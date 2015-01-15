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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 332333334335>
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 20:24

Золота віза Португалії, чи громадянство Болгарії?

flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 07:04

  flyman написав:Мы должны конкурировать в поле налогообложения. С кем? С Болгарией — там 10% корпоративный налог, все остальные — тоже 10%.

https://focus.ua/economics/495442-developer-igor-nikonov-o-cenah-na-zhile-i-o-tom-kto-dolzhen-dostraivat-nedostroi?fbclid=IwAR0mtcOPzo9ficSJ2W7eAve8MTD_rRMFmIQAC3agzqcZdmn30isgD-sVLx0
І в ЄС, і 10% податку на дохід, і лев прибитий цвяхами до євро, і працювати можна, і біженців не дуже.

Вот видите: значит, все перечисленное не делает страну комфортной для жизни. Даже беженцы туды не стремятся.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 09:18

  juristkostya написав:Вот видите: значит, все перечисленное не делает страну комфортной для жизни. Даже беженцы туды не стремятся.

Флайман у нас молодец - настоящий романтик.
Из серии "В омут головой", или "Ввязаться в драку, а там посмотрим".
На мой колхозный взгляд: сделай простую вещь - попробуй прилететь в Болгарию хотя бы на неделю - прямых рейсов нет, но можно Польскими авиалиниями через Варшаву или Турецкими авиалиниями через Стамбул - только не в Бургас или Варну, где ты ничего не сможешь снять или купить, а вот в реальный болгарский городок или в Софию - осмотрись и принимай решение.
Точно так с Португалией... Туда хоть кажется есть прямые рейсы...
С Филиппинами чуток сложнее - авиаперелет дальний и очень дорогой...
Но надо же наконец решиться...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 10:07

ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ

Мне романтики и мечтатели нравятся: красивые пустопорожние речи, нет никаких решений и ничего никогда не делают.
Только для тех, кто понимает - в связи с введением локдауна в Украине с этой полуночи (один тут красавец-форумчнаин накаркал и напророчил другим странам, а видишь, как он вышло.)

Инфа из первых рук, то есть от меня и моих друзей.

Можно ли купить за бесплатно кусочек рая?
Выкопав из-под груши чуток бабла, которое лежит без дела?
Недвижимость. Вложения от 1 900 до 3 500 евро. Смешные деньги. Думаю, 75% форумчан проедают эти деньги за пару месяцев.
Отчет по итогам личного визита с моими приятелями в Офис продаж.
Скажу сразу 2 важные вещи:
а) Я не на 100% уверен, что это стоит делать (я же так не сделал), но вообще-то можно и сделать.
б) Система НЕ работает с посредниками, риэлторами, доброхотами и так далее - никаких комиссионных и "откатов" нет. Если вы хотите на этом заработать как посредники - нет такой возможности. Все по-честному и все без "комиссионных". Работа напрямую с клиентом.
ПОТОМУ НЕЧЕГО ОБВИНЯТЬ МЕНЯ В РЕКЛАМЕ. Главный признак рекламы: показывать., чтобы продать и на этом заработать.
Показываю, но при этом ничего не зарабатываю. Нет такой цели.
Я понимаю, что большинство живет во лжи и ложью погоняет, сочувствую...

Вещь известная по Испании и Болгарии.
Новинка для рая на Земном шаре: Анталии, Турция.
Где сегодня - в середине октября +27 (на неделю вперед +26, солнечно), вода в Средиземном море море +26, и нет никаких локдаунов.
Итак:
- Система, при которой вы выкупаете в личную собственность реальную квартиру 1+1 или 2+1 навсегда.
- Квартира готовая "под ключ" с полным ремонтом и мебелью.
- Не все так просто и не все совсем даром: вы выкупаете ее с правом использования на 1, 2 или 3 недели в году.
- цена сильно зависит от времени года - самая низкая в декабре/январе, самая высокая - в июле/ августе.
- один раз выбранную неделю (две или три) поменять никогда и никак нельзя.
- Квартира 1+1 позволяет размещение 4-х человек, квартира 2+1 позволяет размещение 6-ти человек.
- Квартиры полностью оборудованы, а сам комплекс построен по системе "Все включено" на уровне отеля 5 звезд с соответсвующей отелю 5 звезд инфрастурктурой: собственные плавательные бассейны (летние и зимние), собственный аквапарк, собственные тренажарные залы, сауны и хамам; другие услуги - все бесплатно для клиентов.
- Сам не ожидал - для комплекса выделены ПРИВАТНЫЕ пляжи в двух местах побережья Средиземного моря: в микрорайоне Коньяалты (галечный пляж, расстояние примерно 8,5 км - скоростной трамвай - проложена новая линия, идет тестовый запуск) и в микрорайоне Lara - песчаный пляж. На этих пляжах вся инфраструктура для клиентов бесплатная - лежаки, зонтики, пресный душ, переодевалки и туалеты).
- Срок ввода в эксплуатацию - июль 2022 года.

