Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
juristkostya написав:Вот видите: значит, все перечисленное не делает страну комфортной для жизни. Даже беженцы туды не стремятся.
Флайман у нас молодец - настоящий романтик. Из серии "В омут головой", или "Ввязаться в драку, а там посмотрим". На мой колхозный взгляд: сделай простую вещь - попробуй прилететь в Болгарию хотя бы на неделю - прямых рейсов нет, но можно Польскими авиалиниями через Варшаву или Турецкими авиалиниями через Стамбул - только не в Бургас или Варну, где ты ничего не сможешь снять или купить, а вот в реальный болгарский городок или в Софию - осмотрись и принимай решение. Точно так с Португалией... Туда хоть кажется есть прямые рейсы... С Филиппинами чуток сложнее - авиаперелет дальний и очень дорогой... Но надо же наконец решиться...
Мне романтики и мечтатели нравятся: красивые пустопорожние речи, нет никаких решений и ничего никогда не делают. Только для тех, кто понимает - в связи с введением локдауна в Украине с этой полуночи (один тут красавец-форумчнаин накаркал и напророчил другим странам, а видишь, как он вышло.)
Инфа из первых рук, то есть от меня и моих друзей.
Можно ли купить за бесплатно кусочек рая? Выкопав из-под груши чуток бабла, которое лежит без дела? Недвижимость. Вложения от 1 900 до 3 500 евро. Смешные деньги. Думаю, 75% форумчан проедают эти деньги за пару месяцев. Отчет по итогам личного визита с моими приятелями в Офис продаж. Скажу сразу 2 важные вещи: а) Я не на 100% уверен, что это стоит делать (я же так не сделал), но вообще-то можно и сделать. б) Система НЕ работает с посредниками, риэлторами, доброхотами и так далее - никаких комиссионных и "откатов" нет. Если вы хотите на этом заработать как посредники - нет такой возможности. Все по-честному и все без "комиссионных". Работа напрямую с клиентом. ПОТОМУ НЕЧЕГО ОБВИНЯТЬ МЕНЯ В РЕКЛАМЕ. Главный признак рекламы: показывать., чтобы продать и на этом заработать. Показываю, но при этом ничего не зарабатываю. Нет такой цели. Я понимаю, что большинство живет во лжи и ложью погоняет, сочувствую...
Вещь известная по Испании и Болгарии. Новинка для рая на Земном шаре: Анталии, Турция. Где сегодня - в середине октября +27 (на неделю вперед +26, солнечно), вода в Средиземном море море +26, и нет никаких локдаунов. Итак: - Система, при которой вы выкупаете в личную собственность реальную квартиру 1+1 или 2+1 навсегда. - Квартира готовая "под ключ" с полным ремонтом и мебелью. - Не все так просто и не все совсем даром: вы выкупаете ее с правом использования на 1, 2 или 3 недели в году. - цена сильно зависит от времени года - самая низкая в декабре/январе, самая высокая - в июле/ августе. - один раз выбранную неделю (две или три) поменять никогда и никак нельзя. - Квартира 1+1 позволяет размещение 4-х человек, квартира 2+1 позволяет размещение 6-ти человек. - Квартиры полностью оборудованы, а сам комплекс построен по системе "Все включено" на уровне отеля 5 звезд с соответсвующей отелю 5 звезд инфрастурктурой: собственные плавательные бассейны (летние и зимние), собственный аквапарк, собственные тренажарные залы, сауны и хамам; другие услуги - все бесплатно для клиентов. - Сам не ожидал - для комплекса выделены ПРИВАТНЫЕ пляжи в двух местах побережья Средиземного моря: в микрорайоне Коньяалты (галечный пляж, расстояние примерно 8,5 км - скоростной трамвай - проложена новая линия, идет тестовый запуск) и в микрорайоне Lara - песчаный пляж. На этих пляжах вся инфраструктура для клиентов бесплатная - лежаки, зонтики, пресный душ, переодевалки и туалеты). - Срок ввода в эксплуатацию - июль 2022 года.
Самое главное - цена. Докладываю из первых рук. Лично посетили с приятеляфми офис работы с клиентами и лично говорили с менеджерами. Не с "видоскиков", как тут многие любят.
На сегодня курса лира/доллар - 9,3461 - что ОЧЯЕНЬ здорово. Часть форумчан - этого НЕ ПОНИМАЮТ, рассказывают басни, что это плохо. На самом деле это невероятно здорово, ибо для инвестора все становится ДАРОМ И БЕСПЛАТНО. Для живущего тут иностранца: ежедневно все даром или бесплатно. Итак: - минимальная сумма вложений - 20 000 лир или на сегодня 20 000/9,34=2 140 долларов США. За эти деньги квартира 1+1 ваша в любую неделю декабря или января. Есть о чем подумать. Как правило, в декабре-январе-феврале в Анталии днем минимум +16, максимум +25. Снега не было с 1993 года. Я бы брал начало января - например с 31 декабря по 07 января - бомба, ну бомба же - Новый год всегда всегда всегда на берегу Средиземного моря!!!! Или наоборот, конец января - в 40 км от Анталии на высоте в 1900-2400 м находится реально шикарный горнолыжный центр Saklilent (верхняя станция подъемников 2 400 м над уровнем моря). С 24 января 2021 на неделю вперед снега там еще было мало, а вот с 24 января 2020 года мы катались на лыжах через день - начиная с начала января и до 7 марта.
