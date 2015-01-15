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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 330331332333 Додано: Вів 19 жов, 2021 14:30 Квесторе_поверніться написав: Якщо долар продати і на депо в ліру на рік.

Яка девальвація ліри цим хеджується? Якщо долар продати і на депо в ліру на рік.Яка девальвація ліри цим хеджується?

Цікаве питання.

Тут деякі безумовно обдаровні пустим мішком із-за рогу вулиці регулярно мацають руками мої депозити, яких немає, але орієнтир дам:

- двоє моїх друзів мають відкриті депозити в турецьких лірах та в доларах США.

- в турецьких лірах сум не знаю - а в доларах знаю точно, бо допомогав налаштовувати інтернет- банкінг із зміною бізнес-телефона на український.

- в доларах на депозитах суми від 10 000 до 90 000 в різних банках.

Відсоткова ставка 1,6% річних (по долару).

- по турецькій лірі приятелі в розмові сказали, що отримали відсотків за рік 5 000 лір.

Я їх з тим поздоровив, тому що відкривали депозит саме для того, щоби компенсувати витрати на квартплату та комунальін послуги. Получилося: 5000/12=417 лір на місяць; у них квартплата 170 лір+комунальні послуги.

- чисто теоретично:

а) відсоткова ставка по депозитах в лірах - точно не знаю - здається, 19% річних (ліньки глянути на сайтах банків - можу дати посилання на сайт, де зібрана інфа по всіх банках).

б) податок на прибуток на депозити терміном в 1 рік - НУЛЬ%.

в) період від періода - ви ж розумієте - відрізняється, припустимо депозит відкрито 18 жовтня 2020 на 1 рік і закрито вчора - тобто візьмемо самий важкий/невдалий період, тоді:

- 18 жовтня 2020 року курс ліра/долар 7,9648 - банк купить у вас долари на 0,02 ліри дешевше.

- 18 жовтня 2021 курс ліра/долар 9,3134 - банк продасть вам долари на 0,02 ліри дорожче.

Тоді маємо:

- припустимо "злили" 20 000 доларів - це три натискання кнопками на смарфтоні - маєте 20000х(7,9648-0,02)=158 896 лір.

- через рік маємо: 158896+19%х158896=158896+30190=189 086 лір або можемо шляхом натискання декількох кнопок на смартфоні отримати на свій рахунок в доларах:

189086/(9,31+0,02)=20 266 доларів США або профіт за рік в доларах всього 266 доларів США.

НЕ ГУСТО.

Тому я не тримаю депозитів і тільки за вчора - поки знервовані недоїданням мацали мої два депозита - мав +(видалено)$.

Я рОблю простіше: натискаю кнопки на смартфоні і долари перетворюються в ліри за курсом МІЖНАРОДНОГО ринку мінус 0,02 ліри за долар. Обмінні пункти НЕ потрібні: розплата всюди карткою або знімаю готівку без комісії, якщо треба. Готівка э потрібною тільки для відвідин базару, як сьогодні.



P.S. Звісно, ми не будемо одеськими євреями та вишукувати проміжок часу найбільше приємний для депозитчиків, бо то буде нечесно. Сьогодні 19 жовтня - ось і період відповідний. Профіт в доларах за такий період є, але малий.

