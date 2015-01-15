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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 334335336337>
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 21:45

  change_pm написав:
  BIGor написав:
  change_pm написав:як то кажуть ... ось такі пироги малята)))
Greater Manchester is set to be boosted by 3,000 new tech jobs, the CEO of Manchester City Council has announced.

PwC’s commitment to 1,000 technology jobs in Manchester comes on top of its existing recruitment plan of 3,000 people per year. The company employs about 21,000 people in this country.

https://www.skyscrapercity.com/threads/new-jobs-in-manchester.1476612/page-20

Ага, не можуть найняти водіїв, а тут тисячі айтішніків :D.

Нехай візи будуть на кордоні роздавати - тисячі айтішніків з України вистрояться в чергу :mrgreen:

а що там вже офшора і 5% податку ?
чи може як в Болгарії 10%?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 21:50

  change_pm написав:
  BIGor написав:
  change_pm написав:Нехай візи будуть на кордоні роздавати - тисячі айтішніків з України вистрояться в чергу :mrgreen:

Подумайте самі, який сенс їм туди їхати, оформлення ну дуже геморне і дороге (не те що в Польщу), податки та оренда дорого, а в Україні 5% + ЄСВ (але сомаліленд).

Я якраз і думаю, а ви колега читати навчіться ))))

Я кажу - будуть видавати візу на кордоні = всі поїдуть. А ви мені про оформлення.... Еееххх :!:

Податки в принципі для з.пшки в 50-60 тис фунтів приблизно однакові, оренда дорого? А кому я тут з 18 року розказував - купляйте в ЮК? Чим слухали?

А все інше треба порівнювати...

Для мене основне, шо не треба пшонську мову вчити, англійською я думаю )))

зі. Короче кажучи, будуть давати візи на кордоні, я буду в перших рядах :mrgreen:

поляки там нові правки в закон придумали


2:30
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 07:33

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:поляки там нові правки в закон придумали

Супер! Гарні новини.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:27

Как тут и прогнозировалось выше, турецкая макулатура продолжает стремительную девальвацию и установила новый рекорд на уровне 9.44 лиры за 1 доллар.
Зображення
Центральный банк Турции на октябрьском заседании снизил ставку недельного аукциона репо на 200 базисных пунктов до 16 процентов, вопреки ожиданиям рынка о снижении ставки на 50 базисных пунктов.

Бороться с инфляцией путем снижения ставок, могут только турки...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  RTC12 написав:новый рекорд на уровне 9.44 лиры за 1 доллар.

Наконец то в следующем году смогу себе позволить 5* отель.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:38

Так прикольно, когда RTC12, который никогда в жизни не был в Турции и никогда в жизни не держал в руках турецкие лиры, так тщательно следит за курсом лира/доллар. Уже даже пан Флайман понял, что если ты иностранец и имеешь доход в евро/долларах/гривнах, то для тебя ежедневный ежечасный праздник.
Вот RTC12 в эти минуты сидит в глубокой (удалено), а я прямо сейчас сижу на пляже, после того как долго долго плавал с трубкой и маской.
От нечего делать считаю на калькуляторе:
- лира/доллар 9,41
- гривна/доллар 26,35
- гривна/лира 26,35/9,41=2,80
- по дороге на пляж заказал при мне с собой блюдо из курицы в лаваше - при мне приготовили и запаковали - 10 лир - 28 гривен
- по дороге посмотрел на бензин/солярку - цена сейчас одинаковая: 7,94 лиры за литр или 7,94/9,41=0,844$ или 22,20 гривны.
Пока RTC12 не научится думать головОМ, а не ногОМ, так и будет сидеть в глубокой (удалено).
Слава Богу никогда в жизни не попадал и не попадёт в Турцию.
Невероятно прикольно знать, что парни, сидящие по шею в (удалено) с утра до вечера так волнуются, чтобы мне жилось и хорошо и лучше.
Это правильно! Это отлично!
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:40

  BIGor написав:
  RTC12 написав:новый рекорд на уровне 9.44 лиры за 1 доллар.

Наконец то в следующем году смогу себе позволить 5* отель.



Теоретически да. Но советую хорошо подсчитать по двум вариантам:
Вариант один. На днях одногруппник улетел из Анталии в Днепр / путевка на двоих 60000 гривен. Отель в Кемер. Пять звёзд, реально шикарный. Но в разговоре сказали, что изобилие блюд в ресторане излишек - все это даже попробовать невозможно. Номер реально шикарный - я был в гостях и даже ужинал с ними в ресторане отеля. Путёвка на 11 дней но в день прилёта - вечер, а в день отлёта забрали в 6-00 (самолёт на Днепр в 10-15), Итого насколько рационально потратить 2000€? И кстати, не копейки: 60 000 гривен.
Я к тому, что бизнесмен и бизнес даром ничего делать не будут. Насколькотя знаю, половина владельцев отелей - иностранные инвесторы и денежки считать умеют.

Вариант два имеет два подпункта;
а) постоянно есть акции на путёвки по смешным ценам - кажется, даже были по 150$ с человека. Там, правда, надо внимательно смотреть, какие отели предлагаются, но я встречал реально неплохие предложения и по Кемер.
б) до того, как я купил себе квартиру 1+1 в Анталии я прилетал 1-3 раза в год - на 1-3-4 недели, сам бронировал отели и не всегда в Анталии - брал авто напрокат и менял расположение. Было гораздо веселее и дешевле.
Билеты покупал сам и заранее.
Советую подсчитать.
Иногда приличные отели бывают реально по смешным ценам.
Например, вчера выехали из Мариуполя в Анталию на авто приятели, вчера в 13-30 уже авто было погружено на паром Орлівка-Isaccea - паром 15€, сейчас едут по Болгарии и будут ночевать в отеле Corlu Elit Otel недалеко от Стамбула - номер на троих 170 лир или - RTC12 не даст соврать - 170:9,41=18$.
И это с подземным паркингом и шикарным завтраком.
Завтра встречу в Анталии.
Ну и если Вы сами себе забронировали отель то реально все для вас будет даром или бесплатно,
По пункту 1 мой приятель-одногруппник - не шучу - из 9-ли полных дней два (!!!) дня не шучу - тарился по магазинам - не мог оторваться от пещеры Алладина.
Сейчас из Турции украинцы уже начали сигареты блоками везти: самые самые дорогие и сделаны не из тырсы, а табака стоят 16 лир или 45,80 гривны.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 16:19

  BIGor написав:
  RTC12 написав:новый рекорд на уровне 9.44 лиры за 1 доллар.

Наконец то в следующем году смогу себе позволить 5* отель.

Думал что только один пан Акурт не понимает связи девальвации нац. валюты, с уровнем жизни местного населения, ценами на товары и на все местные услуги....
Лучше тогда в Венесуэлу, там за пол доллара уже дают 1 млн. местных боливаров....
Сразу станете миллиардером и будете жировать всю оставшуюся жизнь... :D
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 16:37

  akurt написав:Так прикольно, когда RTC12, который никогда в жизни не был в Турции и никогда в жизни не держал в руках турецкие лиры, так тщательно следит за курсом лира/доллар.

Не только держал, но и давал бедным на пропитание...
Зображення

Но ты пыльную пластинку на своём патефоне крути и дальше.
Со временем тебя читать становится всё забавнее.
Особенно о том, как круто жить при гиперинфляции.
Нобелевские лауреаты по экономике отдыхают...

Кстати, впервые с 2015г. в Китае началось падение цен на недвижимость...
И это только начало... Вскоре тоже самое будет и в Турции.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:14

Самый классный пост от RTC12.
Стоит повторить.

  RTC12 написав:
  akurt написав:Так прикольно, когда RTC12, который никогда в жизни не был в Турции и никогда в жизни не держал в руках турецкие лиры, так тщательно следит за курсом лира/доллар.

Не только держал, но и давал бедным на пропитание...
Зображення

Но ты пыльную пластинку на своём патефоне крути и дальше.
Со временем тебя читать становится всё забавнее.
Особенно о том, как круто жить при гиперинфляции.
Нобелевские лауреаты по экономике отдыхают...

Кстати, впервые с 2015г. в Китае началось падение цен на недвижимость...
И это только начало... Вскоре тоже самое будет и в Турции.


Да, блин, сУрьёзно чувак обжегся, не купив квартиру 1+1 этой зимой в Анталии...
Специалисту по Турции, который никогда в жизни не был в Турции, стоит сходить в ближайший магазин по месту жительства. И - Боже упаси - спрашивать по дороге у автовладельцев почем бензин, а то объяснят доходчиво, что такое инфляция... (в Турции бензин А95 по 22,09 гривен за 1 литр. Гиперинфляция, однако...)
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Чет 21 жов, 2021 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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