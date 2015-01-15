Там все іде до введення лімітів на обмін валют.
Крім того, за разпорядженням турецького мінфіну, всі, хто хоче обміняти турецьку макулатуру на тверду валюту, повинні бути ідентифіковані...
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Додано: Пон 18 жов, 2021 18:40
Там все іде до введення лімітів на обмін валют.
Крім того, за разпорядженням турецького мінфіну, всі, хто хоче обміняти турецьку макулатуру на тверду валюту, повинні бути ідентифіковані...
Додано: Пон 18 жов, 2021 19:34
так що, нашому герою прийдеться забирати депозит частково папіром?
Додано: Пон 18 жов, 2021 19:53
Хлопці, які сидять по шию в багні, дуже весело розважають.
ІнхВєстори…
Додано: Пон 18 жов, 2021 20:31
Остаточний вирок у нього буде в лютому ...
Але на той час тверду валюту на макулатуру вже можуть і не міняти, бо вона має властивості закінчуватись. А якщо ще щось залишиться, то будуть видавати мізерними частинами своїм потрібним людям, а не іноземцям.
Якщо населення не любить ліру і позбавляється від неї все швидше і швидше,
що може призвести до гіперінфляції, то на черзі може з'явитися чергове розпорядження мінфіну, про обмеження виведення капіталу з країни, як фізичним так і юридичним особам.
Подібне вже було в багатьох країнах.
Додано: Пон 18 жов, 2021 23:18
три загона Акурка
" в принципе, от средств в депозит извлечь выгоду можно.
Для своего удовольствия."©
viewtopic.php?p=5106700#p5106700
"відкрити депозит на таку суму - після конвертації долара в ліру - щоби відсотків вистачало на оплату квартплати та комуналки.
- в цьому випадку нічим не ризикуєте, а можливо й добре виграєте.
Беремо в руки калькулятор:"© viewtopic.php?p=5117589#p5117589
"теоретично можна і виграти, тому що курс ліра-доллар будуть намагатися тримати як можна більш стабільним, а то й зміцнювати. Приклад наведено на 6 місяців.
- далі: ризик із сумою, наведеною вище - мінімальний."© viewtopic.php?p=5118023#p5118023
Жаль "приятелей" :
"18 сентября 2020 года.
Запомним эту дату.
Вчера приятели, сидя в своей квартире "2+1" в Анталии, открыли депозит в турецких лирах на 1 год.
Скажу сразу я был ни "за" ни "против".
Моя роль была только рассказать: "© viewtopic.php?p=5060486#p5060486
Додано: Вів 19 жов, 2021 02:46
Ото ж, Мизантроп, читай мои цитаты и давние рассуждения о депозитах и учись думать головОМ, а не ногОМ.
Там думать надо. Тяжело это - думать, непривычно. Но надо.
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