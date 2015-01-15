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Ну це вже якесь запаморочення чи що? Меле і меле наш горе-інвештор. Не дарма його "в коем то веке" заблокували.. А ми радіємо та сміємося P.S. Трохи похолодало на пляжі +26, море те саме Добра новина, з 1 листопада в Ізраїль почнуть пускати іноземних туристів. З певними умовами, але то краще ніж нічого. https://www.google.com/amp/s/www.newsru ... r_513.html
BIGor написав: В начале отпуска менял долары по 8,20, в конце по 8,50. [b]На 850 лир можно больше купить чем на 820.
Вы это расскажите кому-то другому. Есть разные группы товаров, с разной ценовой политикой. Есть сезонные товары, которые нужно распродать за любую цену, а есть базовые. Напомню, Турция страна ИМПОРТЕР, то есть, для покупки импорта нужна валюта, иначе никак. А при её подорожании подорожает всё. От импортного сырья, до товаров. Это законы бизнеса, которые "не понимает" только местный "инвестор". Но он тут на работе, и у него другие цели и задачи. Сегодня курс уже 9.5. С февраля лира потеряла уже 40%. 40% за пол.года! Так что жизнь в Турции становится только лучше и богаче... Правда миллионы турок уже пакуют чемоданы дабы свалить оттуда. Жизнь дорожает и ближайшее время там всякое может быть... https://www.youtube.com/watch?v=Zw-ubVQUbI8