Можна так себе втішати: мали за рік нарахованими суму в 30 190 лір або 30 190/12=2 515 в місяць. В Туреччині - це зарплатня робітника на будівництві. За такі гроші може непогано жити родина з 3-х-4-х осіб, якщо не буде орендувати житло. Цікаве питання.Тут деякі безумовно обдаровні пустим мішком із-за рогу вулиці регулярно мацають руками мої депозити, яких немає, але орієнтир дам:- двоє моїх друзів мають відкриті депозити в турецьких лірах та в доларах США.- в турецьких лірах сум не знаю - а в доларах знаю точно, бо допомогав налаштовувати інтернет- банкінг із зміною бізнес-телефона на український.- в доларах на депозитах суми від 10 000 до 90 000 в різних банках.Відсоткова ставка 1,6% річних (по долару).- по турецькій лірі приятелі в розмові сказали, що отримали відсотків за рік 5 000 лір.Я їх з тим поздоровив, томуПолучилося: 5000/12=417 лір на місяць; у них квартплата 170 лір+комунальні послуги.- чисто теоретично:а) відсоткова ставка по депозитах в лірах - точно не знаю - здається, 19% річних (ліньки глянути на сайтах банків - можу дати посилання на сайт, де зібрана інфа по всіх банках).б) податок на прибуток на депозити терміном в 1 рік - НУЛЬ%.в) період від періода - ви ж розумієте - відрізняється, припустимо депозит відкрито 18 жовтня 2020 на 1 рік і закрито вчора - тобто, тоді:- 18 жовтня 2020 року курс ліра/долар 7,9648 - банк купить у вас долари на 0,02 ліри дешевше.- 18 жовтня 2021 курс ліра/долар 9,3134 - банк продасть вам долари на 0,02 ліри дорожче.Тоді маємо:- припустимо "злили" 20 000 доларів - це три натискання кнопками на смарфтоні - маєте 20000х(7,9648-0,02)=158 896 лір.- через рік маємо: 158896+19%х158896=158896+30190=189 086 лір або можемо шляхом натискання декількох кнопок на смартфоні отримати на свій рахунок в доларах:189086/(9,31+0,02)=20 266 доларів США абоза рік в доларах всього 266 доларів США.НЕ ГУСТО.Тому я не тримаю депозитів і тільки за вчора - поки знервовані недоїданням мацали мої два депозита - мав(видалено)$.Я рОблю простіше: натискаю кнопки на смартфоні і долари перетворюються в ліри за курсом МІЖНАРОДНОГО ринку мінус 0,02 ліри за долар. Обмінні пункти НЕ потрібні: розплата всюди карткою або знімаю готівку без комісії, якщо треба. Готівка э потрібною тільки для відвідин базару, як сьогодні.Звісно, ми не будемо одеськими євреями та вишукувати проміжок часу найбільше приємний для депозитчиків, бо то буде нечесно. Сьогодні 19 жовтня - ось і період відповідний. Профіт в доларах за такий період є, але малий.Можна так себе втішати: мали за рік нарахованими суму в 30 190 лір або 30 190/12=2 515 в місяць. В Туреччині - це зарплатня робітника на будівництві. За такі гроші може непогано жити родина з 3-х-4-х осіб, якщо не буде орендувати житло. akurt

Повідомлень: 6269 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2400 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 15:04 akurt написав: Квесторе_поверніться написав: Якщо долар продати і на депо в ліру на рік.

Яка девальвація ліри цим хеджується? Якщо долар продати і на депо в ліру на рік.Яка девальвація ліри цим хеджується?

Цікаве питання.

Тут деякі безумовно обдаровні пустим мішком із-за рогу вулиці регулярно мацають руками мої депозити, яких немає, але орієнтир дам:

- двоє моїх друзів мають відкриті депозити в турецьких лірах та в доларах США.

- в турецьких лірах сум не знаю - а в доларах знаю точно, бо допомогав налаштовувати інтернет- банкінг із зміною бізнес-телефона на український.

- в доларах на депозитах суми від 10 000 до 90 000 в різних банках.

Відсоткова ставка 1,6% річних (по долару).

- по турецькій лірі приятелі в розмові сказали, що отримали відсотків за рік 5 000 лір.

Я їх з тим поздоровив, тому що відкривали депозит саме для того, щоби компенсувати витрати на квартплату та комунальін послуги. Получилося: 5000/12=417 лір на місяць; у них квартплата 170 лір+комунальні послуги.

- чисто теоретично:

а) відсоткова ставка по депозитах в лірах - точно не знаю - здається, 19% річних (ліньки глянути на сайтах банків - можу дати посилання на сайт, де зібрана інфа по всіх банках).

б) податок на прибуток на депозити терміном в 1 рік - НУЛЬ%.

в) період від періода - ви ж розумієте - відрізняється, припустимо депозит відкрито 18 жовтня 2020 на 1 рік і закрито вчора - тобто візьмемо самий важкий/невдалий період, тоді:

- 18 жовтня 2020 року курс ліра/долар 7,9648 - банк купить у вас долари на 0,02 ліри дешевше.

- 18 жовтня 2021 курс ліра/долар 9,3134 - банк продасть вам долари на 0,02 ліри дорожче.

Тоді маємо:

- припустимо "злили" 20 000 доларів - це три натискання кнопками на смарфтоні - маєте 20000х(7,9648-0,02)=158 896 лір.

- через рік маємо: 158896+19%х158896=158896+30190=189 086 лір або можемо шляхом натискання декількох кнопок на смартфоні отримати на свій рахунок в доларах:

189086/(9,31+0,02)=20 266 доларів США або профіт за рік в доларах всього 266 доларів США.

НЕ ГУСТО.

Тому я не тримаю депозитів і тільки за вчора - поки знервовані недоїданням мацали мої два депозита - мав +(видалено)$.

Я рОблю простіше: натискаю кнопки на смартфоні і долари перетворюються в ліри за курсом МІЖНАРОДНОГО ринку мінус 0,02 ліри за долар. Обмінні пункти НЕ потрібні: розплата всюди карткою або знімаю готівку без комісії, якщо треба. Готівка э потрібною тільки для відвідин базару, як сьогодні.



P.S. Звісно, ми не будемо одеськими євреями та вишукувати проміжок часу найбільше приємний для депозитчиків, бо то буде нечесно. Сьогодні 19 жовтня - ось і період відповідний. Профіт в доларах за такий період є, але малий.

Можна так себе втішати: мали за рік нарахованими суму в 30 190 лір або 30 190/12=2 515 в місяць. В Туреччині - це зарплатня робітника на будівництві. За такі гроші може непогано жити родина з 3-х-4-х осіб, якщо не буде орендувати житло. Цікаве питання.Тут деякі безумовно обдаровні пустим мішком із-за рогу вулиці регулярно мацають руками мої депозити, яких немає, але орієнтир дам:- двоє моїх друзів мають відкриті депозити в турецьких лірах та в доларах США.- в турецьких лірах сум не знаю - а в доларах знаю точно, бо допомогав налаштовувати інтернет- банкінг із зміною бізнес-телефона на український.- в доларах на депозитах суми від 10 000 до 90 000 в різних банках.Відсоткова ставка 1,6% річних (по долару).- по турецькій лірі приятелі в розмові сказали, що отримали відсотків за рік 5 000 лір.Я їх з тим поздоровив, томуПолучилося: 5000/12=417 лір на місяць; у них квартплата 170 лір+комунальні послуги.- чисто теоретично:а) відсоткова ставка по депозитах в лірах - точно не знаю - здається, 19% річних (ліньки глянути на сайтах банків - можу дати посилання на сайт, де зібрана інфа по всіх банках).б) податок на прибуток на депозити терміном в 1 рік - НУЛЬ%.в) період від періода - ви ж розумієте - відрізняється, припустимо депозит відкрито 18 жовтня 2020 на 1 рік і закрито вчора - тобто, тоді:- 18 жовтня 2020 року курс ліра/долар 7,9648 - банк купить у вас долари на 0,02 ліри дешевше.- 18 жовтня 2021 курс ліра/долар 9,3134 - банк продасть вам долари на 0,02 ліри дорожче.Тоді маємо:- припустимо "злили" 20 000 доларів - це три натискання кнопками на смарфтоні - маєте 20000х(7,9648-0,02)=158 896 лір.- через рік маємо: 158896+19%х158896=158896+30190=189 086 лір або можемо шляхом натискання декількох кнопок на смартфоні отримати на свій рахунок в доларах:189086/(9,31+0,02)=20 266 доларів США абоза рік в доларах всього 266 доларів США.НЕ ГУСТО.Тому я не тримаю депозитів і тільки за вчора - поки знервовані недоїданням мацали мої два депозита - мав(видалено)$.Я рОблю простіше: натискаю кнопки на смартфоні і долари перетворюються в ліри за курсом МІЖНАРОДНОГО ринку мінус 0,02 ліри за долар. Обмінні пункти НЕ потрібні: розплата всюди карткою або знімаю готівку без комісії, якщо треба. Готівка э потрібною тільки для відвідин базару, як сьогодні.Звісно, ми не будемо одеськими євреями та вишукувати проміжок часу найбільше приємний для депозитчиків, бо то буде нечесно. Сьогодні 19 жовтня - ось і період відповідний. Профіт в доларах за такий період є, але малий.Можна так себе втішати: мали за рік нарахованими суму в 30 190 лір або 30 190/12=2 515 в місяць. В Туреччині - це зарплатня робітника на будівництві. За такі гроші може непогано жити родина з 3-х-4-х осіб, якщо не буде орендувати житло.

Глупый вопрос, ещё глупее ответ... Глупый вопрос, ещё глупее ответ... RTC12 Повідомлень: 590 З нами з: 09.05.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 306 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 15:08 Квесторе_поверніться написав: Якщо долар продати і на депо в ліру на рік.

Яка девальвація ліри цим хеджується? Якщо долар продати і на депо в ліру на рік.Яка девальвація ліри цим хеджується?



Пане Квесторе-поверніться!

Мені спало на думку на пару хвилин стати хитрим одеським євреєм - форум же фінансовий - чого б і ні - тоді:

- треба було спитати на Привозі у тьоті Сари (якщо там такі досі є), коли та на який термін відкрити депозит і вона порадила б 1 листопада 2020 року терміном на 6 місяців.

- зливаємо 20 000 баксів: 20000х(8,5250-0,02)=170 000 лір;

- відкриваємо депозит на 170 000 лір на 6 місяців під 19,5% річних (на 6 місяців зазвичай відсотки вищі, ніж на рік).

- станом на 1 травня 2021 року маємо: 170000+(170000х19,5)/2=186575 лір.

- з суми нарахованих відсотків буде податок на прибуток в 5%, тобто чистими маємо 186575-1546=185029 лір.

- за цю суму 1 травня 2021 року купуємо долари: 185029/(8,2336-0,02)=22 547 доларів США.

Профіт складає + 2 547 доларів США на сумі в 20 000 доларів або більше 12,5% за півроку.

Але для цього треба бути або хитрим одеським євреєм, або жити в Туреччині та "ловити момент", або не робити таких підрахунків та не тримати депозитів.

Все просто.



P.S. Були і є варіанти цікавіші та грошовитіші... ПанеМені спало на думку на пару хвилин стати хитрим одеським євреєм - форум же фінансовий - чого б і ні - тоді:- треба було спитати на Привозі у тьоті Сари (якщо там такі досі є), коли та на який термін відкрити депозит і вона порадила б 1 листопада 2020 року терміном на 6 місяців.- зливаємо 20 000 баксів: 20000х(8,5250-0,02)=170 000 лір;- відкриваємо депозит на 170 000 лір на 6 місяців під 19,5% річних (на 6 місяців зазвичай відсотки вищі, ніж на рік).- станом на 1 травня 2021 року маємо: 170000+(170000х19,5)/2=186575 лір.- з суми нарахованих відсотків буде податок на прибуток в 5%, тобто чистими маємо 186575-1546=185029 лір.- за цю суму 1 травня 2021 року купуємо долари: 185029/(8,2336-0,02)=22 547 доларів США.на сумі в 20 000 доларів або більше 12,5% за півроку.Але для цього треба бути або хитрим одеським євреєм, або жити в Туреччині та "ловити момент", або не робити таких підрахунків та не тримати депозитів.Все просто.Були і є варіанти цікавіші та грошовитіші... akurt

Повідомлень: 6269 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2400 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 15:20 RTC12 написав: akurt написав: Квесторе_поверніться написав: Якщо долар продати і на депо в ліру на рік.

Яка девальвація ліри цим хеджується? Якщо долар продати і на депо в ліру на рік.Яка девальвація ліри цим хеджується?

Цікаве питання.

Тут деякі безумовно обдаровні пустим мішком із-за рогу вулиці регулярно мацають руками мої депозити, яких немає, але орієнтир дам:

- двоє моїх друзів мають відкриті депозити в турецьких лірах та в доларах США.

- в турецьких лірах сум не знаю - а в доларах знаю точно, бо допомогав налаштовувати інтернет- банкінг із зміною бізнес-телефона на український.

- в доларах на депозитах суми від 10 000 до 90 000 в різних банках.

Відсоткова ставка 1,6% річних (по долару).

- по турецькій лірі приятелі в розмові сказали, що отримали відсотків за рік 5 000 лір.

Я їх з тим поздоровив, тому що відкривали депозит саме для того, щоби компенсувати витрати на квартплату та комунальін послуги. Получилося: 5000/12=417 лір на місяць; у них квартплата 170 лір+комунальні послуги.

- чисто теоретично:

а) відсоткова ставка по депозитах в лірах - точно не знаю - здається, 19% річних (ліньки глянути на сайтах банків - можу дати посилання на сайт, де зібрана інфа по всіх банках).

б) податок на прибуток на депозити терміном в 1 рік - НУЛЬ%.

в) період від періода - ви ж розумієте - відрізняється, припустимо депозит відкрито 18 жовтня 2020 на 1 рік і закрито вчора - тобто візьмемо самий важкий/невдалий період, тоді:

- 18 жовтня 2020 року курс ліра/долар 7,9648 - банк купить у вас долари на 0,02 ліри дешевше.

- 18 жовтня 2021 курс ліра/долар 9,3134 - банк продасть вам долари на 0,02 ліри дорожче.

Тоді маємо:

- припустимо "злили" 20 000 доларів - це три натискання кнопками на смарфтоні - маєте 20000х(7,9648-0,02)=158 896 лір.

