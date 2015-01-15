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flyman написав:Якщо ти уважно читав мої репортажі, то "завжди готовий", так як мінімаліст, doomsday prepper, дауншифтер і почитач метода Кошастого. Але ти перебільшуєш можливі жахи.
Пане Флаймане, а ось якщо реально БЕЗ жахів. І якщо реально ЗРОБИТИ. І на тему "завжди готовий". Італія, Сицилія. За 1 євро (ОДИН ЄВРО) муніципалітет на північному боці острова продає будинки. Прийом заявок відкрито. Умови купівлі: - просто подати Заявку за запропонованою формою; - на пізніше 2-х місяців після прийнятого муниціпалітетом Рішення укласти Договір купівлі-продажу. - не пізніше 3-х місяців після купівлі-продажу будинка узгодити Проєкт реконструкції (якщо треба) або переобладання (якщо треба). Докладно тут: https://www.idealista.it/news/immobilia ... a-il-bando
P.S. А може хтось і інший спробує. А чого ні?
Навіщо Італія? Навіщо Анталія, якщо світ сходить з розумі від страшного ковіда. Саме час завернутися в дві ковдри і чекати кінця світу в бункері.
flyman Ви маєте рацію пане , бо якщо вже "останній із могікан", головний антивакцинатор України - Будівельник вакцинувався, то рахуйте до "кінця світу" залишилося зовсім не багато часу. Цікаво, чи в Анталії бункери є у продажу?
P.S. До речі ви із своїми кавалірками в цоколі, тепер "на коні". Шанси вижити у вас значно вищі за багатьох інших пересічних.
roberto dark написав:flyman Ви маєте рацію пане , бо якщо вже "останній із могікан", головний антивакцинатор України - Будівельник вакцинувався, то рахуйте до "кінця світу" залишилося зовсім не багато часу. Цікаво, чи в Анталії бункери є у продажу?
P.S. До речі ви із своїми кавалірками в цоколі, тепер "на коні". Шанси вижити у вас значно вищі за багатьох інших пересічних.
Так, є де самоізолюватися на час карантину, менше контактів з оточуючими. З іншого боку, колись були такі собі сім"ї старовірів, які жили без вірусів по 100 років, поки їх не "знайшли" серед тайги та не поприносили інфекцій.
Тому бабка надвоє гадала, як воно ліпше, чи не ліпше, вищи шанси чи не вищі.
До теми вакцинації, от чому туберкульозникам і тим хто без вакцини від нього (тесту) не заборонити переміщатися, аналогічно як і ковідним антивакам? По статистиці в нас з туберкульозом ще гірше, як із ковідом. Але боротьба тільки з ним одним.
Будівельник пише багато чого правильно, наприклад, якщо фокусуватися тільки на чомусь одному, то все інше іде до дупи. Так що покращення статистики по ковіду приведе до погіршенння статистики серед інших захворювань.
Я вже писав, що як жив в Польщі, то робив щепьонку від грипу. Ефекту не зобачив, так як в той сезон перехворів на ГРВЗ 2 рази. Так що маю право мати власну думку про доцільність вакцинації проти ковіду.
А будівельника змусили вакцинуватися, так як інакше прийшлось би згортати бізнес.
І поки ще є в маркетах - купіть побільше туалетного паперу, олії, солі, гречки, мила та горілки.... на всіх потім не вистачить... навіть в США і UK ... тільки потім не кажіть, що не знали, що так буде.
А Туреччина тим часом пробиває дно (ліра стелю по курсу до USD) в економіці, і втягується у війну у Сирії. Так що, якщо слідувати пораді з теми КРЖН: "нерухомість тре купувати коли на вулицях ллється кров" (Ротшильд), можна щось прикупити в Сирії, можливо і в Туреччині, але трохи попіздже.
flyman написав:До теми вакцинації, от чому туберкульозникам і тим хто без вакцини від нього (тесту) не заборонити переміщатися, аналогічно як і ковідним антивакам? По статистиці в нас з туберкульозом ще гірше, як із ковідом. Але боротьба тільки з ним одним.
Туберкульоз зараз добре лікується, це не вірусне захворювання, і заразність у нього набагато нижча - нема чого й порівнювати
У Вас вже у третього з головою щось не бум-бум... Марево... "пасивний заробіток на ліродепо"...
Взагалі дивує ПРИМІТИВІЗМ мислення - невже немає в голові ніяких думок з приводу того, які є інші способи заробити не тільки на прожиття, але і на смаколики - крім депозиту? Я би Вас, пане Флаймане навчив би, але ж Ви НІКОЛИ НІЧОГО НЕ СЛУХАЄТЕ І НІКОЛИ НІЧОМУ НЕ ВЧИТЕСЯ. Ось тут маєте раціо:
flyman написав:USDTRY 9.28
Просто іменини серця: - бензин або солярка (зараз ціна однакова): 7,94 ліри за 1 літр або (7,94/9,28)х26,38=22,57 гривін за 1 літр бензину/солярки. Цікаво, щзараза бензин в Туреччині дешевше, ніж в США: в К:аліфорніі галон бензина зараз вартує більше 5 доларів. В Туреччині: (7,94/9,28)х3,785=3,24 долара США. - цигарки саміц самі дорогі: 16 лір або 45,45 гривін і не 62 гривні. - цукор 5 лір кг або 14,25 гривні; - олія согнішникова 15 лір 1 літр або 42,75 гривін за 1 літр а не за дитячу забавку в 870 мл. - молко 1 л жирність 3,2 - 4,5 ліри або 12,83 гривні. - баранина - в залежності від частки баранини - я зазвичай беру шию - 50 лір за 1 кг або 142,5 гривін кг. - яловичина вирізка без кістки - від 60 лір кг або від 171 гривін кг.
Оформлення ВНП в Туреччині для українця на 2 (два) роки: держмито 1285 лір або 139 доларів. Поліс страхування авто українськохї реєстрації на 1 рік - сьогодні приятель оформив "Зелена карта" - 1000 лір або 2 850 гривень (в Україні 6 850). Поліс медичного страхування іноземця - на 1 рік - відкриває двері в усі ПРИВАТНІ лікарні - в залежносіт від віку людини - від 175 лір до 715 лір - це від 500 (п"ятсот) гиивень на 1 рік до 2040 (дві тисячі нуль сорок) гривень - підкреслюю - на 1 рік. Частіше пишіть такі класні цифри, мені буде приємніше:
flyman написав:USDTRY 9.28
Востаннє редагувалось akurt в Пон 18 жов, 2021 14:59, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:У Вас вже у третього з головою щось не бум-бум... Марево... "пасивний заробіток на ліродепо"...
Взагалі дивує ПРИМІТИВІЗМ мислення - невже немає в голові ніяких думок з приводу того, які є інші способи заробити не тільки на прожиття, але і на смаколики - крім депозиту? Я би Вас, пане Флаймане навчив би, але ж Ви НІКОЛИ НІЧОГО НЕ СЛУХАЄТЕ І НІКОЛИ НІЧОМУ НЕ ВЧИТЕСЯ.
Ще пам"ять ніби є, пригадую як дехто, хто ніколи не помиляється і вчасно засовує та витягує, вихвалявся відкритим депозитом у лірах із високими відсотками.