- максимальная сумма вложений - 54 000 лир или на сегодня 5 785 долларов США. Имеете квартиру на пике летнего сезона. На любителя: обычно в конце июля бывает 3-5 дней с температурой в 42-45 градусов. Не всем нравится, зато самая теплая вода в море: +29!!!! Опять же на любителя: этим летом мы сидели по шею в воде по 1-2 часа. Зато шикарное время для походов на яхте из бухты Адрасан на необитаемый остров (около 15$ с человека на весь день с обедом на яхте) или для рафтинга по горным рекам (около 10$ c человека).
- межсезонье в Анталии прекрасно. Не факт, но с 20 марта вода в море уже может быть +24 ( как было в 2018 году), но может прогреться до +24 только к 20 апреля (как в 2020 и в 2021 годах). Обилие свежих фруктов и овощей. В это время - примерно с марта месяца - как правило в продаже Форель морская с икрой - тушка продается по цене в 4 $ за 1 кг, весит обычно 2 400 граммов и из тушки получается 400-500 граммов красной икры. В мае - цена 45 000 лир или на сегодня 4 820 долларов США.
Еще более интересным есть октябрь - как сейчас - ровная прекрасная солнечная погода, на море штиль. Весь октябрь температура воздуха от +26 до +28. Вода в Средиземном море стабильно +25...+26 (в этом октябре стабильно +26). В октябре: смешно сказать - 34 000 лир или на сегодня 3 650 долларов США.
P.S. Щойно Мессенджером прийшло приємне повідомлення: приятелі на авто прибули на пором Орлівка-Isaccea (Одеська область). Напрямок руху - Анталія. Виїхали з Маріуполя. Відправлення порому в 13-30 (взагалі кожні 3 години). Перевезення авто - 15 євро, людини 1 євро.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 20 жов, 2021 10:16, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:Вот видите: значит, все перечисленное не делает страну комфортной для жизни. Даже беженцы туды не стремятся.
Флайман у нас молодец - настоящий романтик. Из серии "В омут головой", или "Ввязаться в драку, а там посмотрим". На мой колхозный взгляд: сделай простую вещь - попробуй прилететь в Болгарию хотя бы на неделю - прямых рейсов нет, но можно Польскими авиалиниями через Варшаву или Турецкими авиалиниями через Стамбул - только не в Бургас или Варну, где ты ничего не сможешь снять или купить, а вот в реальный болгарский городок или в Софию - осмотрись и принимай решение. Точно так с Португалией... Туда хоть кажется есть прямые рейсы... С Филиппинами чуток сложнее - авиаперелет дальний и очень дорогой... Но надо же наконец решиться...
відповім в стилі change_pm, уклончіво:
а поки що в час турбулентності (як на мене, це більше схоже на 3ю світову війну) дочекаємся хоч завершення короної
Цікавий термін: "стиль change_pm". Якщо підсумовувати: - стиль людини справи, а не пустого базікання; - стиль, який передбачає "Безкорисливо поділитися цінною інформацією" в галузі нерухомості; - реальні напрямки інвестицій, а не побудова "Замків на піску"; - стиль швидкого/бистрого прийняття рішення в галузі нерухомості; - стиль життя в оточенні постійного - слава Богу - успіху за рахунок тверезого практичного розуму.
Ех, колись ціла юрба психічно незрівноважених писала, писала та писала що я - його клон, а він - мій клон... Не повезло мені... Не збулося...
P.S. Для пана change_pm свіжі дані - гадаю, він зрозуміє: оренда 700$ + застава 700$ + комісійні рієлтору 700$.
akurt написав:Цікавий термін: "стиль change_pm". Якщо підсумовувати: - стиль людини справи, а не пустого базікання; - стиль, який передбачає "Безкорисливо поділитися цінною інформацією" в галузі нерухомості; - реальні напрямки інвестицій, а не побудова "Замків на піску"; - стиль швидкого/бистрого прийняття рішення в галузі нерухомості; - стиль життя в оточенні постійного - слава Богу - успіху за рахунок тверезого практичного розуму.
Ех, колись ціла юрба психічно незрівноважених писала, писала та писала що я - його клон, а він - мій клон... Не повезло мені... Не збулося...
