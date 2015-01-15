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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 334335336337
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:45

:D :D :D
Востаннє редагувалось RTC12 в Чет 21 жов, 2021 18:00, всього редагувалось 1 раз.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:59

  RTC12 написав:
  akurt написав:Чувак настолько не догоняет, что такое инфляция, что такое "гиперинфляция" и что такое ДРУГАЯ страна. И что такое иностранец в другой стране.

И что такое "иностранец в другой стране"?
Желательно подробнее...
Хотя, можешь не напрягаться. Все рано ничего толкового не скажешь.
Окромя как советовать хранить деньги в турецких банках и покупать турецкий бетон...

Что касается турецкой инфляции, то читаем и запоминаем:
Not surprisingly, now that it is abundantly clear that Erdogan will sacrifice the lira before he admits he has been wrong all along, the TRY crashed to a new all time low, plunging as much as 2.9% to just shy of 9.50 vs the USD, a move which we are confident will only accelerate to the downside with Erdogan having openly invited hyperinflation, and only a popular uprising having some chance of halting this catastrophic turn of events, yet a revolution will hardly be lira positive and as such expect much, much more weakness in the now doomed currency.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:32

Хороший вопрос.
Отлично! Мне нравится!
Отвечал уже пану Франту, который "НЕ догонял".
Не собираюсь учить еще одного, который НЕ догоняет.


Я радію, що пан RTC12 так наполегиво і так щиро турбується, щоби ті, хто вклався в нерухомість в Туреччині, добре та яскраво жили. Вони так і роблять...

Достатньо з РОЗУМОМ - якщо такий є - розпорядитися заробленим або організувати справу так, щоби бабло капало та капало зверху...

Ось завтра приїдуть - я сподіваюсь без дорожніх пригод - у минулому мешканці Маріуполя - так вони все так і організували...
Ось сьогодні прокладувати допомагав маршрут Кременчук-Анталія іншим приятелям - з двома діточками на авто назавжди покинуть Кременчук - так вони так все і організували, аби був інтернет...
І квартира... А робота є... і двое діточок - є...
А квартиру купили дуже вдало - ліра/доллар - курс підскочиів - миттєво купили собі 3+1...
Можу навіть назвати комплекс, де, секретів немає:
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x ... xyOY&hl=ru
Ну ось так про гіперінфляцію...
Мені приємно, що Ви так за Туреччину турбуєтеся...
Я Вас підтримую: на сьогодні Туреччина - ЄДИНИЙ !!!!!! надійний безпроблемній сусід України.
Єдиний, хто надає реальну військову допомогу. Єдиний, хто не боїться в ООН заявити, що Крим - то Україна. Єдиний, у якого до сусіда немає ніяких претензій.
Єдиний, хто з ВЛАСНОГО бюджету виділяє гроші - повторюся - не для свох громадян - а для українців - з власного бюджету на будівництво на території України 600 квартир.
Єдиний, хто будує своєму сусідові і дороги, і метро, і мости...
Єдиний, хто годує...
Єдиний, хто саме в ці дні тренує десятки і десятки українських віськових...

Верх аморальности розказувати на Фінансовому форумі України щоденно і щогодинно дурню про Туреччину.
Вже зовсім треба опуститися на дно життя.

Наступний етап для Вас - я вгадав? - про Філіппіни для пана Флаймана.
Вирушайте! З вашим досвідом буде цікаво!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 21 жов, 2021 19:23, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:47

  akurt написав:Верх аморальности розказувати на Фінансовому форумі України щоденно і щогодинно дурню про Туреччину.
Вже зовсім треба опуститися на дно життя.

Наступний етап для Вас - я вгадав? - про Філіппіни для пана Флаймана.
Вирушайте! З вашим досвідом буде цікаво!

за не повний рік девал ліри 50%, дурня

але нерухомість подорожчала в Анталії, не дурня

Так що там акурт хоче сказати про Філіпіни, на яих він ніколи не був і ніколи не буде?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:52

  flyman написав:Так що там акурт хоче сказати про Філіпіни, на яих він ніколи не був і ніколи не буде?

І де Ви прочитали, що це akurt щось хоче сказати про Філіппіни?
Я там ніколи не був. Я такого ніде не говорив.
Я не є відірваним від життя теоретиком.
Але я гадаю, що якщо хтось з форумчан НІКОЛИ НЕ був на Філіппінах, то саме тому можуть Вам точно дати ТОЧНІ поради та аналітику.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 19:15

  RTC12 написав:
  BIGor написав:
  RTC12 написав:новый рекорд на уровне 9.44 лиры за 1 доллар.

