Додано: Пон 18 жов, 2021 06:44

roberto dark написав: flyman Ви маєте рацію пане , бо якщо вже "останній із могікан", головний антивакцинатор України - Будівельник вакцинувався, то рахуйте до "кінця світу" залишилося зовсім не багато часу. Цікаво, чи в Анталії бункери є у продажу?



P.S. До речі ви із своїми кавалірками в цоколі, тепер "на коні". Шанси вижити у вас значно вищі за багатьох інших пересічних. Ви маєте рацію пане , бо якщо вже "останній із могікан", головний антивакцинатор України - Будівельник вакцинувався, то рахуйте до "кінця світу" залишилося зовсім не багато часу. Цікаво, чи в Анталії бункери є у продажу?P.S. До речі ви із своїми кавалірками в цоколі, тепер "на коні". Шанси вижити у вас значно вищі за багатьох інших пересічних.

Так, є де самоізолюватися на час карантину, менше контактів з оточуючими.З іншого боку, колись були такі собі сім"ї старовірів, які жили без вірусів по 100 років, поки їх не "знайшли" серед тайги та не поприносили інфекцій.Тому бабка надвоє гадала, як воно ліпше, чи не ліпше, вищи шанси чи не вищі.До теми вакцинації, от чому туберкульозникам і тим хто без вакцини від нього (тесту) не заборонити переміщатися, аналогічно як і ковідним антивакам?По статистиці в нас з туберкульозом ще гірше, як із ковідом. Але боротьба тільки з ним одним.Будівельник пише багато чого правильно, наприклад, якщо фокусуватися тільки на чомусь одному, то все інше іде до дупи. Так що покращення статистики по ковіду приведе до погіршенння статистики серед інших захворювань.Я вже писав, що як жив в Польщі, то робив щепьонку від грипу. Ефекту не зобачив, так як в той сезон перехворів на ГРВЗ 2 рази. Так що маю право мати власну думку про доцільність вакцинації проти ковіду.А будівельника змусили вакцинуватися, так як інакше прийшлось би згортати бізнес.І поки ще є в маркетах - купіть побільше туалетного паперу, олії, солі, гречки, мила та горілки.... на всіх потім не вистачить... навіть в США і UK ... тільки потім не кажіть, що не знали, що так буде.А Туреччина тим часом пробиває дно (ліра стелю по курсу до USD) в економіці, і втягується у війну у Сирії. Так що, якщо слідувати пораді з теми КРЖН: "нерухомість тре купувати коли на вулицях ллється кров" (Ротшильд), можна щось прикупити в Сирії, можливо і в Туреччині, але трохи попіздже.