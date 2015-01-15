|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 19 жов, 2021 14:30
Квесторе_поверніться написав:
Якщо долар продати і на депо в ліру на рік.
Яка девальвація ліри цим хеджується?
Цікаве питання.
Тут деякі безумовно обдаровні пустим мішком із-за рогу вулиці регулярно мацають руками мої депозити, яких немає, але орієнтир дам:
- двоє моїх друзів мають відкриті депозити в турецьких лірах та в доларах США.
- в турецьких лірах сум не знаю - а в доларах знаю точно, бо допомогав налаштовувати інтернет- банкінг із зміною бізнес-телефона на український.
- в доларах на депозитах суми від 10 000 до 90 000 в різних банках.
Відсоткова ставка 1,6% річних (по долару).
- по турецькій лірі приятелі в розмові сказали, що отримали відсотків за рік 5 000 лір.
Я їх з тим поздоровив, тому що відкривали депозит саме для того, щоби компенсувати витрати на квартплату та комунальін послуги.
Получилося: 5000/12=417 лір на місяць; у них квартплата 170 лір+комунальні послуги.
- чисто теоретично:
а) відсоткова ставка по депозитах в лірах - точно не знаю - здається, 19% річних (ліньки глянути на сайтах банків - можу дати посилання на сайт, де зібрана інфа по всіх банках).
б) податок на прибуток на депозити терміном в 1 рік - НУЛЬ%.
в) період від періода - ви ж розумієте - відрізняється, припустимо депозит відкрито 18 жовтня 2020 на 1 рік і закрито вчора - тобто візьмемо самий важкий/невдалий період
, тоді:
- 18 жовтня 2020 року курс ліра/долар 7,9648 - банк купить у вас долари на 0,02 ліри дешевше.
- 18 жовтня 2021 курс ліра/долар 9,3134 - банк продасть вам долари на 0,02 ліри дорожче.
Тоді маємо:
- припустимо "злили" 20 000 доларів - це три натискання кнопками на смарфтоні - маєте 20000х(7,9648-0,02)=158 896 лір.
- через рік маємо: 158896+19%х158896=158896+30190=189 086 лір або можемо шляхом натискання декількох кнопок на смартфоні отримати на свій рахунок в доларах:
189086/(9,31+0,02)=20 266 доларів США або профіт
за рік в доларах всього 266 доларів США.
НЕ ГУСТО.
Тому я не тримаю депозитів і тільки за вчора - поки знервовані недоїданням мацали мої два депозита - мав +
(видалено
)$.
Я рОблю простіше: натискаю кнопки на смартфоні і долари перетворюються в ліри за курсом МІЖНАРОДНОГО ринку мінус 0,02 ліри за долар. Обмінні пункти НЕ потрібні: розплата всюди карткою або знімаю готівку без комісії, якщо треба. Готівка э потрібною тільки для відвідин базару, як сьогодні.P.S.
Звісно, ми не будемо одеськими євреями та вишукувати проміжок часу найбільше приємний для депозитчиків, бо то буде нечесно. Сьогодні 19 жовтня - ось і період відповідний. Профіт в доларах за такий період є, але малий.
Можна так себе втішати: мали за рік нарахованими суму в 30 190 лір або 30 190/12=2 515 в місяць. В Туреччині - це зарплатня робітника на будівництві. За такі гроші може непогано жити родина з 3-х-4-х осіб, якщо не буде орендувати житло.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6272
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2400 раз.
- Подякували: 871 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 жов, 2021 15:04
akurt написав: Квесторе_поверніться написав:
Якщо долар продати і на депо в ліру на рік.
Яка девальвація ліри цим хеджується?
Цікаве питання.
Тут деякі безумовно обдаровні пустим мішком із-за рогу вулиці регулярно мацають руками мої депозити, яких немає, але орієнтир дам:
- двоє моїх друзів мають відкриті депозити в турецьких лірах та в доларах США.
- в турецьких лірах сум не знаю - а в доларах знаю точно, бо допомогав налаштовувати інтернет- банкінг із зміною бізнес-телефона на український.
- в доларах на депозитах суми від 10 000 до 90 000 в різних банках.
Відсоткова ставка 1,6% річних (по долару).
- по турецькій лірі приятелі в розмові сказали, що отримали відсотків за рік 5 000 лір.
Я їх з тим поздоровив, тому що відкривали депозит саме для того, щоби компенсувати витрати на квартплату та комунальін послуги.
Получилося: 5000/12=417 лір на місяць; у них квартплата 170 лір+комунальні послуги.
- чисто теоретично:
а) відсоткова ставка по депозитах в лірах - точно не знаю - здається, 19% річних (ліньки глянути на сайтах банків - можу дати посилання на сайт, де зібрана інфа по всіх банках).
б) податок на прибуток на депозити терміном в 1 рік - НУЛЬ%.