Самое главное - цена. Докладываю из первых рук. Лично посетили с приятеляфми офис работы с клиентами и лично говорили с менеджерами. Не с "видоскиков", как тут многие любят.

На сегодня курса лира/доллар - 9,3461 - что ОЧЯЕНЬ здорово. Часть форумчан - этого НЕ ПОНИМАЮТ, рассказывают басни, что это плохо. На самом деле это невероятно здорово, ибо для инвестора все становится ДАРОМ И БЕСПЛАТНО.
Для живущего тут иностранца: ежедневно все даром или бесплатно.
Итак:
- минимальная сумма вложений - 20 000 лир или на сегодня 20 000/9,34=2 140 долларов США.
За эти деньги квартира 1+1 ваша в любую неделю декабря или января. Есть о чем подумать.
Как правило, в декабре-январе-феврале в Анталии днем минимум +16, максимум +25. Снега не было с 1993 года. Я бы брал начало января - например с 31 декабря по 07 января - бомба, ну бомба же - Новый год всегда всегда всегда на берегу Средиземного моря!!!! Или наоборот, конец января - в 40 км от Анталии на высоте в 1900-2400 м находится реально шикарный горнолыжный центр Saklilent (верхняя станция подъемников 2 400 м над уровнем моря).
С 24 января 2021 на неделю вперед снега там еще было мало, а вот с 24 января 2020 года мы катались на лыжах через день - начиная с начала января и до 7 марта.

- максимальная сумма вложений - 54 000 лир или на сегодня 5 785 долларов США.
Имеете квартиру на пике летнего сезона. На любителя: обычно в конце июля бывает 3-5 дней с температурой в 42-45 градусов. Не всем нравится, зато самая теплая вода в море: +29!!!! Опять же на любителя: этим летом мы сидели по шею в воде по 1-2 часа. Зато шикарное время для походов на яхте из бухты Адрасан на необитаемый остров (около 15$ с человека на весь день с обедом на яхте) или для рафтинга по горным рекам (около 10$ c человека).

- межсезонье в Анталии прекрасно. Не факт, но с 20 марта вода в море уже может быть +24 ( как было в 2018 году), но может прогреться до +24 только к 20 апреля (как в 2020 и в 2021 годах). Обилие свежих фруктов и овощей. В это время - примерно с марта месяца - как правило в продаже Форель морская с икрой - тушка продается по цене в 4 $ за 1 кг, весит обычно 2 400 граммов и из тушки получается 400-500 граммов красной икры.
В мае - цена 45 000 лир или на сегодня 4 820 долларов США.

Еще более интересным есть октябрь - как сейчас - ровная прекрасная солнечная погода, на море штиль. Весь октябрь температура воздуха от +26 до +28. Вода в Средиземном море стабильно +25...+26 (в этом октябре стабильно +26).
В октябре: смешно сказать - 34 000 лир или на сегодня 3 650 долларов США.

Ну что, где закопаны под грушей Ваши 3 650 баксов?
Полная информация тут, встроенный в Хром переводчик вам в помощь.
http://tatilevleriantalya.suryapi.com.t ... aN7ga5hqNs
По запросу дам телефон менеджера для ПРЯМОЙ без посредников связи - говорит на английском языке.