Дженькі!!!
akurt написав:P.S. Для пана change_pm свіжі дані - гадаю, він зрозуміє: оренда 700$ + застава 700$ + комісійні рієлтору 700$.
Це 2+1, мені цікаво, чи таке швідко знімають?
Я слідкую за групами в фейсбуці, більшість понаїхавших "ніщебродів" хотять максимум платити 400$ -
Взагалі ціни дуже різні. - зараз в мікрораойні Хурма - оптимальний мікрорайон за співідношенням ціна-якість - склалося так при оренді на 1 рік: - 1+1 - 3 500 лір на місяць. - 2+1 - 4 500 лір на місяць. Якщо це мікрорайон престижних комплексів типу CasaBa - там приблизно 800-1000 доларів на місяць, і вже нічого немає - розгребли.
Дані за сьогодні на короткострокову оренду по інших мікрорайонах (зазвичай короткострокова - це 1 місяць): - Хороша квартира в гарному районі - €500 на місяць. Теоретично можна знайти дешевше, але вже треба пошукати. Приятелі знайшли на Сахібінден оголошення на 2+1 за 2500 лір - так бігли швидко-швидко й зайняли в той же день. Це бульвар Богачай. - на пляжі сіплкуюся з родиною киян - чоловік та жынка років по 30-35, з малолю дитиною - то орендували 1+1 - як сказали "дуже маленьку" -за 430 євро. Це на місяць, бо шукають собі під купівлю квратиру. "Пенсіонери" ж як тут хВахівці в закордонній нерухомості говорять... - з 8 листопада пропонується приятелями квартира під оренду за 250 євро. - 1+1, самий центр Анталії, 3 хвилини до старовиннної історичної частини Калеічи, 300 евро без комиссії (!!!) та депозиту (!!!), вільна з 12 листопада. Але там немає пляжів - треба їхати на трамваї до Археологічного музею та спускатися до моря. І такі смаколики - за 250 євро - теж бувають... Тиждень тому заїхали знайомі одесити - то орендували 1+1 в Хурмі - бульвар Богачай - за 850 доларів на місяць... Ще ціка інфа: ті приятелі зазвичай приїжджають з Одеси (ну не дурні ж вони лізти у Чорне море в районі Одеси - живуть в 15 хвилинах від Дерібасівської, з вікон бачуть Чорне море) - 2 рази на рік і кожного разу на 1 місяць - так цього разу та квартира, що вони звикли - 1+1 - виявилася проданою. Продав власник дуже - на мій погляд - непогано: за 72 000 євро. Гадаю, будинку не менше 5 років. Гадаю, що брав він декілька років тому за 50 000 євро. Квартира здавалася завжди короткостроково по 850 доларів на місяць. Дуже мудро: попрацювала квартира непогано - продали непогано.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 20 жов, 2021 11:32, всього редагувалось 1 раз.
Взагалі ціни дуже різні. - зараз в мікрораойні Хурма - оптимальний мікрорайон за співідношенням ціна-якість - склалося так при оренді на 1 рік: - 1+1 - 3 500 лір на місяць. - 2+1 - 4 500 лір на місяць. Якщо це мікрорайон престижних комплексів типу CasaBa - там приблизно 800-1000 доларів на місяць, і вже нічого немає - розгребли.
Дані за сьогодні на короткострокову оренду по інших мікрорайонах (зазвичай короткострокова - це 1 місяць): - Хороша квартира в гарному районі - €500 на місяць. Теоретично можна знайти дешевше, але вже треба пошукати. Приятелі знайшли на Сахібінден оголошення на 2+1 за 2500 лір - так бігли швидко-швидко й зайняли в той же день. Це бульвар Богачай. - з 8 листопада пропонується приятелями квартира під оренду за 250 євро. - 1+1, самий центр Анталії, 3 хвилини до старовиннної частини Калеічи, 300 евро без комиссії (!!!) та депозиту (!!!), вільна з 12 листопада. Але там немає пляжів - треба їхати на трамваї до Археологічного музею та спускатися до моря. І такі смаколики- за 250 євро - бувають... Тиждень тому заїхали знайомі одесити - то орендували 1+1 в Хурмі - бульвар Богачай - за 850 доларів на місяць... Ще ціка інфа: ті приятелі зазвичай приїжджають з Одеси (ну не дурні ж вони лізти у Чорне море в районі Одеси - живуть в 15 хвилинах від Дерібасівської, з вікрн бачуть Чорне море) - 2 рази на рік і кожного разу на 1 місяць - так цього разу та квартира, що вони звикли - 1+1 - виявилася проданою. Продав власник дуже - на мій погляд - непогано: за 72 000 євро. Гадаю, будинку не менше 5 років. Гадаю, що брав він декілька років тому за 50 000 євро. Квартира здавалася завжди короткостроково по 850 доларів на місяць. Дуже мудро: попрацювала квартира непогано - продали непогано.