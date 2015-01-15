Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Чувак настолько не догоняет, что такое инфляция, что такое "гиперинфляция" и что такое ДРУГАЯ страна. И что такое иностранец в другой стране.
И что такое "иностранец в другой стране"? Желательно подробнее... Хотя, можешь не напрягаться. Все рано ничего толкового не скажешь. Окромя как советовать хранить деньги в турецких банках и покупать турецкий бетон...
Что касается турецкой инфляции, то читаем и запоминаем: Not surprisingly, now that it is abundantly clear that Erdogan will sacrifice the lira before he admits he has been wrong all along, the TRY crashed to a new all time low, plunging as much as 2.9% to just shy of 9.50 vs the USD, a move which we are confident will only accelerate to the downside with Erdogan having openly invited hyperinflation, and only a popular uprising having some chance of halting this catastrophic turn of events, yet a revolution will hardly be lira positive and as such expect much, much more weakness in the now doomed currency.
Хороший вопрос. Отлично! Мне нравится! Отвечал уже пану Франту, который "НЕ догонял". Не собираюсь учить еще одного, который НЕ догоняет.
Я радію, що пан RTC12 так наполегиво і так щиро турбується, щоби ті, хто вклався в нерухомість в Туреччині, добре та яскраво жили. Вони так і роблять...
Достатньо з РОЗУМОМ - якщо такий є - розпорядитися заробленим або організувати справу так, щоби бабло капало та капало зверху...
Ось завтра приїдуть - я сподіваюсь без дорожніх пригод - у минулому мешканці Маріуполя - так вони все так і організували... Ось сьогодні прокладувати допомагав маршрут Кременчук-Анталія іншим приятелям - з двома діточками на авто назавжди покинуть Кременчук - так вони так все і організували, аби був інтернет... І квартира... А робота є... і двое діточок - є... А квартиру купили дуже вдало - ліра/доллар - курс підскочиів - миттєво купили собі 3+1... Можу навіть назвати комплекс, де, секретів немає: https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x ... xyOY&hl=ru Ну ось так про гіперінфляцію... Мені приємно, що Ви так за Туреччину турбуєтеся... Я Вас підтримую: на сьогодні Туреччина - ЄДИНИЙ !!!!!! надійний безпроблемній сусід України. Єдиний, хто надає реальну військову допомогу. Єдиний, хто не боїться в ООН заявити, що Крим - то Україна. Єдиний, у якого до сусіда немає ніяких претензій. Єдиний, хто з ВЛАСНОГО бюджету виділяє гроші - повторюся - не для свох громадян - а для українців - з власного бюджету на будівництво на території України 600 квартир. Єдиний, хто будує своєму сусідові і дороги, і метро, і мости... Єдиний, хто годує... Єдиний, хто саме в ці дні тренує десятки і десятки українських віськових...
Верх аморальности розказувати на Фінансовому форумі України щоденно і щогодинно дурню про Туреччину. Вже зовсім треба опуститися на дно життя.
Наступний етап для Вас - я вгадав? - про Філіппіни для пана Флаймана. Вирушайте! З вашим досвідом буде цікаво!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 21 жов, 2021 19:23, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:Так що там акурт хоче сказати про Філіпіни, на яих він ніколи не був і ніколи не буде?
І де Ви прочитали, що це akurt щось хоче сказати про Філіппіни? Я там ніколи не був. Я такого ніде не говорив. Я не є відірваним від життя теоретиком. Але я гадаю, що якщо хтось з форумчан НІКОЛИ НЕ був на Філіппінах, то саме тому можуть Вам точно дати ТОЧНІ поради та аналітику.
RTC12 написав:новый рекорд на уровне 9.44 лиры за 1 доллар.
Наконец то в следующем году смогу себе позволить 5* отель.
Думал что только один пан Акурт не понимает связи девальвации нац. валюты, с уровнем жизни местного населения, ценами на товары и на все местные услуги.... Лучше тогда в Венесуэлу, там за пол доллара уже дают 1 млн. местных боливаров.... Сразу станете миллиардером и будете жировать всю оставшуюся жизнь...
В начале отпуска менял долары по 8,20, в конце по 8,50. На 850 лир можно больше купить чем на 820. Да и девальвация и рост цен - ниочем - пример Украина. Валюта укрепляется - цены на все ракетой. Жить в этой стране становится очень невыгодно.
BIGor написав:Валюта укрепляется - цены на все ракетой. Жить в этой стране становится очень невыгодно.
Все дело в том, что они не ходят в Украине в магазины. И не оглядываются по сторонам. Так проще жить. Это правда. У меня тоже есть приятели, которые для себя определили три главные вещи: диван+унитаз+ТВ. На форуме не у всех есть деньги на ТВ, но есть клавиатура.
RTC12 написав:новый рекорд на уровне 9.44 лиры за 1 доллар.
Наконец то в следующем году смогу себе позволить 5* отель.
Теоретически да. Но советую хорошо подсчитать по двум вариантам: Вариант один. На днях одногруппник улетел из Анталии в Днепр / путевка на двоих 60000 гривен. Отель в Кемер. Пять звёзд, реально шикарный. Но в разговоре сказали, что изобилие блюд в ресторане излишек - все это даже попробовать невозможно. Номер реально шикарный - я был в гостях и даже ужинал с ними в ресторане отеля. Путёвка на 11 дней но в день прилёта - вечер, а в день отлёта забрали в 6-00 (самолёт на Днепр в 10-15), Итого насколько рационально потратить 2000€? И кстати, не копейки: 60 000 гривен. Я к тому, что бизнесмен и бизнес даром ничего делать не будут. Насколькотя знаю, половина владельцев отелей - иностранные инвесторы и денежки считать умеют.
Вариант два имеет два подпункта; а) постоянно есть акции на путёвки по смешным ценам - кажется, даже были по 150$ с человека. Там, правда, надо внимательно смотреть, какие отели предлагаются, но я встречал реально неплохие предложения и по Кемер. б) до того, как я купил себе квартиру 1+1 в Анталии я прилетал 1-3 раза в год - на 1-3-4 недели, сам бронировал отели и не всегда в Анталии - брал авто напрокат и менял расположение. Было гораздо веселее и дешевле. Билеты покупал сам и заранее. Советую подсчитать. Иногда приличные отели бывают реально по смешным ценам. Например, вчера выехали из Мариуполя в Анталию на авто приятели, вчера в 13-30 уже авто было погружено на паром Орлівка-Isaccea - паром 15€, сейчас едут по Болгарии и будут ночевать в отеле Corlu Elit Otel недалеко от Стамбула - номер на троих 170 лир или - RTC12 не даст соврать - 170:9,41=18$. И это с подземным паркингом и шикарным завтраком. Завтра встречу в Анталии. Ну и если Вы сами себе забронировали отель то реально все для вас будет даром или бесплатно, По пункту 1 мой приятель-одногруппник - не шучу - из 9-ли полных дней два (!!!) дня не шучу - тарился по магазинам - не мог оторваться от пещеры Алладина. Сейчас из Турции украинцы уже начали сигареты блоками везти: самые самые дорогие и сделаны не из тырсы, а табака стоят 16 лир или 45,80 гривны.
У меня жена занимается подбором отелей, и очень хорохшо выходит (но надо потратить время), также стараемся не брать АI (много россиян и украинцев).