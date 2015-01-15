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flyman написав:Якщо ти уважно читав мої репортажі, то "завжди готовий", так як мінімаліст, doomsday prepper, дауншифтер і почитач метода Кошастого. Але ти перебільшуєш можливі жахи.
Пане Флаймане, а ось якщо реально БЕЗ жахів. І якщо реально ЗРОБИТИ. І на тему "завжди готовий". Італія, Сицилія. За 1 євро (ОДИН ЄВРО) муніципалітет на північному боці острова продає будинки. Прийом заявок відкрито. Умови купівлі: - просто подати Заявку за запропонованою формою; - на пізніше 2-х місяців після прийнятого муниціпалітетом Рішення укласти Договір купівлі-продажу. - не пізніше 3-х місяців після купівлі-продажу будинка узгодити Проєкт реконструкції (якщо треба) або переобладання (якщо треба). Докладно тут: https://www.idealista.it/news/immobilia ... a-il-bando
P.S. А може хтось і інший спробує. А чого ні?
Навіщо Італія? Навіщо Анталія, якщо світ сходить з розумі від страшного ковіда. Саме час завернутися в дві ковдри і чекати кінця світу в бункері.