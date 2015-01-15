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flyman написав:Якщо ти уважно читав мої репортажі, то "завжди готовий", так як мінімаліст, doomsday prepper, дауншифтер і почитач метода Кошастого. Але ти перебільшуєш можливі жахи.
Пане Флаймане, а ось якщо реально БЕЗ жахів. І якщо реально ЗРОБИТИ. І на тему "завжди готовий". Італія, Сицилія. За 1 євро (ОДИН ЄВРО) муніципалітет на північному боці острова продає будинки. Прийом заявок відкрито. Умови купівлі: - просто подати Заявку за запропонованою формою; - на пізніше 2-х місяців після прийнятого муниціпалітетом Рішення укласти Договір купівлі-продажу. - не пізніше 3-х місяців після купівлі-продажу будинка узгодити Проєкт реконструкції (якщо треба) або переобладання (якщо треба). Докладно тут: https://www.idealista.it/news/immobilia ... a-il-bando
P.S. А може хтось і інший спробує. А чого ні?
Навіщо Італія? Навіщо Анталія, якщо світ сходить з розумі від страшного ковіда. Саме час завернутися в дві ковдри і чекати кінця світу в бункері.
flyman Ви маєте рацію пане , бо якщо вже "останній із могікан", головний антивакцинатор України - Будівельник вакцинувався, то рахуйте до "кінця світу" залишилося зовсім не багато часу. Цікаво, чи в Анталії бункери є у продажу?
P.S. До речі ви із своїми кавалірками в цоколі, тепер "на коні". Шанси вижити у вас значно вищі за багатьох інших пересічних.
roberto dark написав:flyman Ви маєте рацію пане , бо якщо вже "останній із могікан", головний антивакцинатор України - Будівельник вакцинувався, то рахуйте до "кінця світу" залишилося зовсім не багато часу. Цікаво, чи в Анталії бункери є у продажу?
P.S. До речі ви із своїми кавалірками в цоколі, тепер "на коні". Шанси вижити у вас значно вищі за багатьох інших пересічних.
Так, є де самоізолюватися на час карантину, менше контактів з оточуючими. З іншого боку, колись були такі собі сім"ї старовірів, які жили без вірусів по 100 років, поки їх не "знайшли" серед тайги та не поприносили інфекцій.
Тому бабка надвоє гадала, як воно ліпше, чи не ліпше, вищи шанси чи не вищі.
До теми вакцинації, от чому туберкульозникам і тим хто без вакцини від нього (тесту) не заборонити переміщатися, аналогічно як і ковідним антивакам? По статистиці в нас з туберкульозом ще гірше, як із ковідом. Але боротьба тільки з ним одним.
Будівельник пише багато чого правильно, наприклад, якщо фокусуватися тільки на чомусь одному, то все інше іде до дупи. Так що покращення статистики по ковіду приведе до погіршенння статистики серед інших захворювань.
Я вже писав, що як жив в Польщі, то робив щепьонку від грипу. Ефекту не зобачив, так як в той сезон перехворів на ГРВЗ 2 рази. Так що маю право мати власну думку про доцільність вакцинації проти ковіду.
А будівельника змусили вакцинуватися, так як інакше прийшлось би згортати бізнес.
І поки ще є в маркетах - купіть побільше туалетного паперу, олії, солі, гречки, мила та горілки.... на всіх потім не вистачить... навіть в США і UK ... тільки потім не кажіть, що не знали, що так буде.
А Туреччина тим часом пробиває дно (ліра стелю по курсу до USD) в економіці, і втягується у війну у Сирії. Так що, якщо слідувати пораді з теми КРЖН: "нерухомість тре купувати коли на вулицях ллється кров" (Ротшильд), можна щось прикупити в Сирії, можливо і в Туреччині, але трохи попіздже.
flyman написав:До теми вакцинації, от чому туберкульозникам і тим хто без вакцини від нього (тесту) не заборонити переміщатися, аналогічно як і ковідним антивакам? По статистиці в нас з туберкульозом ще гірше, як із ковідом. Але боротьба тільки з ним одним.
Туберкульоз зараз добре лікується, це не вірусне захворювання, і заразність у нього набагато нижча - нема чого й порівнювати
І хто ж людям доХтур? Приятель живе в Кременчузі - позавчора зробив вакцинацію - на вибір пропонували і Пфайзер, і Астра Зенеку і Сіновак. Але в бункер - то краще... Мене тут попросили єдного легіня влаштувати на судно матросом (має диплом університету за спеціальністю "Судноводіння" - але в морській справі спочатку треба піти в море кадетом/матросом - один раз матросом вже був у поході на зарплатні в 1400 доларів на місяць - влаштуватися на судно дуже важко. Хто "в темі", той розуміє, про що я говорю). Так ось був в легіня шанс в житті - грецький судновласник взяв би на моє прохання через капітана балкера - вчора я зробив запит до легіня - а той відповів, що НЕ вакцинований. Ну що ж, вибір він зробив - записався в секту антивакцинаторів... Тепер буде працювати до пенсії матросом-рятувальником на пляжі... П"ять років навчання в університеті, купа курсів, які закінчив за гроші і за великі гроші, Паспорт моряка, різні "корочки" - все "коту під хвіст"... Матрос-рятувальник на пляжі буде тепер... на все життя...
