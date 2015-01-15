Подумайте самі, який сенс їм туди їхати, оформлення ну дуже геморне і дороге (не те що в Польщу), податки та оренда дорого, а в Україні 5% + ЄСВ (але сомаліленд).
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 жов, 2021 20:28
Додано: Сер 20 жов, 2021 20:47
Я якраз і думаю, а ви колега читати навчіться ))))
Я кажу - будуть видавати візу на кордоні = всі поїдуть. А ви мені про оформлення.... Еееххх
Податки в принципі для з.пшки в 50-60 тис фунтів приблизно однакові, оренда дорого? А кому я тут з 18 року розказував - купляйте в ЮК? Чим слухали?
А все інше треба порівнювати...
Для мене основне, шо не треба пшонську мову вчити, англійською я думаю )))
зі. Короче кажучи, будуть давати візи на кордоні, я буду в перших рядах
Зараз переглядають цей форум: Альтернативщик і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|