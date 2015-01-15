Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 жов, 2021 18:40
flyman написав:
Ще пам"ять ніби є, пригадую як дехто, хто ніколи не помиляється і вчасно засовує та витягує, вихвалявся відкритим депозитом у лірах із високими відсотками.
Там все іде до введення лімітів на обмін валют.
Крім того, за разпорядженням турецького мінфіну, всі, хто хоче обміняти турецьку макулатуру на тверду валюту, повинні бути ідентифіковані...
https://www.bloomberg.com/news/articles ... f=ZMFHsM5Z
RTC12
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Додано: Пон 18 жов, 2021 19:34
RTC12 написав: flyman написав:
Ще пам"ять ніби є, пригадую як дехто, хто ніколи не помиляється і вчасно засовує та витягує, вихвалявся відкритим депозитом у лірах із високими відсотками.
Там все іде до введення лімітів на обмін валют.
Крім того, за разпорядженням турецького мінфіну, всі, хто хоче обміняти турецьку макулатуру на тверду валюту, повинні бути ідентифіковані...
https://www.bloomberg.com/news/articles ... f=ZMFHsM5Z
так що, нашому герою прийдеться забирати депозит частково папіром?
flyman
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