в) період від періода - ви ж розумієте - відрізняється, припустимо депозит відкрито 18 жовтня 2020 на 1 рік і закрито вчора - тобто візьмемо самий важкий/невдалий період
, тоді:
- 18 жовтня 2020 року курс ліра/долар 7,9648 - банк купить у вас долари на 0,02 ліри дешевше.
- 18 жовтня 2021 курс ліра/долар 9,3134 - банк продасть вам долари на 0,02 ліри дорожче.
Тоді маємо:
- припустимо "злили" 20 000 доларів - це три натискання кнопками на смарфтоні - маєте 20000х(7,9648-0,02)=158 896 лір.
- через рік маємо: 158896+19%х158896=158896+30190=189 086 лір або можемо шляхом натискання декількох кнопок на смартфоні отримати на свій рахунок в доларах:
189086/(9,31+0,02)=20 266 доларів США або профіт
за рік в доларах всього 266 доларів США.
НЕ ГУСТО.
Тому я не тримаю депозитів і тільки за вчора - поки знервовані недоїданням мацали мої два депозита - мав +
(видалено
)$.
Я рОблю простіше: натискаю кнопки на смартфоні і долари перетворюються в ліри за курсом МІЖНАРОДНОГО ринку мінус 0,02 ліри за долар. Обмінні пункти НЕ потрібні: розплата всюди карткою або знімаю готівку без комісії, якщо треба. Готівка э потрібною тільки для відвідин базару, як сьогодні.P.S.
Звісно, ми не будемо одеськими євреями та вишукувати проміжок часу найбільше приємний для депозитчиків, бо то буде нечесно. Сьогодні 19 жовтня - ось і період відповідний. Профіт в доларах за такий період є, але малий.
Можна так себе втішати: мали за рік нарахованими суму в 30 190 лір або 30 190/12=2 515 в місяць. В Туреччині - це зарплатня робітника на будівництві. За такі гроші може непогано жити родина з 3-х-4-х осіб, якщо не буде орендувати житло.
Глупый вопрос, ещё глупее ответ...
-
RTC12
-
-
- Повідомлень: 591
- З нами з: 09.05.15
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 жов, 2021 15:08
Квесторе_поверніться написав:
Якщо долар продати і на депо в ліру на рік.
Яка девальвація ліри цим хеджується?
Пане Квесторе-поверніться
!
Мені спало на думку на пару хвилин стати хитрим одеським євреєм - форум же фінансовий - чого б і ні - тоді:
- треба було спитати на Привозі у тьоті Сари (якщо там такі досі є), коли та на який термін відкрити депозит і вона порадила б 1 листопада 2020 року терміном на 6 місяців.
- зливаємо 20 000 баксів: 20000х(8,5250-0,02)=170 000 лір;
- відкриваємо депозит на 170 000 лір на 6 місяців під 19,5% річних (на 6 місяців зазвичай відсотки вищі, ніж на рік).
- станом на 1 травня 2021 року маємо: 170000+(170000х19,5)/2=186575 лір.
- з суми нарахованих відсотків буде податок на прибуток в 5%, тобто чистими маємо 186575-1546=185029 лір.
- за цю суму 1 травня 2021 року купуємо долари: 185029/(8,2336-0,02)=22 547 доларів США.Профіт складає + 2 547 доларів США
на сумі в 20 000 доларів або більше 12,5% за півроку.
Але для цього треба бути або хитрим одеським євреєм, або жити в Туреччині та "ловити момент", або не робити таких підрахунків та не тримати депозитів.
Все просто.P.S.
Були і є варіанти цікавіші та грошовитіші...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6272
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2400 раз.
- Подякували: 871 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 жов, 2021 15:20
RTC12 написав: akurt написав: Квесторе_поверніться написав:
Якщо долар продати і на депо в ліру на рік.
Яка девальвація ліри цим хеджується?
Цікаве питання.
Тут деякі безумовно обдаровні пустим мішком із-за рогу вулиці регулярно мацають руками мої депозити, яких немає, але орієнтир дам:
- двоє моїх друзів мають відкриті депозити в турецьких лірах та в доларах США.
- в турецьких лірах сум не знаю - а в доларах знаю точно, бо допомогав налаштовувати інтернет- банкінг із зміною бізнес-телефона на український.
- в доларах на депозитах суми від 10 000 до 90 000 в різних банках.
Відсоткова ставка 1,6% річних (по долару).
- по турецькій лірі приятелі в розмові сказали, що отримали відсотків за рік 5 000 лір.
Я їх з тим поздоровив, тому що відкривали депозит саме для того, щоби компенсувати витрати на квартплату та комунальін послуги.
Получилося: 5000/12=417 лір на місяць; у них квартплата 170 лір+комунальні послуги.
