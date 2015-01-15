Додано: Чет 21 жов, 2021 20:22

По пункту 1 - не знаю, что у некоторых форумчан, но у меня более-менее приличный ТВ LG с диагональю 49 дюймов. В спальне. Вот именно сейчас его включил и запускаю Нетфликс - у меня есть подписка. Буду смотреть сериал You - очень необычный.

Я его покупал только потому что у моего проектора - очень неплохого - неожиданно и внезапно вздулся аккумулятор - там он какой-то хитрый литиевый/нелитиевый - заказал только в Китае - долго шел из Китая.

Хотел заказать новый проектор, но такого класса как у меня (сын подарил, а он выиграл на какой-то там олимпиаде) стоит дороже нового ТВ.



По пункту 2 - Ваш вопрос правильный - это я неверно написал - имеется ввиду, что ТВ на стене спальни, но я смотрю не как ТВ в привычном понимании - каналы даже не настраивал - а только как средство воспроизведения контента Smart TV.



P.S. Кто еще не смотрел сериал Squid game - смотреть - уже посмотрели 130 миллионов человек.

Вопрос простой: на что способен человек ради денег.

Этот вопрос освещал Гоголь: за сколько стоит продать свою бессмертную душу.



Парни, до завтра! Вам удачи! Мне смотреть сериал.

Сегодня удалено всего 3 (три) моих сообщения.

Вам не повезло. Минимум 3 (три) ценные мысли не прочитали.

Вы стали беднее. Я не стал беднее. В деньгах за день стал богаче.