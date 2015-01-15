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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 329330331332
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:40

  flyman написав:Ще пам"ять ніби є, пригадую як дехто, хто ніколи не помиляється і вчасно засовує та витягує, вихвалявся відкритим депозитом у лірах із високими відсотками.

Там все іде до введення лімітів на обмін валют.
Крім того, за разпорядженням турецького мінфіну, всі, хто хоче обміняти турецьку макулатуру на тверду валюту, повинні бути ідентифіковані...
https://www.bloomberg.com/news/articles ... f=ZMFHsM5Z
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:34

  RTC12 написав:
  flyman написав:Ще пам"ять ніби є, пригадую як дехто, хто ніколи не помиляється і вчасно засовує та витягує, вихвалявся відкритим депозитом у лірах із високими відсотками.

Там все іде до введення лімітів на обмін валют.
Крім того, за разпорядженням турецького мінфіну, всі, хто хоче обміняти турецьку макулатуру на тверду валюту, повинні бути ідентифіковані...
https://www.bloomberg.com/news/articles ... f=ZMFHsM5Z

так що, нашому герою прийдеться забирати депозит частково папіром?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:53

Хлопці, які сидять по шию в багні, дуже весело розважають.
ІнхВєстори…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 20:31

  flyman написав:так що, нашому герою прийдеться забирати депозит частково папіром?

Остаточний вирок у нього буде в лютому ...
А на той час тверду валюту на макулатуру вже можуть і не міняти, бо вона має властивості закінчуватись. А якщо ще залишиться, то будуть видавати мізерними частинами своїм потрібним людям, а не іноземцям.
Якщо населення не любить ліру і позбавляється від неї все швидше і швидше,
що може призвести до гіперінфляції, то на черзі може з'явитися чергове розпорядження мінфіну, про обмеження виведення капіталу з країни, як фізичним так і юридичним особам.
Подібне вже було в багатьох країнах.
RTC12
 
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  #<1 ... 329330331332
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