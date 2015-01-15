RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 332333334335
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:38

Той чудовий номер як раз для Вас і знято.
Дивіться та слухайте.
До речі цікавий факт, сам Жванецький в інтерв"ю сказав, ЩО НЕ ЗНАВ, ЧИМ ЗАКІНЧИТИ ТУ КОРОТЕНЬКУ ІСТОРІЮ. Зверніть увагу: там немає закінчення ніякого...
Так що добре, що ви розмістили на гілці про інвестиції в закордонну нерухомість черговий "відосик": у Вас - як ми всі розуміємо - незрозуміло чим все закінчиться.
Питаня відкрите: Португалія по 5, чи Філіппіни по 3...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 20 жов, 2021 11:39, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6279
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 871 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:39

  change_pm написав:
  flyman написав:відповім в стилі change_pm, уклончіво:
.....

а поки що в час турбулентності (як на мене, це більше схоже на 3ю світову війну) дочекаємся хоч завершення короної

:lol: мій стайл - уклончіво ))))

Я вже давно кажу, щчо ціль всього цього бєзобразія - швидке скорочення населення.

Планета і 10 млрд прогодує, але вихлоп від цієї годівлі дуже повітря спортіть "іліті" - причьому "іліта" - це не те, що ми бачимо на телеекранах і в радах...

ніц! справжню іліту бачили лише деякі))) причому прикол шчо іліта може бути навіть не з нашої планети...

рептилоїди люблять тепло... дивно що борються із глобальним потеплінням ... а в Анталії тепло ...

щось не клеїться в мене легенда
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26279
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1283 раз.
Подякували: 2050 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:54

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:відповім в стилі change_pm, уклончіво:
.....

а поки що в час турбулентності (як на мене, це більше схоже на 3ю світову війну) дочекаємся хоч завершення короної

:lol: мій стайл - уклончіво ))))

Я вже давно кажу, щчо ціль всього цього бєзобразія - швидке скорочення населення.

Планета і 10 млрд прогодує, але вихлоп від цієї годівлі дуже повітря спортіть "іліті" - причьому "іліта" - це не те, що ми бачимо на телеекранах і в радах...

ніц! справжню іліту бачили лише деякі))) причому прикол шчо іліта може бути навіть не з нашої планети...

рептилоїди люблять тепло... дивно що борються із глобальним потеплінням ... а в Анталії тепло ...

щось не клеїться в мене легенда

Ха! А ти добав в рівняння декілька невідомих - наприклад, такє - "рептілоїди" нот онлі ванз хієр...

Чи ти думаєш, що в бескінечному всісвіті тільки людє і рептілоїди :?:

Імхо, тут у нас як на східному базарі - дивись мен ін блек 8)
change_pm
 
Повідомлень: 4770
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 956 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:55

  akurt написав:Той чудовий номер як раз для Вас і знято.
Дивіться та слухайте.
До речі цікавий факт, сам Жванецький в інтерв"ю сказав, ЩО НЕ ЗНАВ, ЧИМ ЗАКІНЧИТИ ТУ КОРОТЕНЬКУ ІСТОРІЮ. Зверніть увагу: там немає закінчення ніякого...
Так що добре, що ви розмістили на гілці про інвестиції в закордонну нерухомість черговий "відосик": у Вас - як ми всі розуміємо - незрозуміло чим все закінчиться.
Питаня відкрите: Португалія по 5, чи Філіппіни по 3...

Імхо, питання закрите: нема ручочок - нема варен"я))))

Тобто нема пашпотру вакцинації, нема ніц, крім хутора на Житомирщіні...
change_pm
 
Повідомлень: 4770
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 956 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:57

  flyman написав:щось не клеїться в мене легенда


Не "клеїться", тому що НЕ з того починаєте.
Не починайте з відосиків.
1. Вивчіть, як ви попадете в країну мрій і чи попадете взагалі. Здається, що Вас, як члена секти антивакцинаторів не впустіть нікуди. Я ж вже наводив приклад: саме в ці дні "мучітельно" думає, що робити, мій приятель - грецький судновласник пропонує новий контаркт на 7 місців на зарплатню в 10 000 доларів на місяць - на балкер (тип судна). Але умова: повинен бути вакцинованим чимось визнаним у світі. А жінка зранку до вечора йому розказує (жінка вже прехворіла короною 2 рази та післЯ цього отримала 12 хвороб), що вакцину придумав Білл Гейтс щобі вдібрати в неї чоловіка. Ось реально в ці дні думає: і хочеться заробити 7х10 000=70 000 доларів чистими - і жінки боїться. Йому треба визначатися... За пуктом 1 - транспорт, авіапереліт, ціна... ШРТ не підходить...

2. Питання головне після вирішення питання 1 - робота.
Тут 2 варіанти: працюєте віддалено - як зараз - або працюєте стаціонарно НОРМАЛЬНО, можливо, теж віддалено але у місці проживання.

3. Вартість купівлі житла або оренди житла. Там вище форумчянаин пропонувіав подивитися мені і всім відоски - я ніколи не дивлюсь - цього разу витраив час - так там "ЛЄХтор" так і не дав віповідь, що краще: купувати або орендувати.
Зазвичай люди вашої професії орендують. Так ось: вартість оренди???? В омріяній Португалії в невеличкому містечку були ціни в 500 євро ТІЛЬКИ ДЛЯ МІСЦЕВИХ (не для іноземців) і в 700 євро для іноземців. Це найдешевше із дешевого. За останніми даними вартість оренди зросла в Португалії мімімум на 200 євро. Так ось: "потягнете" чи ні таку ціну. Все залежить від зарпатні.

4. Не все залежить від зарплатні, ще залежить від того, скільки будуть вартувати комунальні послуги і харчування. Друге - слава Богу - Вас ніяк не хвилює. А перше - треба ж вивчити!

5. Умови роботи. Всі ми знаємо, що Ви зараз працюєте штатно на Фінансовому форумі України - ПО 25-28 повідомлень ЩОДНЯ З 07-00 ДО 23-30. А чи получиться так байдикувати в Португалії, Болгарії чи на Філіппінах?

Раджу - без підколок та підтекстів - визначитися для початку з відповідями на ці питання.
Як бачите, бажаю Вам успіхів.
"To be or not to be, that is the question..."
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6279
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 871 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 332333334335
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 819, 820, 821
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8208 1117616
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 жов, 2021 11:18
wild.tomcat
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 52049
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 104534
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.