Наконец то в следующем году смогу себе позволить 5* отель.

Думал что только один пан Акурт не понимает связи девальвации нац. валюты, с уровнем жизни местного населения, ценами на товары и на все местные услуги....
Лучше тогда в Венесуэлу, там за пол доллара уже дают 1 млн. местных боливаров....
Сразу станете миллиардером и будете жировать всю оставшуюся жизнь... :D

В начале отпуска менял долары по 8,20, в конце по 8,50. На 850 лир можно больше купить чем на 820. Да и девальвация и рост цен - ниочем - пример Украина. Валюта укрепляется - цены на все ракетой. Жить в этой стране становится очень невыгодно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 19:28

  BIGor написав:Валюта укрепляется - цены на все ракетой. Жить в этой стране становится очень невыгодно.

Все дело в том, что они не ходят в Украине в магазины.
И не оглядываются по сторонам.
Так проще жить. Это правда.
У меня тоже есть приятели, которые для себя определили три главные вещи:
диван+унитаз+ТВ.
На форуме не у всех есть деньги на ТВ, но есть клавиатура.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 19:43

  akurt написав:
  BIGor написав:
  RTC12 написав:новый рекорд на уровне 9.44 лиры за 1 доллар.

Наконец то в следующем году смогу себе позволить 5* отель.



Теоретически да. Но советую хорошо подсчитать по двум вариантам:
Вариант один. На днях одногруппник улетел из Анталии в Днепр / путевка на двоих 60000 гривен. Отель в Кемер. Пять звёзд, реально шикарный. Но в разговоре сказали, что изобилие блюд в ресторане излишек - все это даже попробовать невозможно. Номер реально шикарный - я был в гостях и даже ужинал с ними в ресторане отеля. Путёвка на 11 дней но в день прилёта - вечер, а в день отлёта забрали в 6-00 (самолёт на Днепр в 10-15), Итого насколько рационально потратить 2000€? И кстати, не копейки: 60 000 гривен.
Я к тому, что бизнесмен и бизнес даром ничего делать не будут. Насколькотя знаю, половина владельцев отелей - иностранные инвесторы и денежки считать умеют.

Вариант два имеет два подпункта;
а) постоянно есть акции на путёвки по смешным ценам - кажется, даже были по 150$ с человека. Там, правда, надо внимательно смотреть, какие отели предлагаются, но я встречал реально неплохие предложения и по Кемер.
б) до того, как я купил себе квартиру 1+1 в Анталии я прилетал 1-3 раза в год - на 1-3-4 недели, сам бронировал отели и не всегда в Анталии - брал авто напрокат и менял расположение. Было гораздо веселее и дешевле.
Билеты покупал сам и заранее.
Советую подсчитать.
Иногда приличные отели бывают реально по смешным ценам.
Например, вчера выехали из Мариуполя в Анталию на авто приятели, вчера в 13-30 уже авто было погружено на паром Орлівка-Isaccea - паром 15€, сейчас едут по Болгарии и будут ночевать в отеле Corlu Elit Otel недалеко от Стамбула - номер на троих 170 лир или - RTC12 не даст соврать - 170:9,41=18$.
И это с подземным паркингом и шикарным завтраком.
Завтра встречу в Анталии.
Ну и если Вы сами себе забронировали отель то реально все для вас будет даром или бесплатно,
По пункту 1 мой приятель-одногруппник - не шучу - из 9-ли полных дней два (!!!) дня не шучу - тарился по магазинам - не мог оторваться от пещеры Алладина.
Сейчас из Турции украинцы уже начали сигареты блоками везти: самые самые дорогие и сделаны не из тырсы, а табака стоят 16 лир или 45,80 гривны.

У меня жена занимается подбором отелей, и очень хорохшо выходит (но надо потратить время), также стараемся не брать АI (много россиян и украинцев).
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 19:44

  akurt написав:На форуме не у всех есть деньги на ТВ

А разве ТВ нынче платное? (Вопрос без подколки, уже больше 20 лет его не смотрю)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 19:51

  juristkostya написав:
  akurt написав:На форуме не у всех есть деньги на ТВ

А разве ТВ нынче платное? (Вопрос без подколки, уже больше 20 лет его не смотрю)

Начебто є безкоштовне цифрове DVB-T2 (колись Ахметов монополізував - але потім в нього віджали) - десь до 32 каналів.
BIGor
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