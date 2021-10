Додано: Сер 20 жов, 2021 11:57

flyman написав: щось не клеїться в мене легенда щось не клеїться в мене легенда

Друге - слава Богу - Вас ніяк не хвилює.

Не "клеїться", тому що НЕ з того починаєте.Не починайте з відосиків.1. Вивчіть, як ви попадете в країну мрій і чи попадете взагалі. Здається, що Вас, як члена секти антивакцинаторів не впустіть нікуди. Я ж вже наводив приклад: саме в ці дні "мучітельно" думає, що робити, мій приятель - грецький судновласник пропонує новий контаркт на 7 місців на зарплатню в- на балкер (тип судна). Але умова: повинен бути вакцинованим чимось визнаним у світі. А жінка зранку до вечора йому розказує (жінка вже прехворіла короною 2 рази та післЯ цього отримала 12 хвороб), що вакцину придумав Білл Гейтс щобі вдібрати в неї чоловіка. Ось реально в ці дні думає: і хочеться заробити 7х10 000=- і жінки боїться. Йому треба визначатися... За пуктом 1 - транспорт, авіапереліт, ціна... ШРТ не підходить...2. Питання головне після вирішення питання 1 - робота.Тут 2 варіанти: працюєте віддалено - як зараз - або працюєте стаціонарно НОРМАЛЬНО, можливо, теж віддалено але у місці проживання.3. Вартість купівлі житла або оренди житла. Там вище форумчянаин пропонувіав подивитися мені і всім відоски - я ніколи не дивлюсь - цього разу витраив час - так там "ЛЄХтор" так і не дав віповідь, що краще: купувати або орендувати.Зазвичай люди вашої професії орендують. Так ось: вартість оренди???? В омріяній Португалії в невеличкому містечку були ціни в 500 євро ТІЛЬКИ ДЛЯ МІСЦЕВИХ (не для іноземців) і в 700 євро для іноземців. Це найдешевше із дешевого. За останніми даними вартість оренди зросла в Португалії мімімум на 200 євро. Так ось: "потягнете" чи ні таку ціну. Все залежить від зарпатні.4. Не все залежить від зарплатні, ще залежить від того, скільки будуть вартувати комунальні послуги і харчування.А перше - треба ж вивчити!5. Умови роботи. Всі ми знаємо, що Ви зараз працюєте штатно на Фінансовому форумі України - ПО 25-28 повідомлень ЩОДНЯ З 07-00 ДО 23-30. А чи получитьсяв Португалії, Болгарії чи на Філіппінах?Раджу - без підколок та підтекстів - визначитися для початку з відповідями на ці питання.Як бачите, бажаю Вам успіхів."To be or not to be, that is the question..."