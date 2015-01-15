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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 335336337338
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:07

  juristkostya написав:
  akurt написав:На форуме не у всех есть деньги на ТВ

А разве ТВ нынче платное? (Вопрос без подколки, уже больше 20 лет его не смотрю)

А мои приятели - те, что с унитазом и нет больше проблем - даже дети-наркоманы не тревожат их - смотрят... С утра до вечера...
Я имел ввиду что сам аппарат надо купить - а откуда у некоторых ФОРУМЧАН деньги????
Я тоже без подколок - я вижу что народ бедный в основном... Какие там инвестиции...
Вон change_pm верно вчера заметил: "Я рассказываю про инвестиции в недвигу в Великобритании с 2018 года - и никто ничего и никак..."
Я не сморю ТВ как ТВ, я использую матрицу от ТВ LG только как средство просмотра сериалов на Netflix и Prime Video. Иногда смотрю c помощью проектора. Тоже прикольно.
Хочу пересмотреть серию 9 от Squid game с дубляжом - я всегда смотрю в оригинале - но вот что дед-кореец говорил в конце - не всё понял...
А так да - ТВ как ТВ никогда и ничего не смотрю...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 21 жов, 2021 20:14, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:14

  akurt написав:Так я имел ввиду что сам аппарат надо купить - а откуда у некоторых ФОРУМЧАН деньги????
Я не сморю ТВ как ТВ, я использую матрицу только как средство просмотра сериалов

1. Гривень 200? Мои родители недавно продавали отличнейший Филипс с ЭЛТ - чуть ли не доплачивать пришлось, чтобы забрали....

2. А в чем, собственно, отличие?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:22

По пункту 1 - не знаю, что у некоторых форумчан, но у меня более-менее приличный ТВ LG с диагональю 49 дюймов. В спальне. Вот именно сейчас его включил и запускаю Нетфликс - у меня есть подписка. Буду смотреть сериал You - очень необычный.
Я его покупал только потому что у моего проектора - очень неплохого - неожиданно и внезапно вздулся аккумулятор - там он какой-то хитрый литиевый/нелитиевый - заказал только в Китае - долго шел из Китая.
Хотел заказать новый проектор, но такого класса как у меня (сын подарил, а он выиграл на какой-то там олимпиаде) стоит дороже нового ТВ.

По пункту 2 - Ваш вопрос правильный - это я неверно написал - имеется ввиду, что ТВ на стене спальни, но я смотрю не как ТВ в привычном понимании - каналы даже не настраивал - а только как средство воспроизведения контента Smart TV.

P.S. Кто еще не смотрел сериал Squid game - смотреть - уже посмотрели 130 миллионов человек.
Вопрос простой: на что способен человек ради денег.
Этот вопрос освещал Гоголь: за сколько стоит продать свою бессмертную душу.

Парни, до завтра! Вам удачи! Мне смотреть сериал.
Сегодня удалено всего 3 (три) моих сообщения.
Вам не повезло. Минимум 3 (три) ценные мысли не прочитали.
Вы стали беднее. Я не стал беднее. В деньгах за день стал богаче.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:37

якщо "не вигідно жити" то "вигідно" вмерти?

  akurt написав:
  BIGor написав:Валюта укрепляется - цены на все ракетой. Жить в этой стране становится очень невыгодно.

Все дело в том, что они не ходят в Украине в магазины.
И не оглядываются по сторонам.
Так проще жить. Это правда.
У меня тоже есть приятели, которые для себя определили три главные вещи:
диван+унитаз+ТВ.
На форуме не у всех есть деньги на ТВ, но есть клавиатура.

Кому "вигідно", а кому і "не вигідно жити", а хтось може і трохи більше як на $100 в місяць на особу.

https://fi202x.blogspot.com/2021/10/3-2021.html

Хоча я не зовсім зрозумів, що означає "не вигідно жити"?
Це якщо вмреш, то профіт?

На мій хлопський розум, якщо заробляєш більше, чим витрачаєш, то "вигідно".
Якщо ж витрачаєш більше чим заробляєш, то, мабуть стає "не вигідно", але тоді скорочуєш витрати, меньше тринькаєш грошеняти, і стає знову "вигідно".
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:40

  akurt написав:
  juristkostya написав:
  akurt написав:На форуме не у всех есть деньги на ТВ

А разве ТВ нынче платное? (Вопрос без подколки, уже больше 20 лет его не смотрю)

А мои приятели - те, что с унитазом и нет больше проблем - даже дети-наркоманы не тревожат их - смотрят... С утра до вечера...
Я имел ввиду что сам аппарат надо купить - а откуда у некоторых ФОРУМЧАН деньги????
Я тоже без подколок - я вижу что народ бедный в основном... Какие там инвестиции...
Вон change_pm верно вчера заметил: "Я рассказываю про инвестиции в недвигу в Великобритании с 2018 года - и никто ничего и никак..."
Я не сморю ТВ как ТВ, я использую матрицу от ТВ LG только как средство просмотра сериалов на Netflix и Prime Video. Иногда смотрю c помощью проектора. Тоже прикольно.
Хочу пересмотреть серию 9 от Squid game с дубляжом - я всегда смотрю в оригинале - но вот что дед-кореец говорил в конце - не всё понял...
А так да - ТВ как ТВ никогда и ничего не смотрю...

акурт знає ще й корейську, хоча в Кореї ніколи не був і не буде, хіхі
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:47

ТВ - база кормить

  akurt написав:
  BIGor написав:Валюта укрепляется - цены на все ракетой. Жить в этой стране становится очень невыгодно.

Все дело в том, что они не ходят в Украине в магазины.
И не оглядываются по сторонам.
Так проще жить. Это правда.
У меня тоже есть приятели, которые для себя определили три главные вещи:
диван+унитаз+ТВ.
На форуме не у всех есть деньги на ТВ, но есть клавиатура.

акурт, ТВ, і не один, навіть в Пропащиньську на помийці можна добути, "база кормить" (с) (тм)

але тут пишуть, що вна Україні "жити не вигідно", ще "очєнь" і виділено жирним шрифтом, а можна було КАПСОМ, а ще краже ЖИРНИМ КАПСОМ, або так

Ж И Т Ь в этой стране становится О Ч Е Н Ь Н Е В ЬІ Г О Д Н О ! ! !
Востаннє редагувалось flyman в Чет 21 жов, 2021 21:14, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:52

  akurt написав:Сегодня удалено всего 3 (три) моих сообщения.
Вам не повезло. Минимум 3 (три) ценные мысли не прочитали.
Вы стали беднее.

Пацталом!
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:03

Пане Флаймане - починаєте лякати - що викликало у Вас таке збудження, що 4 (чотири) повідомлення підряд?
Я жодного не читаю - Ви в мене заблоковані - читаю за настроєм, але НЕ цікаво...
Я би не звернув уваги, але сьогодні видалено НЕ 3 (три) моїх повідомлення, як я писав раніше, а 4 (чотири).
При цьому жодного повідомлненян від знавців закордонної нерухомост, які НІКОЛИ в житті не інвестували в закордонну нерухомість, не було видалено.
Тому висновок: будет бовтатися у тому, в чому вже бовтаєетеся...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:11

  flyman написав:
  akurt написав:Сегодня удалено всего 3 (три) моих сообщения.
Вам не повезло. Минимум 3 (три) ценные мысли не прочитали.
Вы стали беднее.

Пацталом!

Хі хі©
Мизантрóп
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