А слабО інвестувати в закордонну нерухомість всього 2000 (дві тисячі) євро? Для себе, коханого, для родини, коханої...
Чи є така можливість? Є!
Вихідні дані: - понеділок 18 жовтня 2021 року. 10-25 ранку. Рейсом 7W/WRC 3012 Анталія-Дніпро вилетів на Дніпро товариш мій. Відпочивав 11 днів в Кемер. Добре відпочивав: готель 5 зірок, всі дні температура води в морі +26.5 (!!!!!!!!!!!!!). Останні 2 (два) дні "тарився" не по-дитячому подарунками із закордону для дітей та родичів. Гріх не таритися при курсі ліра/долар 9,27 - навкруги все або даром, або безоплатно. - беремо калькулятор: путівка на двох в готель в Кемер на 11 днів - 60 000 (шістдесят тисяч) гривень або 2 000 євро. Запам"ятаємо цю цифру. - готель дуже непоганий - режим All inclusive - я його відвідував - а лоббі напеганий віскі. В ресторації чого тільки немає... і кальмари, в креветки, і Сібас, і Дорадо і все на світі було... - одна негаразда: ні мій приятель, ні його жінка все це майже не їли: дохтур не дозволяє: у жінки зхайва вага. Чоловік кинув палити та погано те переносить... Особливо при шаленій ціні на цигарки в Україні ( в туреччині цигарки майже в 1,5 рази дешевші)... Дохтур дозволяє дієтичне тільки. - беремо калькулятор: за 11 днів вкинуто 2 000 євро. Ці гроші вже не повернути. Вони витрачені на те, частину з якого не використовували, а частина була непотрібною.
Альтернатива? В Анталії новинка - раніше не було такого. Хоча річ відома по інших країнах - по Болгарії та Іспанії.
Будується новий комплекс з декількох будинків по зразку готеля 5 зірок. В цьому готелі - а там реальний Олл інклюзів - і власний штучний пісчаний (!!!) пляж, і плавальні басейни, і сауни, в хамами і все що завгодно для відпочинку та релаксу. Прямо від комплекса до моря вже прокладено лінію швидкісного трамваю - прямо на пляж!!! Система така: можна викупити для себе коханого право використовувати квартиру у будь-який період року, коли ви будете використвоувати цю кваратиру для себе і в цьому комплексі. Старт ціни - всього 20 000 лір (менше 2 000 євро).
Що маєте за 20 000 лір або за суму, меншу за 2 000 євро? Сильно не раджійте - за 20 000 лір - менше 2000 євро - НЕ багато: один тиждень перебування у "власній" квартирі - назавжди в комплексі-готелі класу 5 зірок в січні (!!!). Це - найдешевший варіант вкладення. ЗвІсно не найкращій....
Давайте порахуємо: 2000 євро вкладення. Припустимо, термін активного використання - 10 років. 200 євро на рік - багато чи мало? Теоретично за 200 євро можна знайти в Анталії готель з номером на двох на тиждень в січні. Теоретично НЕ цікаво. Але за 200 євро буде найдешевший готель - з мінімумом послуг (душ+туалет).
Розмірковуємо далі: припустимо, під грушею гніють/пріють 2000 євро і не знає людина, куда їх "вкинути" після просушування на жовтневому холодному сонці. А не дай Боже лежать не депозиті під 0,01% річних - то ж взагалі комедія...
Ось вам і варіанти: - січень в Анталії - максимум 8 дощових днів на місяць - підряд може бутии не більше 3-х дощових днів. - січень та лютий - тиждень - то чудова програма "гірські лижі+море". Справа в тому, що в 40 км в горах над Анталією - підйом на авто на висоту в 1900 м над рівнем моря - гірськолижний центр. Зазвичай в січні-лютому там сніг, шикарні траси, витяги на висоту в 2 400 (!!!) м над рівнем моря. А внизу - в січні -лютому +16, сонячно, вода в морі +16...+18. Повертаються з гір та плавають у морі! В лютому!!!!! - в березні вода в морі близько +22 вже може бути орієнтовно з 20 березня. А може бути і з 20 квітня: не вгадаєш природу.
Якщо би інвестував я, то заплатив би дорожче, та взяв би: - 2 тижня на рік, а не один; - взяв би травень-червень або вересень-жовтень. Наприклад, зараз Середземне море у берегів Анталії:
Ну ось так, панове інвестори... Є 2000 євро? Лежать під грушею? Покрилися чорними плямами? Дивимося про цю можливу інвестицію відео: