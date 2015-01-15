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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 333334335336
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 20:28

  change_pm написав:Нехай візи будуть на кордоні роздавати - тисячі айтішніків з України вистрояться в чергу :mrgreen:

Подумайте самі, який сенс їм туди їхати, оформлення ну дуже геморне і дороге (не те що в Польщу), податки та оренда дорого, а в Україні 5% + ЄСВ (але сомаліленд).
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 20:47

  BIGor написав:
  change_pm написав:Нехай візи будуть на кордоні роздавати - тисячі айтішніків з України вистрояться в чергу :mrgreen:

Подумайте самі, який сенс їм туди їхати, оформлення ну дуже геморне і дороге (не те що в Польщу), податки та оренда дорого, а в Україні 5% + ЄСВ (але сомаліленд).

Я якраз і думаю, а ви колега читати навчіться ))))

Я кажу - будуть видавати візу на кордоні = всі поїдуть. А ви мені про оформлення.... Еееххх :!:

Податки в принципі для з.пшки в 50-60 тис фунтів приблизно однакові, оренда дорого? А кому я тут з 18 року розказував - купляйте в ЮК? Чим слухали?

А все інше треба порівнювати...

Для мене основне, шо не треба пшонську мову вчити, англійською я думаю )))

зі. Короче кажучи, будуть давати візи на кордоні, я буду в перших рядах :mrgreen:
change_pm
 
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  #<1 ... 333334335336
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