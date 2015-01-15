Додано: Сер 20 жов, 2021 10:07

накаркал и напророчил другим странам,

Можно ли купить за бесплатно кусочек рая?

Не все так просто и не все совсем даром: вы выкупаете ее с правом использования на 1, 2 или 3 недели в году.

На любителя:

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Или наоборот, конец января - в 40 км от Анталии на высоте в 1900-2400 м находится реально шикарный горнолыжный центр Saklilent (верхняя станция подъемников 2 400 м над уровнем моря).С 24 января 2021 на неделю вперед снега там еще было мало, а вот с 24 января 2020 года мы катались на лыжах через день - начиная с начала января и до 7 марта.- максимальная сумма вложений - 54 000 лир или на сегодня 5 785 долларов США.Имеете квартиру на пике летнего сезона.обычно в конце июля бывает 3-5 дней с температурой в 42-45 градусов. Не всем нравится, зато самая теплая вода в море: +29!!!! Опять же на любителя: этим летом мы сидели по шею в воде по 1-2 часа. Зато шикарное время для походов на яхте из бухты Адрасан на необитаемый остров (около 15$ с человека на весь день с обедом на яхте) или для рафтинга по горным рекам (около 10$ c человека).- межсезонье в Анталии прекрасно. Не факт, но с 20 марта вода в море уже может быть +24 ( как было в 2018 году), но может прогреться до +24 только к 20 апреля (как в 2020 и в 2021 годах). Обилие свежих фруктов и овощей. В это время - примерно с марта месяца - как правило в продаже Форель морская с икрой - тушка продается по цене в 4 $ за 1 кг, весит обычно 2 400 граммов и из тушки получается 400-500 граммов красной икры.В мае - цена 45 000 лир или на сегодня 4 820 долларов США.Еще более интересным есть октябрь - как сейчас - ровная прекрасная солнечная погода, на море штиль. Весь октябрь температура воздуха от +26 до +28. Вода в Средиземном море стабильно +25...+26 (в этом октябре стабильно +26).В октябре: смешно сказать - 34 000 лир или на сегодня 3 650 долларов США.Ну что, где закопаны под грушей Ваши 3 650 баксов?Полная информация тут, встроенный в Хром переводчик вам в помощь.По запросу дам телефон менеджера для ПРЯМОЙ без посредников связи - говорит на английском языке.Щойно Мессенджером прийшло приємне повідомлення: приятелі на авто прибули на пором Орлівка-Isaccea (Одеська область). Напрямок руху - Анталія. Виїхали з Маріуполя. Відправлення порому в 13-30 (взагалі кожні 3 години). Перевезення авто - 15 євро, людини 1 євро.