P.S. Щойно Мессенджером прийшло приємне повідомлення: приятелі на авто прибули на пором Орлівка-Isaccea (Одеська область). Напрямок руху - Анталія. Виїхали з Маріуполя. Відправлення порому в 13-30 (взагалі кожні 3 години). Перевезення авто - 15 євро, людини 1 євро.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 20 жов, 2021 10:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 10:14

Сім раз відмір - один раз відріж

  akurt написав:
  juristkostya написав:Вот видите: значит, все перечисленное не делает страну комфортной для жизни. Даже беженцы туды не стремятся.

Флайман у нас молодец - настоящий романтик.
Из серии "В омут головой", или "Ввязаться в драку, а там посмотрим".
На мой колхозный взгляд: сделай простую вещь - попробуй прилететь в Болгарию хотя бы на неделю - прямых рейсов нет, но можно Польскими авиалиниями через Варшаву или Турецкими авиалиниями через Стамбул - только не в Бургас или Варну, где ты ничего не сможешь снять или купить, а вот в реальный болгарский городок или в Софию - осмотрись и принимай решение.
Точно так с Португалией... Туда хоть кажется есть прямые рейсы...
С Филиппинами чуток сложнее - авиаперелет дальний и очень дорогой...
Но надо же наконец решиться...


відповім в стилі change_pm, уклончіво:


а поки що в час турбулентності (як на мене, це більше схоже на 3ю світову війну) дочекаємся хоч завершення короної
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 10:22

Цікавий термін: "стиль change_pm". Якщо підсумовувати:
- стиль людини справи, а не пустого базікання;
- стиль, який передбачає "Безкорисливо поділитися цінною інформацією" в галузі нерухомості;
- реальні напрямки інвестицій, а не побудова "Замків на піску";
- стиль швидкого/бистрого прийняття рішення в галузі нерухомості;
- стиль життя в оточенні постійного - слава Богу - успіху за рахунок тверезого практичного розуму.

Ех, колись ціла юрба психічно незрівноважених писала, писала та писала що я - його клон, а він - мій клон...
Не повезло мені... Не збулося...

P.S. Для пана change_pm свіжі дані - гадаю, він зрозуміє:
оренда 700$ + застава 700$ + комісійні рієлтору 700$.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 10:51

  flyman написав:відповім в стилі change_pm, уклончіво:
.....

а поки що в час турбулентності (як на мене, це більше схоже на 3ю світову війну) дочекаємся хоч завершення короної

:lol: мій стайл - уклончіво ))))

Я вже давно кажу, щчо ціль всього цього бєзобразія - швидке скорочення населення.

Планета і 10 млрд прогодує, але вихлоп від цієї годівлі дуже повітря спортіть "іліті" - причьому "іліта" - це не те, що ми бачимо на телеекранах і в радах...

ніц! справжню іліту бачили лише деякі))) причому прикол шчо іліта може бути навіть не з нашої планети...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 10:55

  akurt написав:Цікавий термін: "стиль change_pm". Якщо підсумовувати:
- стиль людини справи, а не пустого базікання;
- стиль, який передбачає "Безкорисливо поділитися цінною інформацією" в галузі нерухомості;
- реальні напрямки інвестицій, а не побудова "Замків на піску";
- стиль швидкого/бистрого прийняття рішення в галузі нерухомості;
- стиль життя в оточенні постійного - слава Богу - успіху за рахунок тверезого практичного розуму.

Ех, колись ціла юрба психічно незрівноважених писала, писала та писала що я - його клон, а він - мій клон...
Не повезло мені... Не збулося...

Дженькі!!! :D
  akurt написав:P.S. Для пана change_pm свіжі дані - гадаю, він зрозуміє:
оренда 700$ + застава 700$ + комісійні рієлтору 700$.

Це 2+1, мені цікаво, чи таке швідко знімають?

Я слідкую за групами в фейсбуці, більшість понаїхавших "ніщебродів" хотять максимум платити 400$ - :roll:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:09

2+1. Вірно.

Взагалі ціни дуже різні.
- зараз в мікрораойні Хурма - оптимальний мікрорайон за співідношенням ціна-якість - склалося так при оренді на 1 рік:
- 1+1 - 3 500 лір на місяць.
- 2+1 - 4 500 лір на місяць.
Якщо це мікрорайон престижних комплексів типу CasaBa - там приблизно 800-1000 доларів на місяць, і вже нічого немає - розгребли.

