Додано: Вів 19 жов, 2021 14:30

Квесторе_поверніться написав: Якщо долар продати і на депо в ліру на рік.

Яка девальвація ліри цим хеджується? Якщо долар продати і на депо в ліру на рік.Яка девальвація ліри цим хеджується?

що відкривали депозит саме для того, щоби компенсувати витрати на квартплату та комунальін послуги.

Цікаве питання.Тут деякі безумовно обдаровні пустим мішком із-за рогу вулиці регулярно мацають руками мої депозити, яких немає, але орієнтир дам:- двоє моїх друзів мають відкриті депозити в турецьких лірах та в доларах США.- в турецьких лірах сум не знаю - а в доларах знаю точно, бо допомогав налаштовувати інтернет- банкінг із зміною бізнес-телефона на український.- в доларах на депозитах суми від 10 000 до 90 000 в різних банках.Відсоткова ставка 1,6% річних (по долару).- по турецькій лірі приятелі в розмові сказали, що отримали відсотків за рік 5 000 лір.Я їх з тим поздоровив, томуПолучилося: 5000/12=417 лір на місяць; у них квартплата 170 лір+комунальні послуги.- чисто теоретично:а) відсоткова ставка по депозитах в лірах - точно не знаю - здається, 19% річних (ліньки глянути на сайтах банків - можу дати посилання на сайт, де зібрана інфа по всіх банках).б) податок на прибуток на депозити терміном в 1 рік - НУЛЬ%.в) період від періода - ви ж розумієте - відрізняється, припустимо депозит відкрито 18 жовтня 2020 на 1 рік і закрито вчора - тобто, тоді:- 18 жовтня 2020 року курс ліра/долар 7,9648 - банк купить у вас долари на 0,02 ліри дешевше.- 18 жовтня 2021 курс ліра/долар 9,3134 - банк продасть вам долари на 0,02 ліри дорожче.Тоді маємо:- припустимо "злили" 20 000 доларів - це три натискання кнопками на смарфтоні - маєте 20000х(7,9648-0,02)=158 896 лір.- через рік маємо: 158896+19%х158896=158896+30190=189 086 лір або можемо шляхом натискання декількох кнопок на смартфоні отримати на свій рахунок в доларах:189086/(9,31+0,02)=20 266 доларів США абоза рік в доларах всього 266 доларів США.НЕ ГУСТО.Тому я не тримаю депозитів і тільки за вчора - поки знервовані недоїданням мацали мої два депозита - мав(видалено)$.Я рОблю простіше: натискаю кнопки на смартфоні і долари перетворюються в ліри за курсом МІЖНАРОДНОГО ринку мінус 0,02 ліри за долар. Обмінні пункти НЕ потрібні: розплата всюди карткою або знімаю готівку без комісії, якщо треба. Готівка э потрібною тільки для відвідин базару, як сьогодні.Звісно, ми не будемо одеськими євреями та вишукувати проміжок часу найбільше приємний для депозитчиків, бо то буде нечесно. Сьогодні 19 жовтня - ось і період відповідний. Профіт в доларах за такий період є, але малий.Можна так себе втішати: мали за рік нарахованими суму в 30 190 лір або 30 190/12=2 515 в місяць. В Туреччині - це зарплатня робітника на будівництві. За такі гроші може непогано жити родина з 3-х-4-х осіб, якщо не буде орендувати житло.