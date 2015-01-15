Додано: Чет 21 жов, 2021 14:40

BIGor написав: RTC12 написав: новый рекорд на уровне 9.44 лиры за 1 доллар. новый рекорд на уровне 9.44 лиры за 1 доллар.

Наконец то в следующем году смогу себе позволить 5* отель. Наконец то в следующем году смогу себе позволить 5* отель.

Теоретически да. Но советую хорошо подсчитать по двум вариантам:Вариант один. На днях одногруппник улетел из Анталии в Днепр / путевка на двоих 60000 гривен. Отель в Кемер. Пять звёзд, реально шикарный. Но в разговоре сказали, что изобилие блюд в ресторане излишек - все это даже попробовать невозможно. Номер реально шикарный - я был в гостях и даже ужинал с ними в ресторане отеля. Путёвка на 11 дней но в день прилёта - вечер, а в день отлёта забрали в 6-00 (самолёт на Днепр в 10-15), Итого насколько рационально потратить 2000€? И кстати, не копейки: 60 000 гривен.Я к тому, что бизнесмен и бизнес даром ничего делать не будут. Насколькотя знаю, половина владельцев отелей - иностранные инвесторы и денежки считать умеют.Вариант два имеет два подпункта;а) постоянно есть акции на путёвки по смешным ценам - кажется, даже были по 150$ с человека. Там, правда, надо внимательно смотреть, какие отели предлагаются, но я встречал реально неплохие предложения и по Кемер.б) до того, как я купил себе квартиру 1+1 в Анталии я прилетал 1-3 раза в год - на 1-3-4 недели, сам бронировал отели и не всегда в Анталии - брал авто напрокат и менял расположение. Было гораздо веселее и дешевле.Билеты покупал сам и заранее.Советую подсчитать.Иногда приличные отели бывают реально по смешным ценам.Например, вчера выехали из Мариуполя в Анталию на авто приятели, вчера в 13-30 уже авто было погружено на паром Орлівка-Isaccea - паром 15€, сейчас едут по Болгарии и будут ночевать в отеле Corlu Elit Otel недалеко от Стамбула - номер на троих 170 лир или - RTC12 не даст соврать - 170:9,41=18$.И это с подземным паркингом и шикарным завтраком.Завтра встречу в Анталии.Ну и если Вы сами себе забронировали отель то реально все для вас будет даром или бесплатно,По пункту 1 мой приятель-одногруппник - не шучу - из 9-ли полных дней два (!!!) дня не шучу - тарился по магазинам - не мог оторваться от пещеры Алладина.Сейчас из Турции украинцы уже начали сигареты блоками везти: самые самые дорогие и сделаны не из тырсы, а табака стоят 16 лир или 45,80 гривны.