- через рік маємо: 158896+19%х158896=158896+30190=189 086 лір або можемо шляхом натискання декількох кнопок на смартфоні отримати на свій рахунок в доларах:

189086/(9,31+0,02)=20 266 доларів США або профіт за рік в доларах всього 266 доларів США.

НЕ ГУСТО.

Тому я не тримаю депозитів і тільки за вчора - поки знервовані недоїданням мацали мої два депозита - мав +(видалено)$.

Я рОблю простіше: натискаю кнопки на смартфоні і долари перетворюються в ліри за курсом МІЖНАРОДНОГО ринку мінус 0,02 ліри за долар. Обмінні пункти НЕ потрібні: розплата всюди карткою або знімаю готівку без комісії, якщо треба. Готівка э потрібною тільки для відвідин базару, як сьогодні.



P.S. Звісно, ми не будемо одеськими євреями та вишукувати проміжок часу найбільше приємний для депозитчиків, бо то буде нечесно. Сьогодні 19 жовтня - ось і період відповідний. Профіт в доларах за такий період є, але малий.

Можна так себе втішати: мали за рік нарахованими суму в 30 190 лір або 30 190/12=2 515 в місяць. В Туреччині - це зарплатня робітника на будівництві. За такі гроші може непогано жити родина з 3-х-4-х осіб, якщо не буде орендувати житло. Цікаве питання.Тут деякі безумовно обдаровні пустим мішком із-за рогу вулиці регулярно мацають руками мої депозити, яких немає, але орієнтир дам:- двоє моїх друзів мають відкриті депозити в турецьких лірах та в доларах США.- в турецьких лірах сум не знаю - а в доларах знаю точно, бо допомогав налаштовувати інтернет- банкінг із зміною бізнес-телефона на український.- в доларах на депозитах суми від 10 000 до 90 000 в різних банках.Відсоткова ставка 1,6% річних (по долару).- по турецькій лірі приятелі в розмові сказали, що отримали відсотків за рік 5 000 лір.Я їх з тим поздоровив, томуПолучилося: 5000/12=417 лір на місяць; у них квартплата 170 лір+комунальні послуги.- чисто теоретично:а) відсоткова ставка по депозитах в лірах - точно не знаю - здається, 19% річних (ліньки глянути на сайтах банків - можу дати посилання на сайт, де зібрана інфа по всіх банках).б) податок на прибуток на депозити терміном в 1 рік - НУЛЬ%.в) період від періода - ви ж розумієте - відрізняється, припустимо депозит відкрито 18 жовтня 2020 на 1 рік і закрито вчора - тобто, тоді:- 18 жовтня 2020 року курс ліра/долар 7,9648 - банк купить у вас долари на 0,02 ліри дешевше.- 18 жовтня 2021 курс ліра/долар 9,3134 - банк продасть вам долари на 0,02 ліри дорожче.Тоді маємо:- припустимо "злили" 20 000 доларів - це три натискання кнопками на смарфтоні - маєте 20000х(7,9648-0,02)=158 896 лір.- через рік маємо: 158896+19%х158896=158896+30190=189 086 лір або можемо шляхом натискання декількох кнопок на смартфоні отримати на свій рахунок в доларах:189086/(9,31+0,02)=20 266 доларів США абоза рік в доларах всього 266 доларів США.НЕ ГУСТО.Тому я не тримаю депозитів і тільки за вчора - поки знервовані недоїданням мацали мої два депозита - мав(видалено)$.Я рОблю простіше: натискаю кнопки на смартфоні і долари перетворюються в ліри за курсом МІЖНАРОДНОГО ринку мінус 0,02 ліри за долар. Обмінні пункти НЕ потрібні: розплата всюди карткою або знімаю готівку без комісії, якщо треба. Готівка э потрібною тільки для відвідин базару, як сьогодні.Звісно, ми не будемо одеськими євреями та вишукувати проміжок часу найбільше приємний для депозитчиків, бо то буде нечесно. Сьогодні 19 жовтня - ось і період відповідний. Профіт в доларах за такий період є, але малий.Можна так себе втішати: мали за рік нарахованими суму в 30 190 лір або 30 190/12=2 515 в місяць. В Туреччині - це зарплатня робітника на будівництві. За такі гроші може непогано жити родина з 3-х-4-х осіб, якщо не буде орендувати житло.

Глупый вопрос, ещё глупее ответ... Глупый вопрос, ещё глупее ответ...

хеджується ліра купівлею турецької нерухомості, це як 2+2 хеджується ліра купівлею турецької нерухомості, це як 2+2 flyman

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