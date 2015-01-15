Додано: Пон 18 жов, 2021 10:14

Вихідні дані:

всі дні температура води в морі +26.5 (!!!!!!!!!!!!!).

Запам"ятаємо цю цифру.

А слабО інвестувати в закордонну нерухомість всього 2000 (дві тисячі) євро?Чи є така можливість? Є!- понеділок 18 жовтня 2021 року. 10-25 ранку. Рейсом 7W/WRC 3012 Анталія-Дніпро вилетів на Дніпро товариш мій. Відпочивав 11 днів в Кемер. Добре відпочивав: готель 5 зірок,Останні 2 (два) дні "тарився" не по-дитячому подарунками із закордону для дітей та родичів. Гріх не таритися пр курсі ліра/долар 9,27 - навкруги все або даром, або безополатно.- беремо калькулятор: путівка на двох в готель в Кемер на 11 днів - 60 000 (шістдесят тисяч) гривень або 2 000 євро.- готель дуже непоганий - режим All inclusive - я його відвідував - а лоббі напеганий віскі. В ресторації чого тільки немає... правда, котлеток я не знайшов, а так і кальмари, в креветки, і Сібас, і Дорадо і все на світі було...- одна негаразда: ні мій приятель, ні його жінка все це майже не їли: дохтур не дозволяє. Дохтур дозволяє дієтичне тільки.Ці грші вже не повернути. Вони витрачені на те, частину з якого не використовували, а частина була непотрібною.Альтернатива?В Анталії новинка - раніше не було такого.Хоча річ відома по інших країнах - Болгарії та Іспанії.В цьому готелі - а там реальний Алл інклюзів - і власний штучний пісчаний (!!!) пляж, і плавальні басейни, і сауни, в хамами і все що завгодно для відпочинку та релаксу.Система така: можна викупити для себе коханого будь-який період року, коли ви будете використвоувати одну квратиру в цьому комплексі.Старт ціни - всього 20 000 лірЩо маєте за 20 000 лір або за суму, меншу за 2 000 євро?Не багато: один тиждень перебування у "власній" квартирі - "довічно" в комплексі-готелі класу 5 зірок в січні (!!!).Це - найдешевший варіант вкладення.Давайте порахуємо: 2000 євро вкладення. Припустимо, термін активного використання - 10 років.200 євро на рік - багато чи мало?Теоретично за 200 євро можна знайти в Анталії готель з номером на двох на тиждень в січні.Теоретично НЕ цікаво. Але за 200 євро буде найдешевший готель - з мінімумом послуг (душ+туалет).Розмірковуємо далі: припустимо, під грушею гніють 2000 євро і не знає людина, куда іх вкинути після просушування на жовтневому холодному сонці.Ось вам і варіанти:- січень в Анталії - максимум 8 дощових днів на місяць - підряд може бутии не більше 3-х дошових днів.- січень та лютий - тиждень - то чудова програма "гірські лижі+море". Справа в тому, що в 40 км в горах над Анталією - підйом на авто на висоту в 1900 м над рівнем моря - гірськолижний центр. Зазвичай в січні-лютому там сніг, шикарні траси, витяги на висоту в 2 400 (!!!) м над рівнем моря. А внизу - в січні -лютому +16, сонячно, вода в морі +16...+18. Поверьтаються з гір та плавають у морі! В лютому!!!!!- в березні вода в морі близько +22 вже може бути орієнтовно з 20 березня. А може бути і з 20 квітня: не вгадаєш природу.Якщо би інвестував я, то заплатив би дорожче, та взяв би:- 2 тижня в році;- взяв би травень-червень або вересень-жовтень.Наприклад, зараз Середземне море у берегів Анталії:Ну ось так, панове інвестори... Є 2000 євро? Лежать під грушею? Покрилися чорними плямами?Дивимося про цю можливу інвестицію відео: