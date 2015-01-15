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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 328329330331
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:28

  akurt написав:
  flyman написав:Якщо ти уважно читав мої репортажі, то "завжди готовий", так як мінімаліст, doomsday prepper, дауншифтер і почитач метода Кошастого.
Але ти перебільшуєш можливі жахи.

Пане Флаймане, а ось якщо реально БЕЗ жахів. І якщо реально ЗРОБИТИ.
І на тему "завжди готовий".
Італія, Сицилія. За 1 євро (ОДИН ЄВРО) муніципалітет на північному боці острова продає будинки.
Прийом заявок відкрито.
Умови купівлі:
- просто подати Заявку за запропонованою формою;
- на пізніше 2-х місяців після прийнятого муниціпалітетом Рішення укласти Договір купівлі-продажу.
- не пізніше 3-х місяців після купівлі-продажу будинка узгодити Проєкт реконструкції (якщо треба) або переобладання (якщо треба).
Докладно тут:
https://www.idealista.it/news/immobilia ... a-il-bando

P.S. А може хтось і інший спробує. А чого ні?

Навіщо Італія? Навіщо Анталія, якщо світ сходить з розумі від страшного ковіда.
Саме час завернутися в дві ковдри і чекати кінця світу в бункері.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 06:05

flyman Ви маєте рацію пане , бо якщо вже "останній із могікан", головний антивакцинатор України - Будівельник вакцинувався, то рахуйте до "кінця світу" залишилося зовсім не багато часу. Цікаво, чи в Анталії бункери є у продажу?

P.S. До речі ви із своїми кавалірками в цоколі, тепер "на коні". Шанси вижити у вас значно вищі за багатьох інших пересічних.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 06:44

  roberto dark написав:flyman Ви маєте рацію пане , бо якщо вже "останній із могікан", головний антивакцинатор України - Будівельник вакцинувався, то рахуйте до "кінця світу" залишилося зовсім не багато часу. Цікаво, чи в Анталії бункери є у продажу?

P.S. До речі ви із своїми кавалірками в цоколі, тепер "на коні". Шанси вижити у вас значно вищі за багатьох інших пересічних.

Так, є де самоізолюватися на час карантину, менше контактів з оточуючими.
З іншого боку, колись були такі собі сім"ї старовірів, які жили без вірусів по 100 років, поки їх не "знайшли" серед тайги та не поприносили інфекцій.

Тому бабка надвоє гадала, як воно ліпше, чи не ліпше, вищи шанси чи не вищі.

До теми вакцинації, от чому туберкульозникам і тим хто без вакцини від нього (тесту) не заборонити переміщатися, аналогічно як і ковідним антивакам?
По статистиці в нас з туберкульозом ще гірше, як із ковідом. Але боротьба тільки з ним одним.

Будівельник пише багато чого правильно, наприклад, якщо фокусуватися тільки на чомусь одному, то все інше іде до дупи. Так що покращення статистики по ковіду приведе до погіршенння статистики серед інших захворювань.

Я вже писав, що як жив в Польщі, то робив щепьонку від грипу. Ефекту не зобачив, так як в той сезон перехворів на ГРВЗ 2 рази. Так що маю право мати власну думку про доцільність вакцинації проти ковіду.

А будівельника змусили вакцинуватися, так як інакше прийшлось би згортати бізнес.

І поки ще є в маркетах - купіть побільше туалетного паперу, олії, солі, гречки, мила та горілки.... на всіх потім не вистачить... навіть в США і UK ... тільки потім не кажіть, що не знали, що так буде.

А Туреччина тим часом пробиває дно (ліра стелю по курсу до USD) в економіці, і втягується у війну у Сирії. Так що, якщо слідувати пораді з теми КРЖН: "нерухомість тре купувати коли на вулицях ллється кров" (Ротшильд), можна щось прикупити в Сирії, можливо і в Туреччині, але трохи попіздже.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:13

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

flyman написав:До теми вакцинації, от чому туберкульозникам і тим хто без вакцини від нього (тесту) не заборонити переміщатися, аналогічно як і ковідним антивакам?
По статистиці в нас з туберкульозом ще гірше, як із ковідом. Але боротьба тільки з ним одним.

Туберкульоз зараз добре лікується, це не вірусне захворювання, і заразність у нього набагато нижча - нема чого й порівнювати
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:17

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

ухти, фінанс здивував

чекаю звіт про Португалію та Філіпіни, тільки не в столицях, а в невеликих смт.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:32

В ми чекаємо.
Поділитеся нездійсненими прожектами.
Навіть цікаво.
akurt
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