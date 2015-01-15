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Как тут и прогнозировалось выше, турецкая макулатура продолжает стремительную девальвацию и установила новый рекорд на уровне 9.44 лиры за 1 доллар. Центральный банк Турции на октябрьском заседании снизил ставку недельного аукциона репо на 200 базисных пунктов до 16 процентов, вопреки ожиданиям рынка о снижении ставки на 50 базисных пунктов.
Бороться с инфляцией путем снижения ставок, могут только турки...
Так прикольно, когда RTC12, который никогда в жизни не был в Турции и никогда в жизни не держал в руках турецкие лиры, так тщательно следит за курсом лира/доллар. Уже даже пан Флайман понял, что если ты иностранец и имеешь доход в евро/долларах/гривнах, то для тебя ежедневный ежечасный праздник. Вот RTC12 в эти минуты сидит в глубокой (удалено), а я прямо сейчас сижу на пляже, после того как долго долго плавал с трубкой и маской. От нечего делать считаю на калькуляторе: - лира/доллар 9,41 - гривна/доллар 26,35 - гривна/лира 26,35/9,41=2,80 - по дороге на пляж заказал при мне с собой блюдо из курицы в лаваше - при мне приготовили и запаковали - 10 лир - 28 гривен - по дороге посмотрел на бензин/солярку - цена сейчас одинаковая: 7,94 лиры за литр или 7,94/9,41=0,844$ или 22,20 гривны. Пока RTC12 не научится думать головОМ, а не ногОМ, так и будет сидеть в глубокой (удалено). Слава Богу никогда в жизни не попадал и не попадёт в Турцию. Невероятно прикольно знать, что парни, сидящие по шею в (удалено) с утра до вечера так волнуются, чтобы мне жилось и хорошо и лучше. Это правильно! Это отлично!
RTC12 написав:новый рекорд на уровне 9.44 лиры за 1 доллар.
Наконец то в следующем году смогу себе позволить 5* отель.
Теоретически да. Но советую хорошо подсчитать по двум вариантам: Вариант один. На днях одногруппник улетел из Анталии в Днепр / путевка на двоих 60000 гривен. Отель в Кемер. Пять звёзд, реально шикарный. Но в разговоре сказали, что изобилие блюд в ресторане излишек - все это даже попробовать невозможно. Номер реально шикарный - я был в гостях и даже ужинал с ними в ресторане отеля. Путёвка на 11 дней но в день прилёта - вечер, а в день отлёта забрали в 6-00 (самолёт на Днепр в 10-15), Итого насколько рационально потратить 2000€? И кстати, не копейки: 60 000 гривен. Я к тому, что бизнесмен и бизнес даром ничего делать не будут. Насколькотя знаю, половина владельцев отелей - иностранные инвесторы и денежки считать умеют.
Вариант два имеет два подпункта; а) постоянно есть акции на путёвки по смешным ценам - кажется, даже были по 150$ с человека. Там, правда, надо внимательно смотреть, какие отели предлагаются, но я встречал реально неплохие предложения и по Кемер. б) до того, как я купил себе квартиру 1+1 в Анталии я прилетал 1-3 раза в год - на 1-3-4 недели, сам бронировал отели и не всегда в Анталии - брал авто напрокат и менял расположение. Было гораздо веселее и дешевле. Билеты покупал сам и заранее. Советую подсчитать. Иногда приличные отели бывают реально по смешным ценам. Например, вчера выехали из Мариуполя в Анталию на авто приятели, вчера в 13-30 уже авто было погружено на паром Орлівка-Isaccea - паром 15€, сейчас едут по Болгарии и будут ночевать в отеле Corlu Elit Otel недалеко от Стамбула - номер на троих 170 лир или - RTC12 не даст соврать - 170:9,41=18$. И это с подземным паркингом и шикарным завтраком. Завтра встречу в Анталии. Ну и если Вы сами себе забронировали отель то реально все для вас будет даром или бесплатно, По пункту 1 мой приятель-одногруппник - не шучу - из 9-ли полных дней два (!!!) дня не шучу - тарился по магазинам - не мог оторваться от пещеры Алладина. Сейчас из Турции украинцы уже начали сигареты блоками везти: самые самые дорогие и сделаны не из тырсы, а табака стоят 16 лир или 45,80 гривны.
RTC12 написав:новый рекорд на уровне 9.44 лиры за 1 доллар.
Наконец то в следующем году смогу себе позволить 5* отель.
Думал что только один пан Акурт не понимает связи девальвации нац. валюты, с уровнем жизни местного населения, ценами на товары и на все местные услуги.... Лучше тогда в Венесуэлу, там за пол доллара уже дают 1 млн. местных боливаров.... Сразу станете миллиардером и будете жировать всю оставшуюся жизнь...
akurt написав:Так прикольно, когда RTC12, который никогда в жизни не был в Турции и никогда в жизни не держал в руках турецкие лиры, так тщательно следит за курсом лира/доллар.
Не только держал, но и давал бедным на пропитание...
Но ты пыльную пластинку на своём патефоне крути и дальше. Со временем тебя читать становится всё забавнее. Особенно о том, как круто жить при гиперинфляции. Нобелевские лауреаты по экономике отдыхают...
Кстати, впервые с 2015г. в Китае началось падение цен на недвижимость... И это только начало... Вскоре тоже самое будет и в Турции.
akurt написав:Так прикольно, когда RTC12, который никогда в жизни не был в Турции и никогда в жизни не держал в руках турецкие лиры, так тщательно следит за курсом лира/доллар.
Не только держал, но и давал бедным на пропитание...
Но ты пыльную пластинку на своём патефоне крути и дальше. Со временем тебя читать становится всё забавнее. Особенно о том, как круто жить при гиперинфляции. Нобелевские лауреаты по экономике отдыхают...
Кстати, впервые с 2015г. в Китае началось падение цен на недвижимость... И это только начало... Вскоре тоже самое будет и в Турции.
Да, блин, сУрьёзно чувак обжегся, не купив квартиру 1+1 этой зимой в Анталии... Специалисту по Турции, который никогда в жизни не был в Турции, стоит сходить в ближайший магазин по месту жительства. И - Боже упаси - спрашивать по дороге у автовладельцев почем бензин, а то объяснят доходчиво, что такое инфляция... (в Турции бензин А95 по 22,09 гривен за 1 литр. Гиперинфляция, однако...)
Востаннє редагувалось akurt в Чет 21 жов, 2021 17:45, всього редагувалось 1 раз.