- чисто теоретично:
а) відсоткова ставка по депозитах в лірах - точно не знаю - здається, 19% річних (ліньки глянути на сайтах банків - можу дати посилання на сайт, де зібрана інфа по всіх банках).
б) податок на прибуток на депозити терміном в 1 рік - НУЛЬ%.
в) період від періода - ви ж розумієте - відрізняється, припустимо депозит відкрито 18 жовтня 2020 на 1 рік і закрито вчора - тобто візьмемо самий важкий/невдалий період
, тоді:
- 18 жовтня 2020 року курс ліра/долар 7,9648 - банк купить у вас долари на 0,02 ліри дешевше.
- 18 жовтня 2021 курс ліра/долар 9,3134 - банк продасть вам долари на 0,02 ліри дорожче.
Тоді маємо:
- припустимо "злили" 20 000 доларів - це три натискання кнопками на смарфтоні - маєте 20000х(7,9648-0,02)=158 896 лір.
- через рік маємо: 158896+19%х158896=158896+30190=189 086 лір або можемо шляхом натискання декількох кнопок на смартфоні отримати на свій рахунок в доларах:
189086/(9,31+0,02)=20 266 доларів США або профіт
за рік в доларах всього 266 доларів США.
НЕ ГУСТО.
Тому я не тримаю депозитів і тільки за вчора - поки знервовані недоїданням мацали мої два депозита - мав +
(видалено
)$.
Я рОблю простіше: натискаю кнопки на смартфоні і долари перетворюються в ліри за курсом МІЖНАРОДНОГО ринку мінус 0,02 ліри за долар. Обмінні пункти НЕ потрібні: розплата всюди карткою або знімаю готівку без комісії, якщо треба. Готівка э потрібною тільки для відвідин базару, як сьогодні.P.S.
Звісно, ми не будемо одеськими євреями та вишукувати проміжок часу найбільше приємний для депозитчиків, бо то буде нечесно. Сьогодні 19 жовтня - ось і період відповідний. Профіт в доларах за такий період є, але малий.
Можна так себе втішати: мали за рік нарахованими суму в 30 190 лір або 30 190/12=2 515 в місяць. В Туреччині - це зарплатня робітника на будівництві. За такі гроші може непогано жити родина з 3-х-4-х осіб, якщо не буде орендувати житло.
Глупый вопрос, ещё глупее ответ...
хеджується ліра купівлею турецької нерухомості, це як 2+2
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26268
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1283 раз.
- Подякували: 2047 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 19 жов, 2021 15:35
RTC12 написав: Квесторе_поверніться написав:
Якщо долар продати і на депо в ліру на рік.
Яка девальвація ліри цим хеджується?
Глупый вопрос, ещё глупее ответ...
Пане Квесторе_поверніться!
- Вас і мене викрито!
Рятуйся хто може!
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6272
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2400 раз.
- Подякували: 871 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 жов, 2021 15:40
akurt
очень умный человек
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4476
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 19 жов, 2021 15:43
Спасибо, посмотрю.
Обычно не смотрю "видосики" - но посмотрю.
Тема дети и жилье от родителей - очень интересна.
Мне на киевской ветке понравилось фраза от - я точно знаю - умного человека:
Libo написав:
Ты забыл, что жилье есть одной из основных ценностей в жизни человека и семьи,
непременное условие воспроизводства рабочей силы и развития общества. Животный инстинкт. Пожрать, обустроить уютное и теплое гнездо, а потом уже в нем размножиться. Кроме этого, человеку нужно не просто гнездо, а достойное гнездо. По крайней мере не хуже, чем у соседа.
Квартирный вопрос будет стоять перед нами всегда.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 19 жов, 2021 16:57, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6272
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2400 раз.
- Подякували: 871 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 жов, 2021 15:49
akurt написав: RTC12 написав: Квесторе_поверніться написав:
Якщо долар продати і на депо в ліру на рік.
Яка девальвація ліри цим хеджується?
Глупый вопрос, ещё глупее ответ...
Пане Квесторе_поверніться!
- Вас і мене викрито!
Рятуйся хто може!
Тебя спрашивали не о том, что было во времена Куликовской битвы,
а о том что будет вскоре.
Иными словами, сколько мешков турецкой макулатуры нужно будет отвалить за
1 доллар через один год....
Одесская тетя Соня, даже без калькулятора, знает ответ...
-
RTC12
-
-
- Повідомлень: 591
- З нами з: 09.05.15
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:55
Катаюсь на велосипеде вдоль Средиземного моря - видео по ссылке выше посмотрел только до 20-ой минуты - привал у отеля Corner Park - все думаю, что сейчас напишет бесквартирный специалист инвестиций по поводу квартир от родителей - детям.
Написал. Читаем. Наслаждаемся.
Кладезь мудрости и инвестиций.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6272
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2400 раз.
- Подякували: 871 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|8205
|1116909
|
|
|241
|52034
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|
|236
|104510
|
|