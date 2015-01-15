Там все іде до введення лімітів на обмін валют.
Крім того, за разпорядженням турецького мінфіну, всі, хто хоче обміняти турецьку макулатуру на тверду валюту, повинні бути ідентифіковані...
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Додано: Пон 18 жов, 2021 18:40
Там все іде до введення лімітів на обмін валют.
Крім того, за разпорядженням турецького мінфіну, всі, хто хоче обміняти турецьку макулатуру на тверду валюту, повинні бути ідентифіковані...
Додано: Пон 18 жов, 2021 19:34
так що, нашому герою прийдеться забирати депозит частково папіром?
Додано: Пон 18 жов, 2021 19:53
Хлопці, які сидять по шию в багні, дуже весело розважають.
ІнхВєстори…
Додано: Пон 18 жов, 2021 20:31
Остаточний вирок у нього буде в лютому ...
А на той час тверду валюту на макулатуру вже можуть і не міняти, бо вона має властивості закінчуватись. А якщо ще залишиться, то будуть видавати мізерними частинами своїм потрібним людям, а не іноземцям.
Якщо населення не любить ліру і позбавляється від неї все швидше і швидше,
що може призвести до гіперінфляції, то на черзі може з'явитися чергове розпорядження мінфіну, про обмеження виведення капіталу з країни, як фізичним так і юридичним особам.
Подібне вже було в багатьох країнах.
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