Дані за сьогодні на короткострокову оренду по інших мікрорайонах (зазвичай короткострокова - це 1 місяць):
- Хороша квартира в гарному районі - €500 на місяць. Теоретично можна знайти дешевше, але вже треба пошукати. Приятелі знайшли на Сахібінден оголошення на 2+1 за 2500 лір - так бігли швидко-швидко й зайняли в той же день. Це бульвар Богачай.
- на пляжі сіплкуюся з родиною киян - чоловік та жынка років по 30-35, з малолю дитиною - то орендували 1+1 - як сказали "дуже маленьку" -за 430 євро. Це на місяць, бо шукають собі під купівлю квратиру. "Пенсіонери" ж як тут хВахівці в закордонній нерухомості говорять...
- з 8 листопада пропонується приятелями квартира під оренду за 250 євро.
- 1+1, самий центр Анталії, 3 хвилини до старовиннної історичної частини Калеічи, 300 евро без комиссії (!!!) та депозиту (!!!), вільна з 12 листопада. Але там немає пляжів - треба їхати на трамваї до Археологічного музею та спускатися до моря.
І такі смаколики - за 250 євро - теж бувають...
Тиждень тому заїхали знайомі одесити - то орендували 1+1 в Хурмі - бульвар Богачай - за 850 доларів на місяць...
Ще ціка інфа: ті приятелі зазвичай приїжджають з Одеси (ну не дурні ж вони лізти у Чорне море в районі Одеси - живуть в 15 хвилинах від Дерібасівської, з вікон бачуть Чорне море) - 2 рази на рік і кожного разу на 1 місяць - так цього разу та квартира, що вони звикли - 1+1 - виявилася проданою.
Продав власник дуже - на мій погляд - непогано: за 72 000 євро. Гадаю, будинку не менше 5 років.
Гадаю, що брав він декілька років тому за 50 000 євро. Квартира здавалася завжди короткостроково по 850 доларів на місяць.
Дуже мудро: попрацювала квартира непогано - продали непогано.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 20 жов, 2021 11:32, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:31

Гадаю, будинку не менше 5 років. Гадаю, що брав ...

  akurt написав:2+1. Вірно.

Взагалі ціни дуже різні.
- зараз в мікрораойні Хурма - оптимальний мікрорайон за співідношенням ціна-якість - склалося так при оренді на 1 рік:
- 1+1 - 3 500 лір на місяць.
- 2+1 - 4 500 лір на місяць.
Якщо це мікрорайон престижних комплексів типу CasaBa - там приблизно 800-1000 доларів на місяць, і вже нічого немає - розгребли.

Дані за сьогодні на короткострокову оренду по інших мікрорайонах (зазвичай короткострокова - це 1 місяць):
- Хороша квартира в гарному районі - €500 на місяць. Теоретично можна знайти дешевше, але вже треба пошукати. Приятелі знайшли на Сахібінден оголошення на 2+1 за 2500 лір - так бігли швидко-швидко й зайняли в той же день. Це бульвар Богачай.
- з 8 листопада пропонується приятелями квартира під оренду за 250 євро.
- 1+1, самий центр Анталії, 3 хвилини до старовиннної частини Калеічи, 300 евро без комиссії (!!!) та депозиту (!!!), вільна з 12 листопада. Але там немає пляжів - треба їхати на трамваї до Археологічного музею та спускатися до моря.
І такі смаколики- за 250 євро - бувають...
Тиждень тому заїхали знайомі одесити - то орендували 1+1 в Хурмі - бульвар Богачай - за 850 доларів на місяць...
Ще ціка інфа: ті приятелі зазвичай приїжджають з Одеси (ну не дурні ж вони лізти у Чорне море в районі Одеси - живуть в 15 хвилинах від Дерібасівської, з вікрн бачуть Чорне море) - 2 рази на рік і кожного разу на 1 місяць - так цього разу та квартира, що вони звикли - 1+1 - виявилася проданою.
Продав власник дуже - на мій погляд - непогано: за 72 000 євро. Гадаю, будинку не менше 5 років.
Гадаю, що брав він декілька років тому за 50 000 євро. Квартира здавалася завжди короткостроково по 850 доларів на місяць.
Дуже мудро: попрацювала квартира непогано - продали непогано.




flyman
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